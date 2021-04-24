Oyuncak otomobiller de çevreci oldu

Otomotiv sektöründe oyuncak firmaları da geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir parçalar kullanarak ürün üretmeye başladı. Yüzde 99 geri dönüştürülmüş malzemeden ve karbon nötr olarak üretilen ilk metal otomobil de Matchbox Tesla Roadster oldu

Otomotiv dünyasında geri dönüştürülmüş parça kullanımı artıyor. Dönüştürülmüş malzemeler, koltuklarda, kapı kollarında, düğmelerde, kapı içleri ve yalıtım malzemelerinde kullanılıyor.

Sektörde yaşanan değişime, otomobil oyuncakları üreten firmalar da ayak uydurdu. Matchbox, 2030 yılına kadar metal otomobillerde, oyun setlerinde ve ambalajlarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş, geri dönüştürülebilir veya biyo bazlı plastik malzemeler kullanacağını duyurdu.

Marka, yüzde 99 geri dönüştürülmüş malzemeden ve karbon nötr olarak üretilen metal aracı Matchbox Tesla Roadster'ı ilk adım olarak tanıttı. Yüzde 62.1 geri dönüştürülmüş çinko, yüzde 1 paslanmaz çelik ve yüzde 36.9 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen Matchbox Tesla Roadster, 2022'den itibaren satışa sunulacak.

Matchbox, sıfır plastik ambalajı sunmanın yanı sıra geri dönüşümü ve atık geri kazanımını da teşvik ediyor. Elektronik geri dönüşüm sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için geri dönüştürülebilir parçalarla, geri dönüştürülebilirlik amacıyla tasarlanan oyun setlerindeki elektronikleri tek modül halinde kolayca çıkarılabilir bir şekilde birleştiriyor.



ONUN ÇEVRECİ ARABASI VAR

'Nasıl Geri Dönüştürülür' etiketi sayesinde tüketicileri ambalaj malzemelerinin uygun şekilde atılması konusunda yönlendiriyor. Matchbox tüm bunlara ek olarak; operasyonel tüm süreçlerde Matchbox ürünlerindeki kalite standartları korunarak enerji kullanımı, karbon emisyonu ve atıkların azaltılmasının yollarını da araştırıyor.

Yeniden tasarlanan yeni ürün serilerinde ve ambalajlarında yer alan özellikler şöyle: "Araçlarda, oyun setlerinde ve ambalajlarda daha çevre dostu ve yenilikçi malzemeler kullanılacak. Ürün tasarımı ve ambalaj etiketlemesi yoluyla tüketiciye geri dönüşüm hakkında bilgi verilecek. Daha fazla elektrikli araç ve bu araçlar için sunduğu şarjlı yakıt istasyonu setleriyle oyunda tamamen çevre dostu bir yaklaşım sergilenecek."







DAVİD BECKHAM MARKA ELÇİSİ

Otomobil markalarının spor dünyasından ünlü isimlerle yaptıkları iş birliğine son olarak Maserati ve David Beckham da katıldı. Bir dönem futbol dünyasına damga vuran ünlü isim, Maserati'nin yeni küresel marka elçisi oldu. Spor ve stil ikonu, hayırsever, iş insanı David Beckham, marka elçisi olarak Maserati'ye, markanın sınırları aşarak lüks otomobil dünyasında daha da öne çıkacağı yolculuğunda eşlik edecek. İş birliği kapsamında Maserati ve David Beckham'ın değerlerini bir araya getiren heyecan verici bir film de hayata geçirildi. Beckham'ın markanın performanslı SUV'u Levante Trofeo'yu kullandığı filmde, David'in yeniliğe açık bir yaklaşımla beklenmeyeni yapmanın sevinci ve heyecanı içinde Maserati ile yaşadığı sürüş deneyimi gözler önüne seriliyor.

David Beckham, iş birliğiyle ilgili olarak "Yenilikçi yaklaşımını ve tasarımını her zaman takdir ettiğim İtalyan markası Maserati ile başlattığımız bu yeni ortaklık benim için heyecan verici. Maserati için bu denli önemli bir zamanda ve küresel ölçekteki büyüme sürecinde, yakın iş birliği içinde yer almayı dört gözle bekliyorum" diyor.