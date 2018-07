Çaya çorbaya zerdeçal

Bir kök sebze olan zerdeçal tüm dünyada sağlıklı beslenme reçetelerinde yerini çoktan aldı. Toz zerdeçalı çorbalara ya da sebze yemeklerine piştikten sonra aynen pul biber gibi eklemek mümkün

Zerdeçal ya da diğer adıyla turmerik öncelikle bağırsaklardaki kanser yapıcı maddeleri temizleyen yüksek miktarda özel diyet lifi içerir. Kalbi koruyan sağlıklı yağ asitleri, metabolizmayı düzenleyen E, C, B 12 dışındaki tüm B grubu vitaminleri ve folik asit açısından zengin. Kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum ve çinko minerallerini de bolca barındıran zerdeçala sarı rengi veren polifenol ise kurkumin maddesi.

Zerdeçal kolesterol içermez ve taze kök dokusunun yapısında su oranı yüksek olduğu için kalorisi de düşüktür. Bir silme tatlı kaşığı yaklaşık 15 kalori içerir. Zerdeçal kolin adlı farklı bir vitamin benzeri bileşenin de kaynağıdır. Kolin özellikle beyin dokusu, hafıza ve sinir hücrelerinin onarımı için önemlidir.

Zerdeçalın bilim dünyasında özel bir yerinin olmasının sebebi içerdiği kurkumin ve kolin bileşenleridir. Bu iki süper bileşen beyne ve ruh sağlığına iyi gelir, kişiyi kalp hastalıklarından korur.



Güçlü detoks etkisi: Zerdeçalın içindeki sarı pigment kurkumin fenolik bileşiği bizi organlarımıza kadar etkileyen serbest oksijen radikallerini temizler. Zerdeçalda bulunan kurkumin yeşil yapraklı sebzelerde ve zeytinyağında bulunan E vitamininden yaklaşık 10 kat daha fazla radikal süpürücü rol üstlenir. Detoks etkisinden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız taze sıkılmış sebze ya da meyve suyunuza bir parça taze zerdeçal ekleyebilirsiniz. Ya da çorbanıza toz zerdeçal serpebilirsiniz. Zerdeçalı bir miktar zeytinyağı, bir miktar da çekilmiş karabiberle tüketirseniz kurkumin bağırsaklardan çok daha iyi emilir. Ben zerdeçalı taze halde seviyorum ve rendeleyerek salatalara koymanın eşsiz bir lezzet sunduğunu düşünüyorum.



İyi huylu kolesterolü yükseltir: Kalbe giden arterlerde biriken kötü huylu kolesterol LDL eğer normal değerlerin üzerine çıkarsa ateroskleroz dediğimiz kalp ve damar sağlığını tehdit eden hastalık zinciri tetiklenir. Genelde kolesterol yüksekliği durumunda çeşitli ilaçlar kullanılır ve kullanım süresince LDL kolesterol hızla düşer. Fakat kolesterol düşürücü ilaçlar damar sağlığını koruyan iyi huylu HDL kolesterolün de düşmesine neden olur. Yarım çay kaşığı zerdeçalı yedi gün boyunca düzenli olarak yoğurdunuza eklediğinizde HDL kolesterolünüz yüzde 29 kadar artar.



Kanserden korur: Bugüne kadar kurkumin maddesi içeren zerdeçalın düzenli olarak günde bir silme tatlı kaşığı tüketilmesinin kanserle savaşmakta kişiye yardımcı olduğunu gösteren 800'den fazla bilimsel araştırma yayınlandı. Kurkumin tüm kanserleri değil, özellikle kan, beyin, meme ve sindirim sistemi kanserlerinin gelişmesini baskılar. Kanserden korunmak için yapılacak en iyi şey zerdeçalı taze meyvelerin üzerine serpiştirmek.



?İnsülin direncini kırar: Her 10 kişiden en az yedisinde insülin direnci olduğunu biliyoruz. İnsülin direnci rafine şeker ve trans yağlardan zengin beslenen kişilerde kilo probleminden bağımsız görülen bir sağlık sorunu. Bel bölgesi yağlanan her kişi insülin direnci için aday. İnsülin direnci pankreastan salgılanan insülin hormonunun karaciğer, kas ve diğer dokularda kullanılmasında sorun olduğu anlamına geliyor ve bir adım sonrasının şeker hastalığı olduğu biliniyor. Günde yarım tatlı kaşığı zerdeçal yaklaşık 21 günde insülin direncini kırar. Çünkü kurkumin kan şekerinin enerji olarak hızlıca kullanılmasını sağlıyor, glikolize hemoglobin dediğimiz son üç aylık kan şekeri ortalamasını azaltıyor. Böylece kanda insülin ihtiyacı da azalıyor ve direnç ilaçsız bir şekilde ortadan kaldırılmış oluyor. Diyabet hastaları için zerdeçal doğal bir iksir. Çünkü diyabetli kişilerin düzenli zerdeçal kullanması diyabete bağlı komplikasyonların da azalmasını sağlıyor.



Yağ depolarını eritir: Obeziteyi önleyen kurkumin Asyalıların sık ve bol miktarda kullandığı bir baharat. Hatta zerdeçal Asya'da obezitenin az görülmesinin sebebi olarak gösteriliyor. Kilo problemi olan kişiler sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinden sonra bir tepeleme çay kaşığı zerdeçalı 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırıp bol su ile tüketirse leptin direnci azalır, yağların ısı enerjisine dönüştürülerek yanması hızlanır. Kurkumin hem şişmanlığı hem de şişman kişilerde oluşan metabolik bozuklukları önler. İştahı düzenleyen zerdeçal yaklaşık 30 günlük kullanım sonrasında yağ depolarını eritecek şekilde etki eder.



Toz mu tablet mi?

Bir silme tatlı kaşığı toz zencefilde ortalama 30-90 mg kadar kurkumin bulunur. Bu doz yağ depolarının erimesinde, kalp hastalıklarından korunmada ve kanser hücrelerinin oluşumunun engellenmesinde etkili. Fakat kimi hastalıklara va bazı kanser türlerine karşı günlük etkin kurkumin dozunun yaklaşık 300 ile 500 mg kadar olması gerekiyor. Hatta romatoid artritte 1000-2000 mg kadar kurkuminin semptomlarda iyileşme sağladığı görülüyor. Bu miktarda kurkumin tüketmek için çok fazla zerdeçal yenmesi gerekir. Zerdeçalın tadı acımsıdır ve ağızda kesif bir aroma bırakır. Bu sebeple tıp otoriteleri doğal kurkumin içeren tabletlerin tüketilmesini onaylamaktadır