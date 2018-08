Kansere düşman kalbe dost avokado

Güney Amerikalı avokado tam bir sağlık dostu. Kanser hücreleriyle savaşan, kalbi destekleyen, yaşlanmayı engelleyen avokado aynı zamanda bel çevresindeki yağların da düşmanı

Aslında Meksika'dan dünyaya yayılan avokado yağışlı, sıcak iklimi seven soğuğa karşı dayanıklı olmayan bir meyvedir. Sağlığa olan faydaları nedeniyle avokado meyvesi bu kadar popüler. Bir avokado meyvesinden elde ettiğimiz besinlerin tümünü başka bir yiyecekten elde etmemiz mümkün değil. Bu nedenle bulduğunuzda mutlaka buzdolabınızda bulundurun derim. Avokado, zeytinyağında bulunan sağlıklı yağ asidi olan oleik asit açısından zengindir fakat karbonhidrat ve protein de içerir. Diyet lifi, folik asit, B1 vitaminleri; potasyum, sodyum, magnezyum, fosfor ve kükürtün de iyi kaynaklarından biridir. Bu kalbe dost Güney Amerika meyvesi aynı zamanda kuvvetli antioksidanlar içerir. Hasat zamanına göre avokado meyvesindeki sağlıklı yağ içeriği ve miktarı değişir. Avokado toplandıktan sonra yaklaşık 30-35 gün kadar soğuk hava depolarında bekletilir. Bu da meyvenin fenolik bileşikler açısından daha da zenginleşmesini sağlar.



Kalp hastalarına doğal ilaç:

Dünya Sağlık Örgütü eğer önlem alınmazsa 2030 yılına kadar tahminen 23 milyon insanın kalp damar hastalıklarına bağlı gelişen kalp krizleri ve inmelerden dolayı hayatını kaybedeceğini söylüyor. Beslenmenin tekli doymamış yağ asitlerinden zengin olması HDL kolesterolü yükseltmekte ve LDL kolesterolün azaltarak kalp sağlığını korumada önemlidir. Oleik asit miktarı yüksek besinler olan zeytinyağı, badem, yer fıstığı ve avokadonun düzenli yenilmesi doğal bir ilaç gibi destek sağlar. Günde 40 gram yani bir avuç içi kadar badem, bir adet avokado ve beş-altı yemek kaşığı zeytinyağı beslenmede bulundurulması kardiyovasküler hastalıkların görülme riskini de minimize edebilir. Eğer trigliseridiniz ve kolesterolünüz yüksekse avokado tam size göre bir meyve.



Kanser riskini azaltan süper meyve:

Bu tropik meyve askorbik asit ve fenoller gibi suyu, karotenler gibi yağı seven antioksidanlardan oldukça yüksek miktarda ihtiva eder. Yağı seven antioksidanların hücre zarına tutunabilme özellikleri bulunur. Bu özellik antioksidanın hücredeki etkinliğini arttırarak hücreyi serbest radikallerin saldırısından bir kalkan gibi korur. Avokadonun kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu gösteren araştırmalar özellikle prostat, yemek borusu, yutak, ağız boşluğu, mide ve meme kanserine karşı olumlu etkisi olabileceğini belirtiyor. Avokadoda bulunan karotenoidlerin kanserli hücrelerin ölmesini ve zararlı hücrelerin çoğalmasını engellediği biliniyor. Avokadoda bulunan lutein adlı karotenoid prostat kanseri hücrelerinin büyümesini baskılayarak tümörün büyümesini geciktirmektedir.



Zayıflamayı kolaylaştırıyor:

Ana öğünde veya ara öğünde küçük boy bir 70-100 gr'lık avokado zayıflamayı kolaylaştırıyor. Avokadonun zayıflatmanın dışında en değerli etkisi tekli doymamış yağ asitleri sayesinde bel çevresi yağlarının erimesine katkısıdır. Ayrıca diyet liflerinden bolca içeren avokado B1 vitamini sayesinde süper kaloria yaktırıcı özelliği de bulunuyor. Avokadoda kalori sağlamayan manno heptuloz adlı bir karbonhidrat bulunuyor. Bu karbonhidrat türü kandaki şekerin yakılmasını sağlayarak kan şekeri dengesinin günboyu kontrollü olmasını sağlıyor. Böylece insülin salınımını azaltıyor ve uzun süre tok tutuyor.



Genç kalmanız için mucize etki

Yaşlanma sürecinde en çok deri kırışması, göz fonksiyonlarında gerileme, hücrelerde DNA hasarları oluşarak kas kayıpları yaşanır. Avokadoda bulunan karotenler ultraviyole ışınları ve radyasyona karşı deriyi koruyan bir kalkandır. Beslenmenizde avokadoya yer verirseniz deride DNA hasarlarını iyice azaltarak genç bir cilt ile yaş almanızı sağlayabilirsiniz. Avokadoda bulunan lutein ve zeaksantin katarakt gibi göz hastalıklarına karşı da korunma sağlar. Avokadoyu tek başına ya da somon yanında salata şeklinde taze olarak yediğinizde yaşla oluşan göz fonksiyon azalması de durdurulabilir. Avokado ksantofil adlı bir sağlık bileşenini de içerir. Ksantofil doğal besinlerden ne kadar fazla alınırsa yaşlanma ve hücrelerin oksidatif hasarı da o kadar azalır.



LEZZETLİ, SAĞLIKLI AVOKADOLU TARİFLER



GUACAMOLE/AVOKADO SALATASI



Malzemeler:

1 avokado

2 yemek kaşığı limon suyu

Kuru kırmızı soğan

1 diş sarımsak

Çay kaşığı acı toz biber

Çeri domates

Kişniş ve tuz



Yapılışı:

Avokadoları küp şeklinde doğrayıp bir kaseye koyun. Üzerine limon suyu, ince kıyılmış kuru soğan, ezilmiş sarımsak, toz biber, kişniş ve tuzu ekleyerek harmanlayın.



AVOKADOLU TOST



Malzemeler:

Avokado

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 haşlanmış yumurta

Az pul biber

2 ince dilim ekşi maya ekmeği



Yapılışı:

Ekşi maya ekmeklerini tost makinesinde ısıtın. Ayrı bir yerde avokado, zeytinyağı, pul biberi iyice ezin. Püre haline getirin. Yumurtaları dilimleyin. Sıcak ekmeğin yüzeyine avokado püresini sürün üzerine yumurta dilimlerini koyup diğer ekmeği üzerine yerleştirin. Bir iki dakika ısıtın ve servis edin.