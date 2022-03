Ramazan öncesi 5 günlük arınma hazırlığı

Ramazan öncesi sizlerle, toksinlerden yorulan organlarınızdan cildinize kadar yenilenmeyi sağlayacak sırlarımı paylaşmak istiyorum. Böylece orucun 30 gün boyunca bize sağlayacağı iyiliği, arınmayı daha önceden başlatıp Ramazan’a hazırlanacağız...

Pandemi, evde çalışma, stres ve online sipariş edilen yemekler derken kilolar alındı. Önümüz Ramazan ve oruç tutmaya da başlayacağız. Ramazan kimimiz için dengeli geçen bir süreç, kimimiz için ise bolca yenilen iftar yemekleri ve tatlılar sayesinde alınan bolca kilolar anlamına geliyor. Tabi gün içinde canımızın istediği zaman istediğimiz şeyi yeme davranışından gün boyu hiçbir şey yememeye geçmek kolay olamayabiliyor. Bu nedenle sizlere beş günde hem kilo vermeyi başlatacak hem de bu toksinlerden yorulan organlarınızdan cildinize kadar yenilenmeyi sağlayacak sırlarımı paylaşmak istiyorum. Böylece orucun 30 gün boyunca bize sağlayacağı iyiliği, arınmayı daha önceden başlatarak taçlandırmanın sağlığımız açısından da çok yararlı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu özel programım ile trans yağlı, yüksek früktoz içeren mısır şuruplu yiyecekler, kafein, alkol, işlenmiş hazır besinler, yanlış ve düzgün kullanılmayan ilaçlar, temizlik ürünleri ve maruz kaldığımız toksinlerden beş günde uzaklaşacağımızı da söylemeliyim.







PROGRAM NASIL İŞLİYOR?

Normalde karaciğer, vücudun toksin atmasının sağlanmasında en önemli organdır. Toksik alınan bileşikler; ister sigara veya sosyal hayatta az da olsa alınan alkol, ister antibiyotik dahil ilaçlar, isterse yiyeceklerden gelen kimyasallar olsun bir biyotransformasyon sistemi ile zararsız hale getirip vücuttan uzaklaştırma işlevini görür. Karaciğer detoksifikasyon yapan sitokrom oksidaz adlı enzimleri çalıştırarak ilk fazda toksinlerin vücuda zararlı etkilerinin ortadan kalkmasını sağlar. İkinci fazda ise zararsız hale gelen bileşiklerin vücutta depolanmaması ve kanserojen etki yaratmaması için bir dizi reaksiyonların sonlandığı evre ile karaciğerden uzaklaştırılması sağlanır. Özetle öncelikle karaciğeri hızla besinlerle yenilemek gerekir. İkinci organ ise böbreklerdir. Böbreklerin süzüm kapasitesini iyi çalıştırmak için bol su ve ürik asit kristallerinin oluşmasını önlemek için de mutlaka beş günlük detoks süresince kırmızı et, tereyağı, kuyruk yağı, salam, sosis, sucuk, kavurma, tüm kepekli yiyecekler, kafein, çikolata ve sofra şekerini çıkarmak gerekecektir. Yine böbreklerin iyi çalışması için kolalı içecekler, kimyasal vitaminler eklenmiş, şekerli ya da tatlandırıcılı gazlı-gazsız tüm içecekler buna hazır meyve suları da dahil uzak durmak şarttır. Üçüncü organ ise bağırsaklardır. Beş günde uygulayacağınız sizlere özel hazırladığım detoks diyetiyle bağırsakların düzenli her gün en az bir kere çalışmasını sağlayacaksınız. Bağırsakları yüksek sağlıklı lif içeren yiyeceklerle tüm kansere neden olacak zararlı bileşiklerin atımını sağlamış olacaksınız.







BESİNLERİN DETOKS FONKSİYONLARI

Bal: Fenolleri bolca barındıran bal, glisemik indeksi düşük doğal bir tatlıdır. Sabah aç karnına içilen ballı su süper toksin atıcı, bağırsakları rahatlatıcı ve mideyi koruyucu etkiye sahiptir.

Bal organik asitler, enzimler ve antioksidanlardan dolayı bakteri temizliğini de sağlayan doğanın mucize besinidir.

Zeytinyağı: Oleik asitten zengin zeytinyağı bağırsak toksinlerini atan, karaciğerin normal fonksiyonda çalışmasını sağlayan bir doğal besindir.

Mutfağın en değerli ve tek sağlıklı yağıdır.

Sıcak yemeklere ve salatalara zeytinyağı eklemek toksin yükünü azaltmada çok etkilidir.

Limon: Detoks işlemi için en önemli besin diyebilirim.

Limonu salatalarda bolca kullanabilir, çorbalara sıkıp tat verebilir, suyunuza dilimleyip koyabilir, çay içerisinde demir mineralini olumsuz etkileyen maddenin parçalanmasını sağlayarak yararlı hale getirebilirsiniz. Her gün bir adet limonu kullanmaya dikkat etmelisiniz.

Unutmayın limon kabuğu radyasyonun zararlı etkilerinden arındıran özel bileşikleri de içeriyor.

Dereotu: Dereotu en hızlı toksin atıcı etkiye sahip yeşilliklerin başında geliyor. Her sabah kahvaltınızın yanında dereotunu taze tüketmek, öğle ve akşam salatalarına dereotunu eklemek vücudun yenilenmesini sağlayarak dinç kalmanıza yardımcı olacaktır.

Sarımsak: Kolesterolü düşürür, tümör oluşumunu engeller, kanser yapıcı maddeleri zararsız hale getirir, karaciğeri yeniler, toksinlerin hızla atımını sağlar ve helikobakter pyloriyi baskılar.

Yoğurdunuza her gün bir diş sarımsak ezip ve içine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı da eklerseniz toksin atımını da hızlandırırsınız. Sarımsak ve soğandaki toksin atıcı yani detoks edici sihirli maddeler pişirildiğinde kaybolmaktadır.

Karnabahar: Karnabahar içerisinde bulunan glukosinolat ve isothiosiyanat maddelerinden zengin olup, vücudun detoksifikasyon sistemini güçlendirir ve kanser yapıcı maddelerin aktivasyonu engellerler

Ceviz: İçerdiği linoleik asit, oleik asit, alfatokoferol, ellagik asit, gallik asit ve fenolik bileşenler nedeniyle süper detoks eden besinlerdir. Yağlı tohumlar E vitamini sayesinde sperm yapımını arttırıcıdır. Ve tiroit hormonu mekanizmasında kofaktör olan selenyum da bu yemişlerde mevcuttur.

Pul biber, zerdeçal, karabiber, sumak ve kimyon:

Baharatlar içinde bu beşli en kuvvetli toksin atan ve metabolizmayı canlandıran baharatlardır.

Salata, yemek ve çorbalara rahatlıkla kullanabilirsiniz.







TOKSİN VE ÖDEM ATAN BİTKİSEL ÇAYLAR

Toksin atması için aşağıda önerdiğim bitkisel çaylardan günde üç fincan kadar tüketebilirsiniz. Çayları hazırlarken eğer bulabilirseniz taze yaprakları, yoksa kuru formlarını büyük su bardağına az koyup en az üç-beş dakika demleyip süzmelisiniz. Kahvaltı ve yemek ardından hazmı kolaylaştırmak için papatya, biberiye veya karahindiba tercih edin. Gün içerisinde toksinlerin atımına yardımcı olmak için taze hazırlanmış ıhlamur, rezene ve yeşil çay için. Spor yaparken içilecek terlemeyi arttıranlar taze hazırlanan çaylar: Ihlamur veya melisaya öncelik verin. Sinirleri yatıştırıcı, barsak ve midede gaz giderici taze hazırlanmış çayların papatya, adaçayı, anason, melisa, rezene, hindiba, nane olduğunu unutmayın. Gece yatmadan iki saat önce içilebilecek laksatif etki yaparak bağırsakları rahatlatabilecek taze hazırlanan sinamekiyi mutlaka tüketin.



5 GÜN İÇİN UYMANIZ GEREKEN KURALLAR

1. Saflaştırılmış tüm yiyecekler ve hazır paket ürünlerden uzak durun.

2. Asitli gazlı ve gazsız içecek tüketimini durdurun.

3. Tatlandırıcılı sakız dahil hiçbir ürün tüketmeyin.

4. Tüm kırmızı et çeşitleri ve kavurmadan uzak durun.

5. Sigara, alkol ve hazır meyve suları kesinlikle içmeyin.

6. İşlenmiş et, tereyağı, katı yağ eklenmiş tüm yiyeceklerden uzaklaşın.

7. Çikolata ve tüm tatlılar tüketilmemeli.

8. Yemekleri zeytinyağı ile pişirmeli, baharatları lezzetlendirmek için kullanmalı ve mevsime uygun taze meyve-sebze alımına dikkat etmelisiniz.

9. Gün içerisinde istediğiniz zaman en az 45 dakika süreyle yürüyüş yapın.

10. Bu beş gün içinde eğer olanaklarınız varsa kese, sauna, masaj ve buhar banyosunu kurallarına göre uygulayın.



ÖRNEK ÖĞÜN ŞEMASI

Aç karnına: 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı balı ekleyerek için.

Kahvaltı: 1 ince dilim beyaz peynir 1 adet haşlanmış yumurta 4 adet yeşil zeytin 1 ince dilim tam buğday ekmeği

Toksin Atıcı Salata: Kurutulmuş domates, közlenmiş tatlı kırmızı biber ve taze maydanozu çok ince dilimler halinde kesin ve harmanlayın. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve çok az sumak ekleyerek lezzetlendirin.

ARA:

1 büyük su bardağı limon suyu sıkılmış ılık su

Öğle:

1 küçük tabak zeytinyağlı karnabahar yemeği 1 kase zeytinyağlı domatesli bulgur pilavı

Toksin Atıcı Salata: 2 adet taze pancarı rendeleyin. Üzerine 1 adet tatlı kırmızı biber, taze dereotu, 1 adet kuru soğan ve 1 diş sarımsağı ince doğrayın. Üzerine az limon sıkıp, pul biber ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile lezzetlendirin.

ARA:

1 avuç içi kadar ceviz içi

Akşam:

1 kase mercimek çorbası (limon sıkıp bol baharat ekleyebilirsiniz).

1 kase ev yapımı yoğurda 1 diş sarımsak ezin ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Toksin Atıcı Salata: Taze domates, taze salatalık, taze maydanoz, taze yeşilbiber ve kuru soğanı ince doğrayın zeytinyağı ile harmanlayın.

Üzerine dövülmüş ceviz ve az toz zerdeçal serperek servis edin.

ARA:

1 orta boy taze meyve 1 fincan sinameki çayı