Kan şekerini dengeleyen mucize bulgur diyeti

Düşük glisemik indeksli, lif ve dirençli nişasta açısından zengin bulgur; kan şekerini dengeleyip insülin direncini kırıyor, uzun süre tok tutarak yağ yakımını hızlandırıyor Lif ve dirençli nişasta içeriği sayesinde bulgur, tip 2 diyabet riskini azaltıyor, bağırsak mikrobiyotasını destekliyor ve yağ metabolizmasını hızlandırıyor Düzenli bulgur tüketiminin insülin direncini kırmakta rol oynuyor. Özellikle siyez buğdayından üretilen bulguru haftada en az üç öğünde tüketmeyi önemli

Bulgurun sağlığımız için en önemli ayrıcalığı; çok iyi diyet lifi ve dirençli nişasta içermesi, ayrıca glisemik indeksi de düşük olmasıdır. Özellikle siyez buğdayından olmak üzere Anadolu'muzun tüm buğdaylarından elde edilen bulgur; bitkisel protein, kompleks karbonhidrat, bitkisel demir, çinko, E ve tiamin, folik asit başta olmak üzere B vitaminlerinden de zengindir. Yapısında bulunan fruktan, inülin, fitik asit ve selülöz sayesinde mikrobiyota sağlıklı bakteri çeşitliliğini güçlü tutması açısından çok değerlidir.

Bağırsakların çalışmasını sağlar, erken insülin salgılamayı sağlamaz böylece kan şekerini ani yükseltmez tip 2 diyabetten korur, LDL kolesterolü düşürür, uzun süre tok tutar ve obeziteden korur. Dirençli nişasta içeren bulgur pankreastan salgılanan amilaz enzimine karşı bağırsakta sindirime karşı direnç gösterir ve bakteriler tarafından fermentasyona uğrar. Bu durum bulgur yedikten sonra hiperglisemiyi önler yağ yakımını da kolaylaştırır.

OLMAZSA OLMAZ!

Zayıflama diyetlerimde mutlaka bir öğünde bulguru hastalarıma muhakkak öneririm ve bulgur da yiyerek süper zayıflarlar. Bulguru çorbalara ekleyebilirsiniz. Suyu çektirme yöntemiyle haşlayıp salatalarınıza koyabilirsiniz. Kuru baklagillerle pişirebilirsiniz mesela mercimekli bulgur pilavı gibi yiyebilirsiniz. Sarma ve dolmalara beyaz pirinç yerine bulgur tercih edebilirsiniz. Kepekli ya da esmer ince bulgurdan kısır yapabilirsiniz. Ve elbette domatesli veya şehriyeli pilavını hiç çekinmeden pişirip aile sofranızda afiyet ile yiyebilirsiniz. Zayıflarken ana yemek yanında 3 yemek kaşığını geçmeyin ve haftada en az 3 kere bulguru öğünlerinizden birinde bulundurmaya özen gösterin.



İNSÜLİN DİRENCİNİ KIRAN BULGUR DİYETİ

KAHVALTI

1 adet haşlanmış yumurta 1 dilim beyaz peynir 5-6 adet zeytin 1 ince dilim tam buğday ekmeği Domates, salatalık, biber, maydanoz

ÖĞLE

1 kase mercimek çorbası 2 adet ev yapımı köfte 1 kase cacık 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş mevsim salata



ARA

1 orta boy elma veya 1 orta boy portakal veya 2 adet mandalina veya ½ ayva

AKŞAM

YAĞ YAKMAYI HIZLANDIRAN SALATA

Malzemeler:

3 yemek kaşığı haşlanmış bulgur

2 adet ince doğranmış salatalık

1 adet ince doğranmış havuç

Bol ince kıyılmış maydanoz

Yarım adet küp halinde doğranmış portakal

1 küçük boy küp halinde doğranmış taze pancar

1 avuç ceviz içi

1 yemek kaşığı zeytinyağı Nar ekşisi



Yapılışı: Tüm malzemeler derin bir kasede harmanlanır ve servis edilir.



75 KİLO OLAN HERKES GÜNDE 62 GRAM PROTEİN ALMALI



1 su bardağı süt, yoğurt, kefirde 8 gram

2 dilim peynir 12 gram

1 adet yumurta 6 gram

3 köfte büyüklüğünde kırmızı et, tavuk, hindi etinde 22 gram

150 gram balıkta 30-32 gram

Hayvansal proteinler günlük ihtiyacın yüzde 80-90 kadarını karşılamalıdır.

62 gram protein miktarını karşılamak için azami her gün 2 dilim peynir, 5 köfte kadar et, 2 kase yoğurt yemesi yeterlidir.



DİYABETLİ KİŞİLERE 'BOL YAĞ YİYİN' DEMEK DOĞRU DEĞİL!

Prediyabet ve diyabet olan kişilerin yağ alımlarını kontrol etmeleri önemli. Sürekli olarak fazla miktarda yağlı beslenmek, doymuş yağlardan zengin beslenmek periferal insülin duyarlılığını azaltmakta, hepatik glikoz üretimini arttırmaktadır. Bu durum HbA1c düzeylerini yükseltmektedir. Fazla yağlı beslenme diyabetli bireyde kilo alımını sağlayarak kan glikoz kontrolünü metabolik olarak zorlaştırdığı da bilinmektedir. Yağlar mide boşalım hızını azaltır ve uzamış gastrik boşalma süresi diyabetli bireylerde geç kan şekeri yükselmesine neden olabilmektedir.



KANDAKİ ŞEKERİ KONTROL İÇİN...

❙Yeterli kompleks karbonhidrat alımına ek olarak fazla yağ tüketiminden de uzak durmalıdırlar.

❙Kırmızı etleri mümkün olduğunca yağsız olacak şekilde tercih etmelidirler.

❙Kuyruk yağı ve işlenmiş etlere diyabet diyetlerinde yer vermemelidirler.

❙Daha çok zeytinyağı ve tereyağını dengeli olarak yemeklerinde kullanmaya özen göstermelidirler.

❙Salatalara 1'er yemek kaşığı zeytinyağı koymayı ihmal etmemelidirler.

❙Trans yağ içeren besinlerden diyabetliler uzak durmalıdırlar.

❙Krema, kaymak, kızartmalar diyabetli bireylerde öğünden 1-2 saat sonra kan şekerinin yükselmesini tetikleyeceği için yememeye özen göstermelidirler.



PROTEİN, KAN ŞEKERİ ÜZERİNE ETKİ EDER Mİ?

Proteinlerin sindirimi karbonhidratlara göre yavaştır. Bu sebeple karbonhidratsız protein içeren besinler olan yumurta, kırmızı et, tavuk ve hindi eti, balık etlerinin kan şekerini yükseltmeleri beklenmez. Yeterli insülin varlığında öğünde alınan proteinlerin yemek sonrası kan şekeri üzerine etkisi oldukça azdır. Ancak prediyabet ve diyabetli kişilerde fazla protein alımı da kan şekerini olumsuz etkileyebilir.

Sindirilen proteinlerin yüzde 50-60 kadarının glikoza dönüştüğü ancak bu dönüşümün tek başına kan şekerini arttırmadığını da bilinmektedir. Çünkü proteinler insülin varlığında emildikten sonra enerji olarak kullanılmadan protein sentezi veya gerektiğinde glikoneogenezde kullanılmak için portal ven aracılığıyla karaciğere taşınmaktadır.

Diyet ile alınan proteinlerin emildikten sonra protein sentezine katılması, deaminasyonu, enerji olarak kullanılma üzere oksidasyonu veya glikoza dönüşümünün kontrol eden bir regülatör mekanizmanın etkin olduğu düşünülmektedir.

Karaciğere gelen protein yapıtaşları olan amino asitlerin bir kısmı doku ve organların gereksinimini karşılamak üzere sistemik kan dolaşımına katılmaktadır. Bu nedenle proteinlerin insülin varlığında kan şekerini yükseltme üzerine etkileri minimaldir. Kan dokusunu korumak için herkesin sağlıklı yaşamda günde kendi kilosu başına en az 0.83 g protein alımını mutlaka sağlaması gerekmektedir.