Hücre yenileyen süper besinler

Limonlu suyun yağ yakmadığı, doğal balın kristalleşmesinin doğallığını göstergesi olduğu ve günde iki kaşık sızma zeytinyağının kalpten kansere kadar koruyucu etki sağladığı bilimsel araştırmalarla ortaya kondu. Sağlığımız için tereden avokadoya kadar süper besinleri soframızdan eksik etmemek gerekiyor

Zayıflamak isteyen birçok kişi sabah rutini olarak aç karnına limonu su içer. Limonlu içilen suyun yağları erittiğine ve yaktığına inanır.

Son yapılan bir araştırmada zayıflamak için yapılması gereken beslenme değişikliği neler olmalı diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 65'inin daha iyi ve etkili zayıflamak için sabah aç karnına su içmek gerektiğini söylemişlerdir

Buradan da anlıyoruz ki, limonlu suyun yağ yaktırdığına dair inanç kuvvetli ve birçok kilo problemi olan kişide de ortak diyebilirim.

C vitamini öncüsü askorbik asit ve çok önemli bir antioksidan olan limonenden zengindir.

C vitamini vücudun hasar gören hücrelerini tamir eden bir etkiye sahiptir. Ayrıca C vitamini bağışıklık sistemlerinde hücre üretimi için gereklidir. Ek olarak limonda ve limon kabuğunda yoğun bulunan limonen güneşin UVB ışınlarının deride yarattığı bozulmaları önleyerek güneşin zararlı etkilerinin ciltte oluşmasını engeller.

Limonlu su ister sabah ister gün içinde içildiğinde cilt sağlığı açısından faydası oldukça fazladır. Ancak bugüne kadar ne C vitaminin ne de limonenin yağ yakımına etkisi gösterilmemiştir. C vitamini mideyi irrite eden bir bileşiktir ve mide rahatsızlıkları olan kişilerin aç karnına limonlu su içmeleri uygun değildir.





ŞEKERİ DENGELEYİP VÜCUDUMUZU TAMİR EDİYORLAR



1- TERE: Bu yıl Life dergisinde yayınlanan bir araştırma yeşil yapraklı sebzelerin en güçlüsü olan terenin en büyük hücre yenileyici, ölü hücreleri hızlı temizleyici ve hücresel DNA hasarını önleyici güce sahip olduğunu açıkladı. Terede bulunan glikosilonatlar ve polifenoller hem bedenimizi yeniliyor hem de pankreastan insülin üretimini arttırmayı hedefliyor. Her gün bolca tereden salatalara eklemeyi, kahvaltıda yemeyi ihmal etmemek gerekiyor.

2- SAF ZEYTİNYAĞI: Zeytinyağının her çeşidi faydalı ancak erken hasat soğuk sıkım yani 'ekstra Virgin' dediğimiz çeşidi Metabolites dergisinde yayımlanan araştırmada pankreası koruduğu, karaciğer yağlanmasını engellediği ve insülin üreten beta hücrelerini yenileyebildiğini açıkladı. Günde en az 2 en fazla 4 yemek kaşığı saf zeytinyağını düzenli tükettiğinizde pankreastan sindirim enzimleri daha aktif çalışmakta ve karaciğer yağlanması gerilemektedir.

3- KÖRİ: Zerdeçalı mutfağımızda sık kullanıyoruz ancak zerdeçalda bulunan kurkuminden daha yoğun miktarda ihtiva eden köriyi sadece tavuk yemeklerinde kullanmaktayız. Bu yıl Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma körinin orta derece demansa bağlı bilişsel gerilemeyi durdurabileceğini duyurdu. Yaşlı bireylerin kurkuminden zengin köri tüketimi arttıkça biyolojik birçok mekanizmayı düzenleyerek demansın dikkat, hatırlama ve görsel fonksiyon kaybının semptomlarını dizginleyebileceği belirtildi. Günde 1 yemek kaşığı köriyi yaşlı bireylerde yiyeceklere ekleyerek tüketimini sağlamak demans açısından korunmada destekleyici olabilir.

4- AVOKADO: Yağlı bir meyve olan avokado lutein denen bir biyoaktif bileşeni bolca barındırır ve yaşa bağlı makuler dejenerasyonu önleyici etkilidir. Fakat tekli doymamış yağ asidi olan oleik asitten zengin avokado üzerine Nutrition dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre akşam yemeğinden sonra ara öğünde çeyrek miktarda avokado yemenin kan trigliserit düzeylerini çok hızlı düşürebildiği gösterildi. Yüksek lif, düşük glisemik indeks, yüksek E vitamini sayesinde prediyabetten cilt sağlığına kadar birçok faydası olan avokadoyu kahvaltı, ana öğünler ve ara öğünde yemek faydalı.



DOĞAL BALI ANLAMANIN EN DOĞRU YOLU NEDİR?

Balın cinsi, üretim metodolojisi ve sertifikasyon tipi ne olursa olsun kapsamlı analizlerden geçmeden sağlıklı ve doğal olduğunun anlaşılması mümkün değildir. Bal dünyada en kolay taklit ve tağşiş edilen ancak en zor analiz edilen gıda maddeleri arasında yer almaktadır. Doğal bala hiçbir şey katılamaz ve içinden hiçbir şey alınamaz. Bala yüksek fruktozlu mısır şurupları ilave edilebilir, arı hasat döneminde bu şuruplar ile beslenebilir veya zirai tarım ilacı uygulanmış nektar kaynaklarından nektar alabilir. Tüm bu katkı ve kalıntıları tespit edebilmenin yolu balı kontrol etmek yani analiz etmekten geçer. Bir balın doğallığını ve sağlıklı olup olmadığını tadarak, koklayarak anlamanız mümkün değil.

Sadece yüksek teknoloji ile donatılmış akredite laboratuvarlarda, uzmanlar tarafından yapılan analizlerle anlayabilirsiniz. Bu nedenle ambalajlı, analiz edilmiş ve güvenilir markaların ürünlerini tüketmelisiniz.



BAL KRİSTALLEŞEBİLİR Mİ?

Doğal bal mikrobiyolojik olarak bozulmayan bir ürün olduğu için muhafazası da kolaydır, oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Balın doğrudan güneş ışığı altında olmamasına dikkat etmek önemlidir. Ayrıca saf ve doğal ballar özellikle kış aylarında zaman içinde kristalleşebilir. Bu oldukça doğal bir durumdur. Kristalleşme, bir bozulma ya da balda hile belirtisi değildir. Balın glikoz miktarı ne kadar fazla ise o kadar hızlı kristalleşir. O nedenle çiçek balları çam balına göre daha hızlı kristalleşebildiği bilinmektedir.

Balı kristalleşmiş haliyle tüketebileceğiniz gibi benmari usulü ısıtarak da tüketebilirsiniz. Ancak her gıda maddesinde olduğu gibi ısıtma işlemi sırasında başlangıç kalite değerlerinin korunmasına dikkat edilmelidir. Kalite korunumu için kısa sürede ısıtma ve kısa sürede soğutma uygulanması gerekmektedir. Sonuç olarak gıdalarda kalite korunumunda sıcaklık ve sıcaklığın uygulandığı süre önemlidir ve kontrollü yapılmalıdır.



MUTFAĞINIZIN YENİ SLOGANI GÜNDE 2 YEMEK KAŞIĞI SIZMA ZEYTİNYAĞI

"Günde 2 Yemek Kaşığı Natürel Sızma Zeytinyağı" aklımıza kazınsın. Çünkü kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için sadece günde 2 yemek kaşığı zeytinyağını düzenli yemek yeterli. Sızma zeytinyağı ile beslenmenin kadınlarda meme erkeklerde prostat kanserini önleyici etkisi bulunmaktadır. Yemeklerde zeytinyağını kullanıyoruz ancak hem sağlık hem de etlerin lezzetli olması için tüm et çeşitlerini de terbiye ederken natürel sızma zeytinyağını kullanmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü lezzete ek olarak zeytinyağı ile marinasyona uğrayan etlerin pişirme sırasında kanser yapıcı bileşikler üretmesini de engellemiş oluyorsunuz.

Zeytinyağı ile yapacağınız marinasyon; yağsız kırmızı başta olmak üzere tavuk, hindi ve balık etlerinizde lezzet ve aromayı arttıracak ayrıca etin sululuğunu ve yumuşaklığını koruyarak tam kıvamında pişirmenize olanak sağlayacaktır. Terbiye için sadece natürel sızma zeytinyağı, tuz, beyaz sirke, sarımsak ve limon bizim mutfakta etlerin lezzet iksiri. Terbiye ettiğiniz etin bir gece de buzdolabında beklemesine dikkat etmekte fayda var. Zeytinyağı ve tuz sulanmasını, miyofibrillerinin çözünürlülüğünü arttırarak kolay pişmesini; beyaz sirke ve limon etin dağılmamasını ve mikrobiyolojik temizliğini sağlarken, sarımsak lezzetinin açığa çıkmasına aracı olmaktadır. Et ve balıkların; zeytinyağı, sirke, tuz, sarımsak ve limon ile marine edilerek pişirilmesi kanser yapıcı bileşikleri önleyerek sağlığı koruduğu bilimsel araştırmalarda gösterilmektedir.