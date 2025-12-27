Yeni yıla taptaze bir başlangıç

2026’ya daha enerjik ve dengeli bir bedenle girmek isteyenler için pratik öğünlerden doğal besinlere uzanan bir besin haritası oluşturduk. Siyah çay ve bitter çikolata ikilisiyle kalbimizi korurken yeşil çayın yanında elma dilimleriyle yağ yakımını sağlayabilirsiniz. Günlük hayatta kolayca ulaşabildiğimiz süper yiyeceklerle vücudunuzu yenileyerek hastalıklardan arındırabilirsiniz

Yeni yılda hepimiz bazı kararlar alıyoruz. En başında da sağlığımız ile ilgili yapmak istediğimiz spor, beslenmede olumlu değişimler için kendimize söz veriyoruz. Ancak aklımız karışıyor. Ne yiyeceğim, nasıl yemeliyim? Ve en önemlisi, hem her zaman bulacağım besinlerden olsun hem de mutfak masrafımı da artırmasın diyorsanız hazırladığım bu rehber tam size göre diyebilirim. Mutlaka uygun bir tarif bulacağınızdan eminim.

YAĞ YAKIMI İÇİN YEMENİZ GEREKENLER

- FİLTRE KAHVE, HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Kahve ve Hindistan cevizi yağı daha uzun süre tok kalmayı sağlayarak dengeli zayıflamayı destekliyor.

Günde 1-2 fincan filtre kahvenize 1' er tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını geçmeyin.

- TAM YAĞLI SÜT, KAKAO: Tam yağlı müthiş kas koruyucu ve yağ dokusunu azaltıcı etki sağlar. Zayıflamayı destekler.

Sıcak veya ılık 1 bardak süte 1 tatlı kaşığı kakao karıştırıp ara öğünde içmek mükemmel tok kalmayı sağlar.

- TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR, CEVİZ: Peynir özellikle bağırsaklardan salgılanan kolesistokinin tokluk hormonunu salgılamasını arttırır. Ayrıca konjuge linoleik asidi içeren yağ asitleri oksidasyonunu hızlandıran doymuş yağdan da zengindir 1 kalın dilim tam yağlı peynir ile 12-14 yarım cevizi beraber ara öğünde tercih etmek hızlı zayıflamayı destekler.

- HAŞLANMIŞ YUMURTA, AVOKADO: Acıkma şiddetli hissedilince bunu dizginleyen en etkili ara öğün kombinasyonudur. 2 yumurta yanına çeyrek avokado üzerine çekilmiş karabiber serpildiğinde kilo kaybı kolaylaşmaktadır.

- MUZ, YER FISTIĞI EZMESİ: Müthiş tok tutan bu ara öğün kombinasyonu muzdaki prebiyotikler ve yer fıstığı ezmesindeki arginin amino asidi ve yüksek diyet lifi sayesinde termojenez artar ve yağ yakımı hızlanır. 1 adet yerli muza 1 tepeleme tatlı kaşığı yer fıstığı ezmesini sürüp yemek en optimal porsiyon miktarıdır.

- YOĞURT, NAR: Bu iki süper besin diyet yağlarının oksidasyonunu maksimuma çıkarır. Laktik asit bakterileri, konjuge linoleik asit ve B grubu vitaminlerden enerji metabolizmasında önemli rolü olan B12 vitaminleri sayesinde mikrobiyatayı yapılandırarak zayıflamayı sağlamaktadır. Nardaki ellajik asit inflamasyonu süper baskılar. Zayıflama kolaylığı sağlar. 1 kase yoğurda yarım nardan çıkan nar tanelerini karıştırıp ara öğünde tüketin, zayıflayın.

- KEFİR, ELMA: Elma ve kefir ile beraber ara öğünde tercih edildiğinde yağ yakımı hızlanabilmektedir. Kefir tok tutan bağırsakları çalıştıran mükemmel probiyotik kaynağıdır.



MİDEYİ RAHATLATAN FORMÜLLER

Mide bulantısı, mide yanması, mide ekşimesi ve mide ağrısına iyi gelebilecek doğal besinler ile hazırlayacağınız formüllerimi paylaşıyorum.

- DOĞAL BAL, TAHİN: Mide ekşimesi, reflü ve mide yanmasında bal ve tahin karışımı yatıştırıcı etkilidir. Balda bulunan enzimler, polifenoller; tahinde bulunan sesamin ve sesamol bu yatıştırıcı etkiyi sağlar. 1-2 tatlı kaşığı doğal bal ve tahin karışımını ana öğünlerden 30 dakika önce ağzınıza atıp biraz su içerek mideye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

- MUZ, TAHİN: Mide sorunlarında potasyumdan zengin muz zengin nişasta içeriği ve tahindeki sağlıklı yağlar sayesinde mide koruyucu etki sağlar. Ara öğünde özellikle açlık ile oluşan mide kazıntısı gibi sorunları hatta mide yanmasını iyileştirir. Yarım muza 1 tatlı kaşığı tahin ezip tüketin. Hayatın değişsin.

- KIZARMIŞ EKMEK, PEYNİR: Bu ikiliyi mide sorunu olup denemeyen ve fayda sağlayamayan yoktur. İshal, midede yanma ve ağrı, reflü için süper sağlıklı bu kombinasyonu ister ana öğünde ister ara öğünde yemek çok faydalı. Tam tahıllı küçük dilim ekmek yanına küçük bir dilim yağlı beyaz peynir müthiş rahatlatıcıdır.

- YOĞURT, PİRİNÇ LAPASI: Mide asidini dengeleyen, mide yanmasını hızla gideren ve mide yanmasını hızla gideren ve mide bulantısına birebir ev yapımı yoğurdu sadece tuz ve su ile pişirilen basmati ya da yasemin pirinci ile hazırlanan lapayı karıştırarak yemek süper kombinasyonudur. İshali keser, mide semptomlarını iyileştirir.

- BAL, AÇIK SİYAH ÇAY VE LİMON: İçim sıcaklığında siyah çaya açık olması kaydıyla limon dilimi ve 1 tepeleme tatlı kaşığı bal eklemek mide bulantısı, ekşimesi ve mide asit dengesizliği ile oluşan mide sıkıntılarını azaltır. Günde 1 veya 2 defa bu karışım çayı mide sorunlarınız varsa içebilirsiniz.



YENİLEMEYİ DESTEKLEYEN KOMBİNASYONLAR

- SİYAH ÇAY, BİTTER ÇİKOLATA: Bu ikili kalbe giden damar içi sağlığını korur. İyi bir kalp sağlığı için şöyle güzel açık çay yanına 4-5 kare yüksek kakao oranlı siyah çikolata yemek oldukça faydalıdır.

- YEŞİL ÇAY, ELMA DİLİMLERİ: Yine yüksek kateşin içeren bu ikili kombinasyon yağların oksidayonunu hızlandırır ve bel çevresi yağ dokusunun zamanla erimesini sağlar. Kuvvetli yağ yakıcı etki oluşturur. 1 fincan yeşil çayın yanına 1 orta boy iyi yıkanmış elmayı dilimleyin ve yavaş yavaş yiyin. Hem tok kalır hem kolayca yağ yakımını sağlarsınız.

- TAM YAĞLI PEYNİR, ZEYTİNYAĞI: Bu ikili demansın düşmanı. Zeytinyağı tam bir şifa. Sabah kahvaltınızda tam yağlı peynirinize biraz yüksek polifenollü zeytinyağı gezdirin. Beyin siisi denen saçmalıktan değil direkt unutkanlıktan, demanstan uzaklaşın.

- KAHVE, BADEM: Süper karaciğer koruyucu bu ikili hem de lezzetli. Karaciğeri koruyan günde 2 fincan kahve ve yanına 15-20 adet badem eşlik ettiğinde karaciğeriniz işlevini daha kapasitesi yüksek olarak çalışmaya devam edecektir.



BAĞIRSAKLARA İYİ GELEN BESİNLER

Bu özel hazırladığım kombinasyonlardan biri mutlaka sizin bağırsak hareketlerinizi arttırmayı sağlayabilecektir. Birini seçin ve düzenli olarak 7 gün süresince sadece seçtiğiniz formülü uygulayın.

- AYVA, TARÇIN VE BAL: Ayvada bulunan pektin birçok kişi için pişirildiğinde bağırsak hareketlerini hızlandırır. Yarım ayvayı iyice haşlayın. Rendeleyin, 1 silme çay kaşığı tarçın 1 tatlı kaşığı bal ile iyice kaşıkla karıştırıp ara öğünde yiyin. 1 su bardağı üzerine su için. Günde 1 kere yapın.

- SIZMA ZEYTİNYAĞI, BAL VE ILIK SU: Oda sıcaklığında 1 su bardağı suyu 1 tatlı kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağını karıştırıp yavaşça sabah aç karnına düzenli için. Günde 1 kere uygulayın bu özel formülümü.

- PUL BİBER, ZEYTİNYAĞI VE TAZE LİMON SUYU: Bu önemli formülde kabızlık probleminde etkili bir laksatif rol oynar. 1 yemek kaşığı zeytinyağına 1 çay kaşığı pul biber ve çeyrek limonun suyunu karıştırıp güzelce tüketin. Üzerine 1-2 su bardağı oda ısısında su için.

- LAHANA TURŞUSU, ZEYTİNYAĞI VE SUMAK: Bu üçlüden yapılan enfes lezzetli salata bağırsak çalışmasını hızlandıran yemek yanında tok kalmayı sağlayan süper probiyotik etkili bir formülümdür. İnce doğranmış beyaz lahana turşusunu sumakla ovun ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirerek 1 kase bir ana öğün yanında yiyin.

- KIVI, SÜZME YOĞURT VE ZEYTİNYAĞI: Bu lif ve probiyotik karışımı düzenli bağırsak çalışmasını desteklemektedir. 3 yemek kaşığı süzme yoğurdu 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile kaşıkla çırpın. 1 adet olgun tatlı kiviyi dilimleyip içine karıştırıp ara öğün olarak yiyin.

- YEŞİL ÇAY, TAZE ZENCEFİL VE ÇUBUK TARÇIN: Bu doğal çayın bazı kişilerde direkt dışkılamayı sağladığını kaçırmamak lazım. Demlenmiş yeşil çaya 2-3 dilim kabuğu soyulmuş taze zencefili ve 1 adet çubuk tarçını 5 dakika bekletip günde 2 kere istediğiniz zaman için.