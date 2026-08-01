Karın yağlarının asıl suçlusu fruktoz

Hazır gıdalardaki endüstriyel fruktozun aşırı tüketimi bel çevresi ve karaciğer yağlanmasını artırırken, doğru porsiyonda tüketilen meyve sağlıklı beslenmenin parçası olmaya devam ediyor. Kilo vermeyi zorlaştıran en büyük hatalardan biri fark edilmeden aşırı fruktoz tüketimidir

Endüstriyel fruktoz içeren tüm hazır besinler bel yağlanmasının, ürik asit artışının, vücutta yeni yağ depolarının oluşmasının ve karaciğerde yağlanmanın temel nedenidir. Ve yağ yakımını bloke etmesi sebebiyle zayıflamayı da engeller. Endüstriyel fruktoz çeşitleri olan nişasta bazlı şekerler, mısır şurubu, fruktoz şurubu, agave şurubu, sakkaroz, sükraloz, dekstrozu besin etiketinde okuduğunuzda o gıdayı rafa bırakın değerli okuyucularım.

Fazla fruktoz; yeni yağ deposu oluşumunu tetikler. Karaciğerde şekeri yağa dönüştürür. Fruktoz ATP'yi hızlı tüketerek nükleotid parçalanmasını ve ürik asit üretimini arttırır. Oksidatif stresi tetikler. Vazopressin hormonu salınımını uyarır, ödemi artırır, tansiyonu yükseltir ve stres hormonunu tetikler. Bu sebeple doğal fruktoz kaynaklarından porsiyonunda yemek, endüstriyel fruktoz kaynaklarını beslenmeden arındırmak gerekir.

GÜNDE 1-2 PORSİYON TAZE MEYVE

Toplumsal olarak bizim akşam yemeğinden sonra koca tabak meyve yemek günde 50 g üzerinde fruktoz alımını tetikler, hızlı yağlandırır ve karaciğerin zamanla yağlanmasını sağlar. Bu sebeple hem zayıflarken hem sağlıklı yaşamda günde 1-2 porsiyon taze meyveyi geçmemek kaydıyla mevsime uygun her çeşit meyveyi günün her vaktinde yiyebilirsiniz.

Taze sıkılmış meyve suları, taze meyveye göre daha fazla miktarda fruktoz içerir. 2 porsiyon meyve 200 mL taze meyve suyuna eş değerdir. Toplam meyve porsiyonunu geçen taze meyve suyu içimi yağ yakma metabolizmasını bozar. Karaciğer yağlanmasına zemin hazırlar.

"Ara öğünlerimde fruktozu taze meyveye göre fazla olan kuru meyveden gidip gelip ağzıma atıyorum" diyenler ne zayıflar ne yağ yakar, tam tersine yağ depolar. 1 porsiyon meyve 2 adet kuru meyveye eşittir. Toplam meyve porsiyonuna göre kuru meyve miktarını ayarlamanız gerekmektedir. Endüstriyel besinlerin küçük miktarlarındaki fruktoz içeriği aşırı yüklü olduğu için günlük güvenli fruktoz alımının üzerine kolayca çıkmamızı sağlar. Enerji içecekleri, şekerli gazlı asitli içecekler, gofretler, çikolatalar, bisküviler, hazır meyve suları, hazır fırıncılık ürünlerinin endüstriyel fruktoz bombaları olduğunu aklınızdan çıkarmamalı ve midenize sokmamalısınız.

MENOPOZDA METABOLİZMAYI CANLANDIRMAK ÇOK ZOR DEĞİL

Menopozda değişen metabolizmayı canlandırma ve bölgesel yağlanmayı yok etmenin sırları geliyor. Menopoz sürecinde östrojen seviyesindeki azalmaya bağlı olarak vücutta yağ birikimi iki döneme özgü değişim sağlar. Menopoz öncesi dönemde yağlanma kalça ve basen çevresinde toplanırken, menopoz sırasında ve sonrasında karın bölgesine biriken bir yağ oluşumu belirginleşmektedir.

Menopoza girerken iştah durumu genelde çok değişmezken menopoz süreci ve sonrasında östrojenin iştah baskılayıcı etkisi artık azalmaya başlar tatlı krizleri, açlık krizleri ve iştah kabarmaları daha yoğun gözlenir. Menopoza girerken ve menopoz sonrasında hızlı bir kas kütle kaybının görülmesi dinlenme metabolizma hızının azalmasına ve böylece kilo vermenin zorlaşmasına sebep olur.

İNSANLARI KORKUTAN KORTİZOL KONUSUNU BİR DE BENDEN DİNLEYİN

Kortizol ile ilgili endişe yumağı haline gelmenizi sağlayan söylemlerin hiçbiri doğru değil maalesef. Sabah kortizol yüksekliği hepimizde fizyolojik olarak oluşur ve bu durum hormonlarım bozuluyor, göbek yağlanmamın sebebi buna bağlı, kötü uykumun nedeni bu ve kan şekerim bu yüzden fırladı belirtileri bu geçici yükseklik durumuyla asla bağdaşmamaktadır.

Gerçekte aşırı korzitol yüksekliği ile karakterize bir hastalık bulunur ve bunun adı Cushing Sendromudur. Bu bahsettiğim hastalıkta bu belirtiler mevcuttur. Bu hastalık 1 milyonda 10 kişide görülür ve insidansı oldukça düşüktür.

"Sabah kahvesi içtim kortizolüm yükseldi ve biyolojik ritmim bozuldu" diye bir bilimsel bilgi yoktur. Sabah kortizol yüksektir ve kafein bir miktar kortizolü artırsa da hastalık yapacak seviyelere asla çıkarmaz. Kahveyi sabah güvenle için. Ama dozunda.

Spor bazen kortizolü geçici yükseltebilir. Bunu spor yapmamalısınız diye yorumlamak anlamsızdır. Çünkü Uzun süren egzersizlere bu beklenen biyolojik bir yanıt olup sonra düşer. Günün her zamanı düzenli egzersiz yapın.

Kronik stres her zaman yüksek kortizol demek de değildir. Kortizolü düşürmek sağlıklı bir birey için longevity veya sağlık için bir hedef değildir. Kortizol; uyanıklığı, enerji kullanımını, tansiyonu, kan şekerini, egzersize adaptasyonu düzenleyen müthiş bir hormondur.

Sabah yükselmesi bedenin güne hazırlanması için sirkadiyen ritmin bir parçasıdır ve sabah yükselmesi hormonların bozuldu anlamına gelmez.

Cushing Sendromu; tek başına kortizol düzeyi ölçümüyle değil uygun klinik şüphe ile tanı konulacak ciddi başka testlerle belirlenir. Belirgin aydede yüz, ensede yağ birikimi, kas güçsüzlüğü, santral obezite, kolay morarma, vücutta morumsu kırmızımsı çatlaklar, hipertansiyon, kan şekeri yüksekliği ile karaktezire hastalıktır.

Bu bulgulara özel hastalık belirtileri üzerinden sağlıklı kişilerde oluşan benzer belirtiler için kortizoldür demek yanlıştır. Eğer kan şekeri bozukluğunuz varsa, yorgunsanız, halsizliğiniz mevcutsa bunun sebebi geçici sabah yükselen kortizol değil iş yükünüz, iyi uyumamanız, yeterli su içmemeniz, kötü beslenmeniz, kilonuz ve hareketsiz olmanıza bağlıdır.

Beslenmenizde yeşil çay, fermente süt ürünleri, siyah ve kepekli pirinç, arpa ve baklagiller tüketerek ani yüksekliği de önleyebilirsiniz.

KAS KÜTLESİNİ ARTIRMAK İÇİN 6 SİHİRLİ ÖNERİ

Bölgesel yağlanmayı önlemek veya yok etmek, kas kütlesini artırmak için beslenmede yapılması gereken sihirli önerilerimi mutlaka önemseyin.

1- Toplam protein alımının vücut ağırlığı başına 1.2 g olması kesinlikle şarttır.

2- Menopoza girerken bölgesel yağlanmayı önlemek için haftada en az 3 kere ağırlık antrenmanları yaparak kas kütlenizi korumaya özen göstermelisiniz.

3- Yağ dokusunu azaltmak, yağlanmayı önlemek ve kemik dokusunu korumak için günde 1200 mg kalsiyum içeren besin yemelisiniz. 1 su bardağı süt, 1 kase yoğurt ve 1 kalın dilim peynir yağ hücrelerinde yağ depolanmasını önler, kemik mineral yoğunluğunu korur.

4- İyi uyku için yumurta, balık, ceviz, susam, peynir, kabak ve ay çekirdeği gibi triptofan ve melatoninden zengin besinler ihmal edilmemelidir.

5- Metabolizma hızı 250-300 kalori azaldığı için metabolizmayı canlandıran proteinden zengin karbonhidratı az öğün planlanmalıdır. 3 ana 1 ara öğün metabolizmanın çalışması için idealdir.

6- Ultra işlenmiş besinler, işlenmiş etler, rafine karbonhidratlar, şeker içeren tüm besinler, kızartmalar, alkol menopoz sürecinde beslenmeden arındırılmalıdır.