Biliyorsunuz, vergive SGKprim borçlarının taksitlendirilmesine olanak sağlayan düzenleme 4 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle, vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor.

Ayrıca...

Yapılandırma SGK prim borçları için de geçerli... Yapılandırma kapsamında, 2026 yılı Haziran (dahil) öncesi dönemlere ilişkin 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı bu süreçte tecil edilebiliyor.

Başvurular 31 Ağustos Pazartesi günü sona eriyor. Mükellefler, borçlarını 72 aya kadar yıllık yüzde 29 tecil faiziyle taksitlendirebiliyor. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat şartı aranmıyor. Borcunu taksitlendiren mükellefler hakkında cebri takip işlemleri durduruluyor. Banka hesapları, araçlar ve taşınmazlar üzerine yeni haciz uygulanmıyor. Ayrıca mevcut araç yakalama şerhleri kaldırılıyor ve araç satış işlemleri yeniden yapılabiliyor. Yapılandırma başvuruları online veya vergi daireleri ile SGK müdürlüklerinden yapılabiliyor.

Fakat...

Yapılandırmaya başvuranların şu anda kafası karışmış durumda...

Nedenine gelirsem;

Malum, kanun çıktıktan sonra uygulamaya dair Tahsilat Tebliği yayınlandı. Orada vergi borçları için ödeme takvimleri ilan edildi.Vergi borçlarınıyapılandıranlar içinilk taksit ödemeleri eylülayında başlıyor. Yani yapılandırma müracaatını yapanlar, tecil edilen borçlarını ilk taksiti Eylül 2026 tarihinden başlamak üzere, aylık eşit taksitler halinde ödeyebiliyor. Başvurular da Gelir İdaresiBaşkanlığı'nın internetsitesi ve Dijital VergiDairesi üzerinden online olarak ya da bağlı bulunulan vergi dairelerine doğrudan yapılabiliyor. Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin aksatılması halinde taksitlendirme hakkı geçerliliğini kaybediyor.

SGK'da ise durum farklı... Borçluların 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ilgili SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. SGK prim borçlarında ilk taksit ödemesinin de SGK Genelgesi'ne göre 31 Ağustos tarihine kadar yapılması şart! İlk taksitin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödenmemesi halinde yüzde 29 oranındaki tecil faizinden yararlanılması mümkün olmuyor.

Birçok işletme ilk taksit ödemelerindeki detayları atladığı için SGK'da tam bir kaos oluşmuş durumda... Üstelik, yapılandırma başvurularının il-ilçe müdürlüklerinden yapılacak olması, yaz aylarında izinler nedeniyle personel sayısının azlığı başvurularda yığılmalara neden olmuş halde... SGK prim borcunu yapılandırmak isteyen esnaf, başvuru sürecinde uzatma istiyor.

Bakalım talep karşılık bulacak mı?