Avrupa’nın en büyük lüks outleti açılıyor

Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük lüks designer outlet projesi Florentia Village, 180 milyon euro yatırımla 17 Eylül’de kapılarını açıyor

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outlet projesi Florentia Village, 17 Eylül'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Dünyanın önde gelen lüks ve premium moda markalarının ürünleri yüzde 30 ila 70 arasındaki oranlarda indirimle satışa sunulacak. İstanbul Havalimanı'na yakınlığıyla dikkat çeken Florentia Village, şehri uluslararası alışveriş turizminin önde gelen destinasyonlarından biri haline getirecek.

YILDA 15 MİLYON ZİYARETÇİ

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei açılış öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kalyoncu, Florentia Village'ın en önemli avantajlarından birinin konumu olduğunu belirterek, "Proje, günlük 1.739 uçuş ve 290 bini aşan yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı'na 5 dakika mesafede. Bu konum avantajıyla Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'dan ziyaretçi çekmeyi hedefliyoruz. Havalimanına gelen yolcuların alışveriş yapıp sonra alana geçmesi için de görüşmeler yapıyoruz" dedi. Kalyoncu, yılda 15 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini, orta vadede yabancı ziyaretçilerin toplam ziyaretçiler içerisindeki payını yüzde 40'ın üzerine çıkaracaklarını anlattı.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM

Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'nın aktarma merkezi gücünü kullanarak, Avrupa'nın en yoğun havalimanı çevresinde yeni bir alışveriş ve yaşam destinasyonu kurduklarını belirterek, "180 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz proje, turizme ivme kazandıran, istihdam yaratan ve İstanbul'u dünya standartlarında bir destinasyon haline getiren vizyonun somut karşılığı. Havalimanı çevresinde gelişecek yeni ekonomik ve turistik ekosistemin ilk adımlarından biri Florentia Village. Önümüzdeki dönemde bu bölgenin İstanbul'un yeni çekim merkezlerinden biri haline geleceğine inanıyoruz" dedi. Kalyoncu, projede 5.000'den fazla kişiye doğrudan istihdam sağlanmasının öngörüldüğünü anlattı.



KİRALAMALARIN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

Kalyoncu, projenin Türkiye'ye ilk kez outlet formatında giriş yapacak dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapacağını belirterek, "Prada, Moncler, Ferragamo, Ralph Lauren, Hugo, Boss gibi global lüks markalar outlet mağazalarıyla yerlerini aldı. Ferragamo Türkiye'deki ilk mono-brand butik yatırımını bu proje kapsamında gerçekleştiriyor. Nike ise yaklaşık 10 yıl aradan sonra merkez ofis düzeyinde Türkiye'ye doğrudan yatırım yaparak yerini alıyor. Kiralamalarının yüzde 95'i tamamlandı. Projede Türk markalar da yer alıyor. Proje yüzde 70 doluluk oranıyla kapılarını açacak, başka markalarla da görüşmeler sürüyor" dedi. Kalyoncu, projenin gastronomiyle de öne çıkacağını belirtti.



HEDEFTE ÇİNLİ TURİSTLER VAR

RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei, Türkiye'nin dinamik iç pazarı, güçlü turizm potansiyeli ve Avrupa, Asya ile Orta Doğu'nun kesişimindeki eşsiz konumuyla uluslararası yatırımlar için doğal bir merkez olduğunu söyledi. Florentia Village'ın, Çin'de 7 milyondan fazla üyeye sahip CRM sisteminin bulunması ve Çin'in en büyük seyahat platformlarından olan ve yılda 1 milyardan fazla seyahati yöneten Ctrip'le işbirliğinin özellikle Çinli turist sayısını artırması bekleniyor.



ŞEHİR MERKEZİNE 25 DAKİKA

Florentia Village, Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında 1.5 yılda hayata geçirildi. Florentia Village girişindeki metro istasyonu sayesinde şehir merkezine yaklaşık 25 dakikada ulaşım sağlanıyor. Proje etap etap yapılacak. 5 yıldızlı otel için Marriott Group ile son aşamaya gelindi. Projenin içinde 20 bin kişi kapasiteli konser ve etkinlik merkezi de yer alacak. Etapları tamamlandığında proje Avrupa'nın en büyüğü olacak.