Malum, Merkez Bankası'nın gecelik fonlama faizinden yeniden haftalık repo faizine yönelmesiyle birlikte bankaların fonlama maliyeti yüzde 37seviyesine geriledi. Hal böyle olunca da bunun tüketiciye ne zaman yansıyacağı soruları gündem oldu.

Geçen hafta Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileriyle kamu bankalarının buluşmasında Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kamu bankaları pazartesiden itibaren tüm faiz oranlarını 2-3 puan aşağı çekecek" dedi.

Yaptılar mı?

Biliyorsunuz, bir süredir TL mevduat faizinde düşüş devam ederken, TL ticari kredi faizinde artış vardı.

İhtiyaç kredisinde faiz oranları yıl boyunca yüzde 56-65 bandındaydı. Merkez Bankası verilerine göre, oranlar hala yüzde 64 seviyelerinde. Taşıt ve konut kredilerinde bu oranları yüzde 42-48 bandında. Ticari kredi faizleri de yılın başından bu yana yüzde 50'nin altına pek düşmedi. Hatta temmuz başında yüzde 56.51 ile dönem içindeki en yüksek seviyesini gördü. Ağustosta ise yüzde 53 seviyesinde.

Kredi faizleri böyle mevduat faizleri nasıl derseniz. Bankalarda aşağı yukarı 1 aylık Türk Lirası mevduat faiz oranları, bankaya, yatırılan anapara tutarına ve vadeye göre değişse de yüzde 38 ila 46 bandında.

Duyduğuma göre, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın öncülüğünde önceki akşam Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Halkbank Genel Müdürü Süleyman Özdil bir araya geldi. Üç kamu bankası da tabelaya Merkez Bankası'nın hamlesini yansıttı. Mevduat faizlerinin yüzde 38 bandına gerilemesinin ardından kredi faizlerinde de 2-3 puan civarında indirim yapıldı.

Piyasada yüzde 50 seviyelerine ulaşan, kamu bankalarında ise yüzde 48'lerle ifade edilen tüketici kredileri ile ticari kredilerde bazı faiz oranları yüzde 45 bandına çekilmiş durumda. Kamu bankaları sektör ve müşteri bazında oranları değerlendiriyor. Müşterinin durumuna göre faiz oranlarını belirliyor. Kamu bankalarının hamlesinin önümüzdeki günlerde özel bankalara da yansıması bekleniyor.

Yeterli mi?

Elbette değil...

10 Eylül'de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu var. Genel kanı, politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakılacağı yönünde. Yabancıların raporlarında 300 baz puanlık düşüşe rağmen doğrudan politika faizi indirimi için Merkez Bankası'nın hareket alanının halen sınırlı olduğu söyleniyor. İndirim için ekim ayına işaret ediyorlar.

Fakat...

Hafta başında yayınlanan büyüme verileri Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda elini çabuk tutması konusunda sinyal veriyor.

Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir kesintisiz büyüse de performansın altında. Türkiye İstatistik Kurumu verileri ekonomideki soğumanın belirgin şekilde devam ettiğini gösteriyor. Sıkı para politikasının tüketim ve yatırım kanallarında etkisini gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.

İç talepteki yavaşlama ve yatırımlardaki ivme kaybı, 2026'nın tamamında da büyüme görünümünde aşağı yönlü riskleri artırmış durumda.

Bundan sonraki süreç kritik...

"Ne kadar büyüdük?" sorusunun yerini "Hangi kaynakla büyüdük?" sorusu alacak. Sanayi üretimi, ihracat, yatırımlar ve finansmana erişim ana başlıklar olacak. Ekonomi yönetimi için artık gaz-fren pedalını doğru zamanda kullanmak önemli hale geldi.