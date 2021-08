Korona sürecinde, "En çok ihracat yapan" 10 ilden biri.

Tarım... Hayvancılık... Tarıma dayalı sanayi.

Türkiye'nin süt üretiminin, "yüzde 25'i." Gezerken... Çok kişiden, "aynı sözleri" dinledik:

"Tarımın başkentiyiz." İl arazisinin "yarısında" tarım yapılıyor. Ve... "Üretim" her geçen gün artıyor.

Yalandan kim ölmüş?

Vali Hamza Aydoğdu söyledi... Hastanede Kovid- 19'dan yatanların "yüzde 90'ı" aşı olmamış.

Vali... Belediye Başkanı... Sağlık personeli... Ellerinden geleni yapıyorlar.

AVM'lerde aşı istasyonları var.

Buna rağmen... Aşı olanların oranı düşük... Yüzde 64.

Sosyal medya... Yalan rüzgârı... "Çok kişiyi" etkiliyor.

Yalan... O kadar çok ki:

"Aşı yaptıranın çocuğu olmuyor... Aşı, pıhtı atmasına yol açıyor... Aşı, genleri bozuyor."

Düğün patlaması

Aksaray'dan, Hasan Dağı'na giderken... Köylerden geçtik.

Hepsinde de "düğün" vardı.

Dönüşümüzde... Saat 23.00 sularında... Düğünler devam ediyordu.

Gelin... Damat... Davetliler... Halay çekiyorlardı.

Düğünler... "Ekonomiyi canlandırıyor."

Aksaray malaklısı

Sivas'ta... "Kangal."

Aksaray'da da... "Malaklı."

"Malak" yöresel bir deyim... "Dudak" anlamında.



Aksaray malaklısı... Kafa ve ayaklar büyük... Boy 1 metreye yakın.

Kilo... Erkekte 70-120 kilogram arasında... Dişisi 50-80 kilo.

Çoban köpeği... Seri... Hızlı... Heybetli.

Şakadan... "Alıcı" olduk.

Sahibi, "İki yıl önce 15 bin lira verdiler" dedi.

'Sabah namazında, Bağdat kapısında'

Cuma sabahı... Hücum marşı... Genç Osman en başta.

Kapılar... Osmanlı'ya karşı duramamış... Açılmış.

Genç Osman... "Sancağı şerifi" kaptığı gibi... Bağdat Kalesi'ne tırmanmış.

Bayrağı dikmiş.

Ve... Ok atışı... Yağmur gibi... Genç Osman... Sancağın dibinde şehit düşmüş.

Bağdat fethedilince...



Padişah... Tarihe geçen sözü söylemiş:

- Keşke Bağdat Kalesi'ni fethetmeseydim de Genç Osman'ım ölmeseydi.

Sonra... Savaşa katılanlardan Kul Mustafa... Ünlü "Şiiri/Marşı" yazmış:

"Genç Osman dediğin bir küçük uşak Beline bağlamış ibrişim kuşak of of.

Aman askerin içinde birinci uşak Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of."

Köyünün Dorikini olan adı değiştirilmiş... "Gençosman" olmuş.

Köy... Aksaray'ın çıkışında... Nevşehir yolunda.

Kavşakta... Genç Osman'ın heykeli.

Bölgede... Adı Osman olan o kadar çok ki... "Genç Osman."

Dağda mangal

Çarşamba akşamı... Hasan Dağı'nın etekleri... Ormandayız.

"Astronomi ve Uzay Kampı'ndayız."

81 ilden... Ve Kıbrıs'tan... "120 genç" ile bir aradayız.

Gençlerle sohbet... Hepsinin de,



"Hayalleri... Yeni hikâyeleri" var.

Sonra... Teleskop ile Jüpiter'i izledik.

Ve... "Akşam yemeği...

Mangal." Ardından... Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte, "kamp ateşini" yaktık.

Hasan Dağı'nın eteklerinde... Üşüdük.

Öylesine ki... Tir tir titredik.

Genç Osman

Mehter takımı, "çalıp söyleyince" tüylerimiz diken diken olur: "Bağdat'ın kapısın Genç Osman açtı,



Kelle koltuğunda üç gün savaştı."

Genç Osman'ın Aksaraylı olduğunu biliyor muydunuz?

Bağdat seferi

Padişah Dördüncü Murad...

Bağdat seferinde.

Aksaray'da mola vermiş... Orduya, "gönüllü katılan" çok.

Tarih 1638.

Dorikini Köyü'nden Osman... 17 yaşında... "Orduya yazılmak" istemiş.

Yaşı küçük... Almamışlar.

Ordu... Yola çıkmış.

Bağdat'a yaklaşırken... Padişah, orduyu denetlemiş.

Ve... Osman'ı görünce...

Durmuş:

- Adın ne senin?

- Osman.

- Orduya neden katıldın? Daha bıyığın bile çıkmamış... Bıyığında tarak durmayan orduya alınmaz... Duymadın mı?

- Duydum sultanım.

- Öyleyse... Çocuk git... Ananın koynuna.

Osman üzülmüş... Alınmış.

- Sultanım... Tarağınızı verir misiniz?

Sultan kızmış... Ve tarağını uzatmış.

Osman... İki eliyle... Tarağı, dudağının üzerine bastırmış.

- Sultanım... İşte bıyığımda tarak duruyor... Orduya katılabilir miyim?

Dördüncü Murad'ın gözleri yaşarmış:

- Artık adın Genç Osman olacak... Seni, gazilere serdar eyledim... Ver tarağımı, saklayacağım...

Orduya yazıldın benim yiğit oğlum.

Elveda Aksaray

Çarşıda dolaştık... Arkadaşlarla.

"Yabancı plakalı araç" çok fazla.



"Gurbetçi" araçları... "Avrupa'daki" Aksaraylıların.

"Euro bozduran" çok... Piyasaya "gurbetçi dopingi."

Esnaf... "İşler yeni yeni canlanıyor" dedi.

Beklenti... Tarımsal ürünün iyi para etmesi... Ekonominin iyiye gitmesi.



Genel arzu... "Birlik, beraberlik... Dirlik, düzenlik."

Erken seçim... Tek-tük konuşuluyor... Ama seçimin 2023'ten önce yapılacağına kimse inanmıyor.

Geldik... SABAH ailesi olarak Aksaray'la buluştuk.

Dönüyoruz... Sırada, "Ordu Buluşması" var... Trabzon var... Samsun var... Var oğlu var.