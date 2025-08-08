Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısına... Bir zamanlar, Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti'nin başkenti olan kadim şehir Kars'a veda ederken... Arpaçay'ın suladığı ovadaki köylüye sordum:

- Hemşerim... Şimdi gündem terörsüz Türkiye... Ne diyorsun?

Köylü... Alnındaki teri siliyor.

"Efendi... Terör varken hepimiz memur gibiydik" diyor.

Söylediğinden bir şey anlamıyoruz... O devam ediyor:

"Terör varken... Kendi tarlamıza memur gibi gider gelirdik... Güneş yükseldikten sonra gider... Akşam da hava kararmadan köye dönerdik... Şimdi çok şükür terör yok... Sabah, gün doğmadan tarlaya geliyoruz... Geç saatlere kadar çalışıyoruz."

***

KAZ EKONOMİSİ



Kars'a gelip de kaz eti yemeden dönmek, Paris'e gidip de Eyfel Kulesi'ni görmeden dönmek gibi bir şey.







Kaz eti... Eskiden kışları yenirdi. Şimdi... Her mevsimde var.

Akşam... Kars Kaz Evi... Nuran Abla (Yılmaz) işin başında. Mekân kalabalık... Çoğu yerli turist.







Sahnede folklor ekipleri... Kafkas oyunları... Âşıkların atışmaları... Şarkılar... Türküler.

"Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" ile mekân dalgalanıyor... Fotoğraf çekenler... Alkış tutanlar.







Kaz... Bölge ekonomisi için önemli... Kırsaldaki kadına ekonomik özgürlük.

***

NURAN ABLA



Müzik... Âşıkların atışmaları... Halk oyunları... Şeyh Şamil... Naz barı... Terekeme... Sarı gelin... Fikrimde geceler... Eğlence tam gaz... Mekân sahibi Nuran Yılmaz masamıza geldi. Sohbet... Terörsüz Türkiye.

Annesi Azeri, babası Kürt olan Nuran Hanım dedi ki:

Terörsüz Türkiye ekmek demek, su demek.







İnsanlar güvenli yere gider... 2-3 yıldır huzur var.

Kars'a gelenler diyorlar ki... Aaa ne güzel, ne güvenli şehirmiş.

Dağlarda çiçek topluyoruz... Allah, devlete zeval vermesin... Bunu en iyi ben bilirim.

Ülke bizim... Toprak bizim... Asker bizim... Bayrak bizim... Ne diye kavga edelim.

***

HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜ



Kahve çok... Lokanta çok... Otel de çok.

Ama fiyatlar İstanbul'daki gibi, sahillerdeki gibi değil.

Peynirde hile... Yağda hile... Balda hile... Hayır, yok böyle bir şey.







Siyasete ilgi yoğun... İlde, ilçelerde, kırsalda siyaset konuşan çok.

Fakat... "Kavga... Hakaret... Ses yükseltme" yok.

Erken seçim... Elbette sorduk... Bölge insanının kapsama alanı dışında.

Milletin derdi seçim değil... Geçim.

***

ÂŞIKLAR



Kars Kalesi'nin etekleri, akşamları cıvıl cıvıl. Turistler... Ailece gelen Karslılar... Etraftaki mekânlar açık... Kahveler... Müzikli yerler.

Dolaşırken... Büstler görüyoruz. Âşıkların büstleri... Halk ozanları... O kadar çok ki.







Murat Çobanoğlu... Âşık Şenlik... Üzeyir Pünhani... Mehmet Hicrani... Şeref Taşlıova... Turhan Arazoğlu... Mihmani Cuya... Gülistan Çobanoğlu...

Bravo Kars. İçinden çıkan değerleri unutmuyor.

***

YENİ ŞEHİR



Şehrin Batı tarafı... Erzurum yolu... Havaalanına doğru... İnşaat çok.

Satılık konutlar... 2+1... 2.5-3 milyon lira arasında. 3+1 isterseniz... 3.5-4 milyon.

Satışlar nasıl? "Durgun" dediler.

***

BEYAZ ALTIN



Otel çok... İl genelinde 100'ün üzerinde. Eski Kars evleri... Taş binalar... Butik otel olmuş. Doluluk... Eh işte.

Kars... Kışı bekliyor... Kar yağmasını... Kayak sezonunu.

Bu coğrafyada... Sarıkamış'ta... Erzurum'da... Kar, beyaz altın.

***

DÜĞÜN ZAMANI



Turizm geliri... Tarım ve hayvancılık... Bal ile kaşar da iyi para edince... Düğün zamanı.

Gelin... Damat... Fotoğraf çektiriyorlar. İki tarafın ailesi de yanlarında.







- Damat... Gelin hanıma iyi bak.

- Elbette abi... O benim gözümün nuru.

Bölgede... Çok eşlilik yok. Karslı... Kadına saygılı.

***

KAYAK YAPMAYAN KALMASIN



Çocuklara soruyorum... "Kayak yapmayı biliyor musunuz?"

Kızlardan biri yanıt veriyor: "Vali amca öğretiyor."







Kars Valisi Ziya Polat'ın projesi:

"Kayak yapmayı bilmeyen kalmasın."

Kar yağınca... Kayak hocaları, öğrencilere kayak öğretiyorlar. Tebrikler Vali Bey.

***

KARS SİZİ BEKLİYOR



Türkiye'de ilk Atlıspor Kulübü kurulan illerden birinin Kars olduğunu... Biliyor muydunuz?

İlk başkan bir kadın... Gülşehri Askean.

Şehirde... Kadınların işlettiği mekân o kadar çok ki.







Ağustos... Yazın ortası... Ve tam da Kars zamanı. Hava temiz... Serin... Acıkınca lokanta çok.

Ayhan Usta'nın yeri... Yanında Şirin Döner... Yarım ekmek... Döner... Ayran... 85 lira.

Kars, sizi bekliyor.

***

NOKTA



Kars... Etnik renklilik bakımından tam bir bahçe... Hoşgörü bahçesi... Çiçek bahçesi... Türkiye bahçesi.

Kars... Yakın siyasi geçmişte, 1950 seçimlerinde, 10 milletvekili çıkarıyordu.

12 Eylül 1980 öncesinde... Kars, Cumhuriyet Senatosu Başkanı çıkarmıştı... Sırrı Atalay. Ve Meclis Başkanı... Kemal Güven.

Yıllar içinde Kars "doğum" yaptı... İki yeni il... Ardahan ile Iğdır.

Ayrıca göç... İstanbul'a göç... Avrupa'ya göç... Bugün milletvekili sayısı 3. Ama... Bölgedeki "liderliğini... Önemini" koruyor.

Türkiye'nin Kafkasya kapısı... Turizm ve kültür merkezi.

Ve... Son söz... Kars'ta "hiç kimse... Kürtler... Öteki etnik kesimler azınlık değil... Cumhuriyet'in saygın vatandaşları."

Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan iken söylediği bir sözü hatırlıyoruz... Mayıs 2006... Ulusa sesleniş:

"Türkiye etnik kökeni, inancı, bölgesi, düşüncesi ve cinsiyeti ayırt edilmeksizin bütün vatandaşlarıyla barışık bir toplum olmalıdır."

Kars... İşte bu... "Olmuş."

Bütün renkleriyle, çiçekleriyle, barışık bir toplum.