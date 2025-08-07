Ziya Polat... Şehrin mülki idare amiri... Kars Valisi... Devlet baba.

Türkmen... Kürt... Azeri... Yerli... Malakan... Terekeme... Hepsinin... Kağızman, Sarıkamış, Arpaçay, Digor, Susuz, Selim, Akkaya... Bütün ilçelerde... Köylerde yaşayanların... Babası.







Halkın içinde... Tam bir eğitim gönüllüsü... Yatırımcı... Ve turizmci.

Kar yağışı gecikir diye Sarıkamış'a suni kar tesisleri kurduruyor... Ekime hazır.







Bütün okullarda akıl/zekâ oyunları var... Türkiye Şampiyonası Kars'ta yapıldı... Mayısta.

Kafkas Eğitim Stratejisi... 40 farklı proje.

"Atom karınca" gibi bir devlet adamı... Karslılar, onu çok seviyor.

***

ADI 'SUSUZ' AMA...



Yeşillikler içinde bir ilçe... Şelale... Kanyon... Arazinin yarıya yakını çayır... Mera.

Tarım... Hayvancılık... Büyükbaş... Küçükbaş... Kaz... Kafkas arısı.

Et... Süt... Bal... Peynir.







Meyve, sebze... Patates... Arpa... Buğday.

Tarihi bir yerleşim yeri... Milat öncesine uzanıyor.

Etnik yapı... Yerli... Ve Kürt.

Bir dönemin... Köy Enstitüleri'nin olduğu yılların... Eğitim ve kültür merkezi.







İlçenin eski adı Cilavuz... Fakir Baykurt, Ümit Kaftancıoğlu, Mahmut Makal, Talip Apaydın, Dursun Akçam... Ve daha pek ünlü ismi yetiştiren okul: Cilavuz Köy Enstitüsü.

Okuma yazma oranı... Yüksek mi yüksek.

Anket... Konu... Terörsüz Türkiye... "Ne diyorsunuz Susuz halkı?"

Destek... Yüzde 80'in üzerinde.

***

SİYASET OKULU GİBİ



Mehmet Uçum... Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı... Susuzlu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan... Susuzlu.

Gazeteci... Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş... Susuzlu.

Şöhret çok... Eski AK Parti Milletvekili Dr. Selahattin Beyribey... Susuzlu.

Yeter mi? Siyaset okulu gibi bir ilçe.

Halkın siyasete ilgisi... Yoğun.

Çay molası... Dinlenmek için gazeteci arkadaşımız Deniz Zeyrek'in ana/baba evine uğramak istedik... Daha önceki gelişimizde çay içmiştik.

Baba Zeki Zeyrek... Geçen yıl sizlere ömür.

Annesi evdedir diye düşündük... Fakat...

Baba, vefat edince... Anne üzüntüden yatağa düşmüş... Ankara'da... Tedavide imiş... Allah, sağlık versin.

***

BEĞENDİK



Osmanlı dönemi... Namık Kemal'in dedesi Abdullah Paşa, Kars Mutasarrıfı imiş... En üst yönetici... 1852-1854.

Namık Kemal, 1.5 yıl Kars'ta yaşamış... Dedesinin yanında.

O ev... Şimdi... T.C. Kars Belediyesi Toplum Merkezi.







Az ilerisinde iki hamam var... Tarihi... Mazlum Ağa Hamamı... Topçuoğlu Hamamı... Namık Kemal'in, Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin'in yıkandığı hamamlar.

Restore edilmiş... Turizme açılacak.

***

TÜRKİYE'Yİ UÇURACAK PROJE



Ertuğrul Alibeyoğlu... Türkiye'nin en genç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ydı.

2023... Kasım ayı... Belediye başkan adayı olmak için görevi bıraktı... Kader... Aday olamadı.

Şimdi... İşinin başında... Bölgenin en büyük entegre et tesisleri... Akaryakıt istasyonu... Müteahhitlik.

Etnik kökeni... Terekeme-Kürt karışımı.

Sordum... "Kars'ta durum ne?"







Alibeyoğlu... "Türkiye'nin gelişmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun önünün açılması için terörsüz Türkiye projesinin başarıyla noktalanması şart" diyerek söze başladı:

Buradaki sermaye yıllardır batıya göç ediyor... Parası olan bölgeye yatırım yapmıyor.

Terör... Yatırımcının önündeki en büyük tehdit.

Karslı, Ağrılı, Vanlı, Diyarbakırlı pek çok büyük işadamı bugün batıda... İstanbul'da... İzmir'de... Ankara'da.

Terörsüz Türkiye... Ülkemizi uçuracak bir dev proje.

***

KARS RAPORU



Nereye baksak, yerel ürünler... Eski kaşar... Taze kaşar... Çeçil peyniri... Süzme bal... Petek bal... Gravyer... Tereyağı...

Tatilciler... İstanbul'dan, diğer illerden, yurtdışından gelen Karslılar... Bal, kaşar almadan dönmüyorlar.

İnternet üzerinden satış... Kargo... Yoğun.







YPS... Yılmazel Peynir Sanayii... Sinan Yılmazel... Ve onun ağzından Kars raporu:

Kış iyi geçti... Şimdi de çok şükür.

Eski kaşar 350... Taze kaşar 290... Tereyağı 380... Süzme bal 850... Petek bal 750 lira.







Allah, bereket versin... Geçinip gidiyoruz... Ama en önemlisi... Terörsüz Türkiye.

Şehit cenazeleri gelmesin... Anneler, eşler, çocuklar ağlamasın.

Birlik... Bütünlük... Cumhuriyet... Tek devlet... Hepimiz tek bayrağın gölgesindeyiz.

***

CANLI YAYIN



Kars'ta... Bir kişiden, iki kişiden, beş kişiden değil... Belki kırk kişiden aynı sözleri dinledim:

- Terörsüz Türkiye için Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları televizyonlardan canlı yayınlansın.

Olacak iş değil... Zor... Ama halktaki bu talep, terörsüz Türkiye özleminin somut göstergesi.

***

KARS GECELERİ



Dört gündür bölgedeyim... Veda zamanı... Fakat... Karslılar ısrar ettiler:

"Yoruldunuz... Dinlenmeyi hak ettiniz... Ama... Kars gecelerini görmeden, şarkılarımızı, türkülerimizi, âşıkların atışmasını dinlemeden... Folklorumuzu izlemeden... Bırakmayız... Gidemezsiniz.''

Yarın... Hani ne derler? Biraz argo olacak ama... "Gecelere akacağız."