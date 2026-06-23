Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde yeni bir şey yok... İp hâlâ gergin... Üslup hâlâ keskin... Selam sabah hâlâ yok.

"Hâliniz nicedir?" diye sorulan Edirnelinin verdiği yanıt misali: "Hep aynı be ya."

CHP... Yıllardır bitmeyen iç çekişme... Şimdi neredeyse saç saça, baş başa... Değişen bir şey yok.

Dün böyleydi... Bugün böyle... Yarını göreceğiz.

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BUGÜN SALI... GRUP GÜNÜ

Yıllardır... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde olmadığı dönemde, salı günü CHP'nin TBMM Grup toplantısı yapılır.

Önceki hafta... Garip bir şey oldu...

Kemal Kılıçdaroğlu, partide grup toplantısı yaptı.

Özgür Özel de Meclis'te.

Geçen hafta... Grup toplantısı yapılmadı. Bugün yapılacak mı? Sordum. Atakan Sönmez... Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı... Dün sabah konuştum... Dedi ki:

Bugün (pazartesi) Sayın Kılıçdaroğlu çalışıyor... Öğle vakti, Ahmet Akseki Camii'ne gidecek... İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası öldü... Feyzi Tunç Türeli... Onun cenaze namazına.

Yarın (salı) ise... Parti genel merkezinde iki toplantı var... Merkez Yönetim Kurulu... Ve Parti Meclisi... Yarının gündeminde grup toplantısı yok.

Özgür Özel cephesine gelince...

İki milletvekiliyle konuştum... İkisi de CHP'nin güvercin kanadından... Parti içi kavgaya karşı... Uzlaşma yanlısı.

Gürsel Erol-Elazığ... Ve Ali Öztunç-Kahramanmaraş.

İkisi de, "Salı günü (bugün) grup toplantısı olmayacağını" söyledi.

Bu konuşmaları sabah saatlerinde yapmıştım. Öğleden sonra, Özgür Özel tarafı bugün saat 13.30'da grup toplantısı yapmak üzere Meclis Başkanlığı'na başvurdu.

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GÜNÜN SORUSU

Atakan Sönmez'e sordum:

- Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu ile birliktesiniz... Ruh hâli nedir? Kafasından neler geçiyor?

- Şu kadarını söyleyebilirim... Sayın Kılıçdaroğlu inatlaşma yanlısı değil... İnatlaşma istemiyor... Kesinlikle.

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MECLİS'TE... MAKAM ODASI

Konuşma sırasında Atakan Sönmez söyledi:

- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde henüz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oda tahsis edilmiş değil.

- Böyle bir talepte bulunuldu mu?

- Evet... İki hafta önce talep yapıldı... Bir yanıt gelmedi.

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KÖPRÜ

Asrın depreminden önce... Depremden sonra... Kahramanmaraş'a defalarca gittim.

Ali Öztunç... CHP Milletvekili... Partisinin "atom karıncası". Halkın içindeydi... Yazdım.

CHP'li... AK Partili... MHP'li... Başka partili... Herkesi kucaklıyordu.

Dedim ya... Güvercin. Kavgacı değil... Sakin güç... Uzlaşmacı.

Dün... Ali Öztunç'a sordum:

- Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir "kırmızı telefon" demeyelim ama... Hiç olmazsa bir köprü de mi yok? Diplomatik bir temas... İkisine de yakın isimlerin arabuluculuğu... "Yapmayın, siz kardeşsiniz" diyecek birileri.

Ali Öztunç'un yanıtı:

Maalesef... Çok üzgünüm ama... Maalesef.

Üç büyükşehir belediye başkanımızın bu konuda girişimleri oldu... Sonuç alınamadı.

- Kimler?

Ankara-Mansur Yavaş... Mersin-Vahap Seçer... Adana-Zeydan Karalar.

Üç milletvekilinin aynı yöndeki girişimleri de sonuç vermedi.

- Kimler?

Engin Altay-İstanbul... Gürsel Erol-Elazığ... Ve ben.

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'YANCILAR'

Haziran bitiyor... Temmuz kapıda... Hava sıcaklığı giderek artıyor.

CHP'deki hava durumuna gelince... Çöl sıcakları gibi.

Sordum:

- Nereye kadar?

Ali Öztunç'un yanıtı:

Empati yok... Maalesef... İki tarafta da yok.

İki kişi bir araya gelseler... Yarım saat konuşsalar... Çay ya da kahve içseler... Bir orta yol bulunur... Tansiyon düşer.

- Neden olmuyor?

Ali Öztunç bir süre sustu... Sonra da dudaklarından bir sözcük döküldü:

Yancılar.

- Daha açık söyleyin... Kimler?

Söyledim ya... Yancılar... Her şeyi bozuyorlar.

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İNSAF... DİNİN YARISIDIR

Haftalardır... Bütün Türkiye dizi film izler gibi CHP'de olup bitenleri... Kavgaları... Tarafların birbirlerine söyledikleri sözleri izliyor... Dinliyor.

Bir taraf, karşı tarafa bağırıyor: "Saray'ın adamları."

Öteki taraf yanıt veriyor: "FETÖ'nün adamları."

Bu söylenenleri doğru kabul edecek olursak...

CHP'nin yarısı, sarayın adamı. Diğer yarısı, FETÖ'nün adamı.

Ayıptır... Yazıktır... Günahtır... Birbirinizi karalamayı bırakın artık.

Hani... Bir söz var: "İnsaf dinin yarısıdır."

Birbirinize karşı bu kadar insafsız/vicdansız olmayın.

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KULAKLARA KÜPE

Bilgelerin bazı sözleri var... Altın sözler... Kulaklara küpe olacak sözler.

Örneğin: "Konuşmak ihtiyaç olabilir... Ama susmak bir sanattır."

Örneğin: "Sessizliğin bazen en iyi yanıt olduğunu unutmayın."

Aslında bu sözler CHP'nin duvarlarına yazılmalı.

Okumayan kalmasın diye.

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ACI AMA GERÇEK

Araştırdık... Gazete haberleri... TV programları... Sosyal medya yazışmaları... Ve gördük ki:

Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak kriz/kaos duasına çıkanların sayısı...

"Durun... Yapmayın... Kucaklaşın" diyenlerden kat kat fazla.

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YAŞASIN DEMOKRASİ

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kıran kırana tartışmada/kavgada bir şey dikkatimizi çekiyor... Her şey konuşuluyor... Herkes tartışılıyor.

Fakat... Sevinilecek bir olay... Üzerinde tartışma yapılmayan bir konu var: Demokrasi.

CHP... Bu iç sorununu öyle veya böyle... Belki yeni bir partinin kurulmasıyla aşacak. Ve... Demokrasi içinde aşacak.

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SAMANDAĞ BİBERİ

Memlekette zevzeklik çok... Ağzının ayarı bozuk olan çok... Demokrasi inancı zayıf olan çok.

Haftalardır görüyorsunuz...

CHP'de yaşananlar için... "Demokrasiye darbe" diyen de çok, "Siyasete darbe" diyen de.

"Muhtıra... Darbe" gibi sözler... Hele de siyasetçilerin ağızlarına hiç mi hiç yakışmıyor.

Bu ağızlara acı biber sürmek lazım... Samandağ biberi gibi.