Günlerdir konuşuluyor... Özgür Özel, CHP'yi geri alma ısrarını mı sürdürecek yoksa yeni parti mi kuracak?

Yeni parti için senaryo çok... Öylesine ki, "İşportaya düştü" denilse yeridir.

"Kur... Bir an önce kur" diyen diyene.

Kimi partiye isim buluyor. Kimi... Kurulacak partinin genel merkezinin adresini bile söylüyor.

Özetle... Özgür Özel, hani ne derler... "İki arada bir derede."

İkili baskı altında.

Bakalım ne yapacak?

***



'Acele etmemeli'



Celal Doğan... Eski milletvekili... Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı.

Alkışı da gördü... Sürgünü de... Zincirbozan.

Şimdi... İzleyici.

Dostumdur... İyi bir siyaset mühendisi.

Perşembe... Sabah sohbeti... Özgür Özel'in yol haritası üzerine.

Celal Doğan dedi ki: "Özgür Bey, acele etmemeli."

***



Ya sabır

Celal Doğan... "Ya sabır" dedi:

- Elbette kendisi bilir ama... Bana sorarsan Özgür Özel sabretmelidir.

Sabır... Söylemesi kolay... Ama sabretmek o kadar da kolay değil.

Mahalle baskısı... Yakın çevre baskısı... Silivri baskısı... Disipline verilen milletvekillerinin, il başkanlarının baskısı.

Ben bunları söyleyince... Celal Doğan, "Haklısın" dedi... Ve ekledi: "Yine de sabır... Ya sabır."

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Hazreti Eyyüb

Sabır... İçindeki çığlıkları yutarak susmayı başarabilmektir.

Sabır... Yüreğine düşen yangını kimseye göstermeden taşıyabilmektir.

Sabır... İnsanın, kendi içindeki fırtınayı sakince dindirebilmesidir.

Fakat... Herkes Hazreti Eyyüb değil ki. Herkes sabredemezsin ki.

Hele de sabah akşam... Kur... Yarına bırakma hemen bugün parti kur korosu yeri göğü inletirken.

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'Maalesef'



Yılmaz Ateş... Eski CHP Ankara İl Başkanı... Eski milletvekili... Eski TBMM Başkanvekili.

Butlan kararından sonra Özgür Özel ile görüşmek istedi... Ulaşamadı. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü... Yüz yüze.

Yılmaz Ateş, CHP'deki eski çekişmelerden... Bölünmelerden söz etti, örnekler verdi... Uzun uzun.

Ve... Yeni bir bölünme daha olmaması için... Uzlaşma sağlanmasını istedi.

Kılıçdaroğlu... Kendisinin de uzlaşma yanlısı olduğunu söyledi... Ve ekledi:

- Ama... Karşı taraf parti kurmak istiyor.

Yılmaz Ateş sordu:



- Bu kesin bir bilgi mi?

Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtın ne olduğunu dün Yılmaz Ateş'e sordum... Dedi ki:

- Özgür Özel'in çevresinden telefon ediliyormuş... Bazı isimlere... Milletvekillerine... 'Parti kuracağız, gelir misin?' diye... Kabul etmeyenler daha sonra Kılıçdaroğlu'na gelip bunları anlatıyormuş.

Yılmaz Ateş gibi... Murat Karayalçın gibi... Birçok kişi, "Geç değil... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bir araya gelmeli" diyor.

Ama... Yollar kapalı gibi.

Yılmaz Ateş'e sordum:

- Yaşananların sonunu nasıl görüyorsunuz?

"Maalesef" dedi: "Bölünme görüyorum."

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Özetle

Celal Doğan'la sohbetimiz uzun... Özetleyecek olursak, dediği şu:

Parti kurmak, aceleye getirilecek bir iş değil.

Görüyorum, Özgür Özel'e yoğun baskı var... İşi zor... Ama çalışarak ve sabrederek yolunu aydınlatabilir.

Bıçağın kemiğe dayandığına, parti kurmaktan başka çare kalmadığına toplumu inandırması gerekir.

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Şeyh Edebali diyor ki...

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu süreçte yaşamış bir İslam âlimi... Osman Gazi'nin hocası... Ve kayınpederi... Türbesi Bilecik'te.

Şeyh Edebali'nin bir sözü var ki... Pek çok CHP'li için uyarı gibi... Ders gibi:

"Çok konuşma.

Boş konuşma.

Kem (kötü) konuşma."

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Gözlem

Soruları hep ben soracak değilim ya... Celal Doğan da bana sordu: "Sen ne görüyorsun? Ne diyorsun?"

Her şey ortada... CHP, kaynayan kazan... Ne diyebilirim ki? Ama... Bir gözlemimi paylaşabilirim:

CHP'nin içinde aşiret reisi gibi insanlar var.

Sanki dokunulmazlık zırhı kuşanmış gibiler.

Kibirliler... Herkese üstten bakıyorlar.

Kimi kendisini liderle eşit konumda görüyor... Kimi de daha yukarıda.

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Operasyon

Disipline verilen milletvekilleri de var, il başkanları da.

Ayrıca... Görevden alınan il başkanları da var, ilçe başkanları da.

Operasyon bitmedi. Kolay kolay da bitecek gibi değil.

Tasfiye mi dersiniz? Yoksa hesaplaşma mı?

Herkes beklemede: "Sırada kim... Kimler var?"

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Günün sözü

Meşhur sözdür... Mehmet Akif Ersoy'a ait olduğu söylenir:

"İki çeşit insan vardır... Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşenler... Ve bir de zaman geçtikçe yüzsüzleşenler."

Günümüzde böyle insan o kadar çok ki.

Hele de siyasetin şu kaygan sürecinde.

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'Çevre'

Günlerdir CHP'de olup bitenler üzerinde çalışırken... İki taraftan da insanlarla konuşurken... Söylemesi çok zor ama... Bir izlenim edindim: Çevre kirliliği.

"Aman parti daha fazla yara almasın" diyenler olduğu gibi...

Cıvık sabun misali ele avuca sığmayan, kaygan zeminde siyaset yapanlar da var. Rüzgâra göre yön değiştirenler.

Hani bir oyuncak var ya... Hacıyatmaz. Tam da öyleler.

Böyleleriyle yola çıkmak... Hele de uzun yola... Zor, çok zor.

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Gazozun gazı

Uzun sözün kısası... Butlan kararından sonra... CHP'de... Gazozun gazı kaçmış. Su deseniz, değil. Gazoz deseniz, hiç değil.