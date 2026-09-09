Afyonkarahisar... 26 Ağustos 1922... Büyük Taarruz... Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emri... "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

9 Eylül 1922... Türk ordusu İzmir'de.

Yunan ordusunun işgali artık sona ermiş... Kırmızı-beyaz şanlı bayrak Kadifekale'de dalgalanıyor.

Kurtuluş Savaşı sona eriyor... Cumhuriyet'e doğru büyük yürüyüş başlıyor.

Bir yıl sonra... 9 Eylül 1923'te... Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde, "Halk Fırkası" kuruluyor.

1924... Fırkanın adı, "Cumhuriyet Halk Fırkası" oluyor.

Ve 1935... Yine isim değişikliği:

"Cumhuriyet Halk Partisi."

Bugün... CHP'nin yaş günü... Kuruluş yıldönümü.

Kutlu olsun.

***

CHP'NİN SEYİR DEFTERİ

Onlar... CHP'liler... CHP'den kopup Yeni Parti'yi kuranlar... Hepsi, asırlık çınarın dalları.

Kızılderili atasözüdür: "Ağacın dalları kendi aralarında kavga etmezler."

Ama... Kızılderili sözü kimin umurunda? Ağacın dalları yıllardır kavga halinde... Hem de ne kavga.

Yıllar boyunca CHP çeşmesinden su içenler... Yıllar içinde birbirlerini yediler.

Kimileri... Ağacın dallarına balta salladılar. Kimileri... Ağacın köküne, kurusun diye kibrit suyu döktüler.

Söyleme gelince, "Bu ülkenin CHP'ye ihtiyacı var" diyenler... Eyleme gelince, CHP'yi parçalama yarışına girdiler.

CHP'nin seyir defteri... Bitmeyen kavga dizi film gibi.

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ZEHİRLİ DİL

Profesör Turhan Feyzioğlu... Anayasa Hukuku Hocası.

1955... Türkiye'nin en genç profesörü.

1956... Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü.

Zengin bir kariyer.

CHP milletvekili... Milli Eğitim Bakanı... Devlet Bakanı... Başbakan Yardımcısı.

Partide... "İşte İnönü'den sonra genel başkan olacak siyasetçi" diye bakılan isim.

Ve bir gün... CHP içinde, ortanın solu hareketi başlayınca... Bülent Ecevit ile çatışınca;

Feyzioğlu... 47 milletvekili ve senatörle birlikte CHP'den istifa etti... Güven Partisi'ni kurdu.

O dönemde... Feyzioğlu'na neler söylenmedi ki.

"Çerkez Ethem" bile denildi.

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+18

Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Gandi" diyenler... Onun, "Peygamber soyundan geldiğini" söyleyenler... "Demokrat Dede... Halil İbrahim sofrasının mimarı... Adalet yürüyüşçüsü... Siyasetin sakin gücü" diye övgü düzenler...

Gün geldi... Hakaret yarışına girdiler.

"Hain Kemal... Saray'ın adamı Kemal... Onursuz... Gurursuz... Namussuz..." Ve daha neler neler... Burada yazılamayacak +18'lik sözler.

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'BELDEN AŞAĞI'

Özgür Özel... 15 Temmuz 2016... Hain darbe girişimi gecesi Meclis'e ilk koşan milletvekillerinden.

Dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Özgür Özel'i görünce, "Özgür Bey, hoş geldiniz... Bir demokrasi öpücüğünü hak ettiniz" demiş ve... Sarılıp öpmüştü.

Aradan 10 yıl geçti... Özgür Özel, CHP'den koptu... Şimdi Yeni Parti Genel Başkanı.

Ama... Kimi CHP'liler... "FETÖ'cü" demeye başladılar.

Öte yandan... Kemal Kılıçdaroğlu'nu da FETÖ'cülükle suçlayan o kadar çok ki.

Tam bir kardeş kavgası... Hem de öyle bir kavga ki, belden aşağı vuruşta sınır tanınmayan bir kavga.

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ACI AMA... GERÇEĞİN TA KENDİSİ

Agop Dilaçar (1895-1979.) Ermeni asıllı Türk dilbilimci... Türk Dil Kurumu'nda önemli hizmetleri var... Türk dili üzerindeki çalışmaları nedeniyle, 1934'te, Atatürk tarafından kendisine Dilaçar soyadı verildi.

Agop Dilaçar'ın kütüphanesindeki kitapların bir bölümü bende... Sahaflarda bulmuştum.

CHP'nin... Kuruluşundan 1970'lere... Tüzükleri... Programları... Ve CHP ile ilgili belgeler... Dokümanlar.

Birkaç yıl önce yazmıştım... Kemal Kılıçdaroğlu aramıştı.

"Onları verir misiniz?" diye... CHP'nin kütüphanesine koymak için.

Vermedim... Veremezdim.

Ve bir de mektup almıştım... Agop Dilaçar'ın oğlundan.

Yazımda, babasından övgüyle söz ettiğim için teşekkür mektubu.

Neyse... Konuya gelelim;

Geçmişteki bazı CHP tüzüklerinde... Örneğin Mayıs 1935 kurultayında kabul edilen tüzükte... İlginçtir... "Partili gazeteciler" diye bir bölüm bile var.

Tüzük... Madde 144:

"Partili gazetecilerin sayacakları noktalar."

CHP'li gazeteciler... Gazete sahipleri... Nelere dikkat edecekler? Nasıl yazı yazacaklar?

1935-2026... Aradan 91 yıl geçti... Dile kolay.

Ve bugün... CHP'nin ya da bir başka partinin tüzüğünde böyle bir madde... Partili gazeteci maddesi yok... Olamaz da.

Ama... Partili gazeteci olayı... 1935'teki gibi... Gerçeğin ta kendisi.

Ne kadar garip/ilginç değil mi?

***

KADERE BAK

İsmet İnönü... Batı Cephesi Komutanı... Atatürk'ün silah arkadaşı... İkinci Cumhurbaşkanı.

33 yıl 4 ay CHP Genel Başkanlığı yaptı.

Ve... CHP'den istifa etti... 8 Mayıs 1972.

Behçet Kemal Çağlar... Şair... Erzincan Milletvekili... Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte 10. Yıl Marşı'nı yazdı.

"Atatürk ilkelerinden ödün verildiği" gerekçesi ile... CHP'den istifa etti... 24 Ocak 1949.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu... Yazar... Diplomat... Büyükelçi.

Atatürk'ün yakın çevresinden.

Türk Dil Kurumu ve Anadolu Ajansı kurucularından.

CHP'den istifa etti... 10 Aralık 1962.

Falih Rıfkı Atay... Gazeteci... Milletvekili... İstiklal Madalyası sahibi yazar.

Atatürk'ün yakın çevresindeki isimlerden.

Çankaya kitabının yazarı.

10 Aralık 1962... CHP'den istifa etti:

"Hiç sarsılmaksınız Atatürk'e bağlı kaldığım için, Atatürk'e ihanet edenlerin baskısıyla bir gün savunma hakkımı bile kullanamayarak partiden kovulmak çok acı geleceğinden... Şimdiden Allah'a ısmarladık."

CHP'den istifa... İhraç... Savunması alınmadan ihraç... O kadar çok ki... İsimleri yazmaya kalksak yerimiz yetmez.

Yıllarca CHP rozetini yakasında taşıyan... Yıllarca partide önemli görevlerde bulunan insanların... İstifaları... Ya da kapının önüne konulmaları;

"Kader mi?"

***

GALİBA DNA SORUNU

Türkiye'nin en eski partisi CHP... Kıyma makinesi gibi.

Yavrularını yiyen canlılar gibi.

1973... CHP Genel Sekreteri Kâmil Kırıkoğlu... İstifa etti.

Türk siyasetinin Karaoğlan'ı... Bülent Ecevit... CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti... 30 Ekim 1980.

Parti içi çekişmeler... Kavgalar... İstifalar... İhraçlar... Galiba CHP'nin DNA'sında... Kimyasında var.

Kavgasız, ihraçsız, istifasız duramıyorlar.