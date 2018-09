İşçi çocuğuna eğitim parası

Devlet kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçen taşeron işçilerin çocuklarının eğitim giderlerine destek oluyor. Toplu sözleşmeyle öğrencinin öğrenim durumuna göre bu ay içinde para ödenecek

Türkiye'nin önemli sorunlarından birisi taşeron işçilerdi. Hükümet devrim niteliğinde bir karar alarak bu işçileri kadroya geçirdi ve sorunlarını çözdü. Yapılan sınav ve görüşmelerden sonra bu arkadaşlarımız artık kamu personeli olarak çalışmaya başladılar. Böylece kıdem tazminatı, izin, emeklilik gibi haklarını da korumuş oldular.



ÖĞRENİM BELGESİ ŞART

Kamu kurumlarında kadroya geçen işçiler ayrıca toplu sözleşme ile de çok önemli haklara kavuştu. Maaş ikramiye, zam gibi birçok maddi destek bu sözleşmede yer aldı. Sözleşmede yer alan haklardan birisi de işçilerin çocuklarının eğitim masraflarına devletin destek olması. Toplu sözleşme ile birçok sosyal hakka kavuşan işçilere çocukların öğrenim durumlarına göre ödeme yapılıyor. Bu yılki ödemeler çocuk sınırı olmaksızın bu ay içinde yapılacak. Bunun için işçinin çocuklarının öğrenim belgelerini ibraz etmesi yeterli olacak. Ödemeler her çocuk için ayrı ayrı yapılacak.



ÇOCUK BAŞINA ÖDEME

Öğrenim belgesini ibraz ettikten sonra işçilere bu ay ödenecek paralar şöyle olacak:

İlkokul için 100 TL.

Ortaokullar için 110 TL.

Lise ve dengi için 120 TL.

Yüksekokullar ve üniversite için 140 TL.



YARDIMLAR SÜRÜYOR

İşçilere, 3 çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 TL ödeme yapılıyor.

İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek veriliyor. Yemek verilmediği takdirde fiilen çalışılan günler için 5 TL yemek bedeli ödeniyor.

İşçilere her ay 30 TL yakacak yardımı yapılıyor.

İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 75'er TL bayram harçlığı veriliyor.

İşçilerin evlenmeleri halinde 140 TL evlenme yardımı yapılıyor.

İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000 TL'ye kadar afet yardımı yapılıyor.

İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200 TL, normal ölümleri halinde ise 800 TL tutarında ölüm yardımı yapılıyor.

Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300 TL askerlik yardımı ödeniyor.



2020'YE KADAR ZAM VE İKRAMİYE

İşçilerin maaşlarına 01.01.2018'den 31.12.2020 tarihine kadar her altı ayda bir yüzde 4 zam toplu sözleşmede yer aldı. Ayrıca işçilere ocak ve temmuz aylarında 5'er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük ücretleri tutarında ikramiye de ödenecek.