FAHRETTİN ALTUN

Zeytin Dalı Harekâtı sürerken zihnimizin bir yerlerinde hep şu soru vardı: Afrin'den sonra ne olacak, Türkiye nereye yönelecek?

Afrin özgürleştikten sonra bu soru gelip zihnimizin orta yerine yerleşti. Sadece bizim için değil hem bölgesel hem küresel aktörler için Türkiye'nin ne yöne doğru hareket edeceği temel bir tartışma konusu halini aldı.

Türkiye başlıca önceliğinin ulusal güvenliğini teminat altına almak ve çevresindeki terör tehdidini bertaraf etmek olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından defalarca dile getirdi.

Bu hedef doğrultusunda Türkiye Fırat Kalkanı Harekâtı'nı ve Zeytin Dalı Harekâtı'nı başarıyla hayata geçirdi.

Afrin zaferinden sonra Türkiye'nin terörü kaynağında kurutmak amacıyla yürüttüğü sınır ötesi operasyonların yeni dönem Türk dış politikasının da somut bir unsuru olduğu herkes tarafından anlaşılmış oldu.

Uluslararası alanda Türkiye'nin askeri müdahale ihtimalinden değil, askeri müdahale kapasitesinden bahsedilmeye başlandı.

Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri daha bir dikkatle masaya yatırıldı. Erdoğan'ın daha önce popülist çıkışlar olarak ele alınan sözleri Türkiye'nin somut dış politika adımlarının ipuçları olarak ele alınmaya başlandı.

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