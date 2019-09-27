Bir süredir 360 ekranlarındaki Ben Bilirim yarışmasını dikkatle izliyorum.

Sadece benim değil, pek çok televizyon izleyicisinin favori bilgi yarışmalarından biri haline geldi Ben Bilirim.

Formatı gayet basit ve sade, sunucusu Alper Ateş son derece ölçülü ama renksiz değil.

Yayın saati de çok doğru.

Akşamları ana haber bültenlerinin bitip uzun reklamların ve dizilerin tekrar bölümlerinin yer aldığı 'ölü' zaman diliminde önemli bir alternatif oluşturuyor.

Programla ilgili iki naçizane önerim var. Birincisi, para ödülünün neredeyse 'komik' düzeyde tutulması.

Evet, kanalın ekonomik imkanlarından haberliyim ama bu konuda biraz daha fedakarlıkta bulunulabilir. İkincisi, iki aday finale kaldığında daha önce elde ettikleri puanları da yanlarında taşıyorlar. Ama bazen aradaki fark öyle açılmış oluyor ki, finalin hiçbir heyecanı kalmıyor. Bence final bölümünde tüm puanlar sıfırlanmalı. Bu bölümün 'özel' bir ödülü olmalı.

Şu anda 360'ın amiral gemisi haline gelen Ben Bilirim, bana göre büyük kanallara transfer şansı en yüksek yapımlardan biri gibi duruyor.