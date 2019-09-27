Bu köşede yıllardır, 'Televizyon sektörünü reklam verenler ıslah edecek. Zararlı yayınlara reklam vermeyerek, sektörün doğru yolu bulmasını sağlayabilirler' diye yazıp dururum. Sonunda sesim yankı buldu. Samsung firması, kadın ve çocuğa şiddet sahnelerinin yer aldığı yapımlara reklam vermeyeceğini duyurdu.

Bu ilk adımı destekliyorum.

Ancak sapla samanın birbirine karışmasından da endişe ediyorum.

Bir dizi düşünün, içinde kadın ve çocuğa şiddetle ilgili sahneler sıkça yayınlanıyor ama dizinin amacı, şiddete karşı farkındalık oluşturmak, kadınların savunma bilincini geliştirmek, yasa koyuculara, uygulayıcılara yol göstermek, güçlü kadın portrelerini öne koyarak zulüm gören kadınların yüreğine cesaret aşılamak.

Bir başka dizi düşünün; konuyla hiç ilgisi bulunmamasına rağmen, sıkça şiddet sahnelerine baş vuruyo, o sahneleri sadece reyting sağmak adına konunun içine 'iliştiriyor', durduk yerde eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürüyor.

İşte reklam verenin bu aşamada çok dikkatli davranması gerekiyor. Yoksa kurunun yanında yaş da yanar, kaş yapayım derken göz çıkartılır.