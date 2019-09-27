Muhteşem buluşmaya geçen hafta atv ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert'te tanıklık ettim.

Program ekibi, 28 yıl önce ailesiyle yolları ayrılan Aysel'in ablası Şerife'yi bulmuşlardı.

Aysel, telefonda annelerinin iki yıl önce vefat ettiğini öğrenince üzüldü. "Lütfen yakınlarınızı aramak için beklemeyin" diyerek önemli bir mesaj verdi.

Ertesi gün Şerife, 28 yıldır görmediği kardeşi Aysel'e kavuşmak için stüdyodaydı.

İki kardeş birbirlerine sarıldığında gözyaşları sel oldu. Aysel'in söylediği bir söz ise kulaklarıma ve yüreğime asılı kaldı: "Ablacım, annem gibi kokuyorsun..." Aysel, daha birkaç aylıkken tanıdığı anne kokusunu adeta belleğine kazımıştı.

Parfüm sektörü yıllardır 'en kalıcı kokuyu' bulmak için uğraşıp durur. Boşuna uğraşmasınlar.

'Anne kokusundan' daha kalıcısını bulamazlar. Allah, hiçbir evladı vaktinden önce ana kokusundan mahrum etmesin...

Allah, evlatları dağlara hapsedip ana kokusuna hasret bırakanları tez zamanda cehennem ateşiyle yaksın...