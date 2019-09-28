Geçenlerde bizim Zap'tiye kutusuna şöyle yazmıştım:

"İstanbul'da her hafta bir istinat (dayanak) duvarı kendiliğinden yıkılıyor. Bağıra çağıra gelen depreme karşı ne denli dayanıksız olduğumuzu görmemek için artık hiçbir dayanağımız kalmadı!" Köşemizin müdavimlerinden Ramazan Budaklar da bu yorumuma nazire yapmış:

"Herkesin 'Sırtımı şuna dayadım, buna dayadım' dediği bir dönemde, istinat duvarları, üzerlerine sorumluluk almak istemiyor olabilir. 'Binalarınızı yaparken, sigortalarken, satın alırken kimse sırtınızı dayadıysanız, kimden aldıysanız, kimin maketten evini aldıysanız ondan hesap sorarsınız' demek istiyor olabilirler. Dünyada teknolojiye yatırım yapılırken, Türkiye'de sadece inşaat sektörüne destek ve tavizler veriliyorsa olay kısaca DASK Kapital!.."