Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yüksel Aytuğ > Ah şu istinat duvarları...
YÜKSEL AYTUĞ
28 Eylül 2019, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Ah şu istinat duvarları...

Geçenlerde bizim Zap'tiye kutusuna şöyle yazmıştım:
"İstanbul'da her hafta bir istinat (dayanak) duvarı kendiliğinden yıkılıyor. Bağıra çağıra gelen depreme karşı ne denli dayanıksız olduğumuzu görmemek için artık hiçbir dayanağımız kalmadı!" Köşemizin müdavimlerinden Ramazan Budaklar da bu yorumuma nazire yapmış:
"Herkesin 'Sırtımı şuna dayadım, buna dayadım' dediği bir dönemde, istinat duvarları, üzerlerine sorumluluk almak istemiyor olabilir. 'Binalarınızı yaparken, sigortalarken, satın alırken kimse sırtınızı dayadıysanız, kimden aldıysanız, kimin maketten evini aldıysanız ondan hesap sorarsınız' demek istiyor olabilirler. Dünyada teknolojiye yatırım yapılırken, Türkiye'de sadece inşaat sektörüne destek ve tavizler veriliyorsa olay kısaca DASK Kapital!.."

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN