Sezonun start almasıyla beraber diziler birer birer izleyici tartısına çıkmaya başladı.

Köşemizin sağlam halk eleştirmenlerinden Haluk Zırh da ilk hafta izlenimlerini bizlerle paylaşmış:

"Merhaba Yüksel Bey.

Sezon açılışı tam olmasa da başladı, hayırlı işler dilerim.

Şu anda geçen sezondan devam eden dizilerle idare ediyoruz. İnşallah severek izleyeceğimiz yeni diziler olur diye umut ediyoruz.

Kardeş Çocukları, aynı kısır döngü üzerinde ilerlerken, taze kan olarak Cem Davran diziye katıldı, Ümran geçen sezondan devamla evi terk etmeye devam ediyor ve geri geliyor. Artık sayısını hatırlamıyorum ama terk etme niyetine girdiğinde geri geleceğini adımız gibi biliyoruz. Terk ederken de plaj çantası olabilecek bir bavulla ayrılıyor her seferinde.

Zalim İstanbul dizisi başladığından itibaren sürekli ağlayan, horlanan bir anne, hasta yeğeni için çırpınan çok zengin bir amca var. Ama bir türlü çocuğu tıraş ettirip saçını sakalını düzelttirmek nedense kimsenin aklına gelmiyor.

Çocuk sokakta yaşasa saçı, sakalı ancak bu hale gelirdi sanırım.

Yani Yüksel Bey, dizilerde bu sezon da saçmalıkların, abartıların devam edeceği belli.

Size kolay gelsin..."