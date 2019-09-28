Okurumuz Emin Güven, FOX ekranlarında yayınlanan Temizlik Benim İşim adlı yarışmadaki çelişkinin altını çizmiş:

"Yüksel Bey merhabalar.

Dün kanallarda zaplarken, FOX'ta temizlikle ilgili bir yarışma dikkatimi çekti. (Temizlik Benim İşim) Yemekteyiz yarışmasının temizlik versiyonu gibi. Yarışmacılar her gün bir evde toplanıp ev sahibinin/sahibesinin evini ne kadar temizlediğine bakıp puan veriyorlar.



ÇOK YAPMACIK

Temizliğe karşı değilim de, Yemekteyiz yarışmasında karşılaştığımız manzara burada da var. Reyting için özel olarak ikaz mı ediliyorlar bilinmez, bir kavga gürültü almış başını gidiyor. Baskılara dayanamayan yarışmaların hüngür hüngür ağlaması da bana çok yapmacık geldi...

İşin asıl garibi ise, sözde 'temizlik' yarışması olmasına rağmen, yarışmacıların eve ayakkabı ile girmesi/ dolaşması. Bizim kültürümüzde hiç böyle bir şey yok Yüksel Bey. Nereden çıktı bu Batı'nın olumsuz yönlerini alma alışkanlığı bilemiyorum.

Şayet ev sahibi ya da yarışmacılar evde yalınayak dolaşmak istemiyorlarsa ya da ayakları üşüyorsa 'terlik' giyerler, olur biter.

Bizim terlik kültürümüz, hatta analarımızın yaramazlık yapanlara 'terlik fırlatma' alışkanlığı vardır. Bir bey olarak, bazı bayanların sadece evde giymek için altı temiz bir ayakkabısını yanına alarak misafirliğe gittiklerini öğrenip bir yaşıma daha girdim. Demek ki, ülkemizde 'terlik kıtlığı'(!) varmış...