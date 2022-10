Atv'de büyük bir ilgi ve heyecanla izlenen Ben Bu Cihana Sığmazam'da bu hafta nefes kesen bir bölüm vardı.

İzleyenler biliyor, bir dönem devlete çalışan Cezayir Türk, düşmanlarından kurtulmak için kendini öldü gösteriyor ve ailesini terk etmek zorunda kalıp, daha sonra Özbekistan'da Temur ismiyle yeni bir hayat kuruyor. Hatta orada evlenip, yeniden baba oluyor. İstanbul'a geri dönmek zorunda kalınca da ailesine bu durumu anlatmakta güçlük çekiyor.







Geçen haftanın son sahnesinde kızı Suna'yı, hesap sorduğu babasının kafasına tabanca dayamış halde bırakmıştık. Bu hafta BBCS izleyicileri Cezayir Reis'in tüm aile üyelerine çektiği büyük reste şahit oldular.

Meğer Cezayir, 15 yıldır fiziken onlardan uzak ama kalben yanı başlarındaymış. Uzaktan uzağa onları büyük dertlerden kurtarmış, her güçlüğü aşmalarını sağlamış. Ancak Cezayir'in bu açıklaması yine de ihanete uğrayan eşi Leyla'yı ikna etmeye yetmedi. Leyla, çok sevdiği eşi Cezayir ile arasına koyduğu mesafeyi korumayı tercih etti.

Ne yalan söyleyeyim, aslında Cezayir'in mazereti beni de pek tatmin etmiyor. Sonunda işin orta yerinde bir ihanet var. Cezayir her ne kadar bir kalbe iki sevdanın sığabileceğini bize kabul ettirmeye çalışsa da bana göre aşk da, sevda da tektir. İlişkiyi ayakta tutan sebepler çoğul değil, her zaman "bir"dir.

Bu arada Işıl Yücesoy'u izliyor musunuz? "Hayır" diyorsanız büyük bir oyunculuk resitalini kaçırıyorsunuz demektir. Gülendam Hanım'ın özellikle gelini Leyla ile diyalog sahnesi, televizyon tarihinin unutulmazları arasına girecek nitelikteydi. Yücesoy adeta vücudunun tüm organlarıyla, gözüyle, dudağıyla, kirpiğiyle oynayarak müthiş bir oyunculuk dersi verdi.

'Kesin bir şey çıkacak...'

Son günlerde ekranlarda sıkça dönen bir reklamın sloganı, beynimize yapışıp kaldı: "Kesin bir şey çıkacak..." Otomobil pazarlama şirketi, genç çifte gıcır gıcır bir arabayı sattıktan sonra birbirinden cazip satış sonrası güvencesi sunuyor. Genç adam işkilleniyor. "Kesin bir şey çıkacak..." O kadar çok tekrarlıyor ki, çocuklarının konuşmayı öğrenince kurduğu ilk cümle de bu oluyor.

Yıllar sonra çift yaşlanıp torun torbaya karıştığında adam çamurluğun üzerinde bir çizik görüyor: "Sana kesin bir şey çıkacak demiştim..." Karısı bir bezle hemen boya çiziğini silip, gülümsüyor.

Reklam ustaca işlenmiş. Hemen akılda kalıyor, mesajını kolaylıkla izleyene ulaştırıyor. İzleyince aklıma hemen sırf muhalefet olsun diye her şeye karşı çıkan, her yeni projeye "Kesin bir şey çıkacak" diye yaklaşanlar geldi.

Evet, kuşkucu olmak yerine göre iyidir. Hatta tarihte bilimsel buluşların da kapısını aralamış, insanları hurafelerden uzaklaştırmıştır. Ama bu septisizm felsefesini paranoyaya dönüştürüp hastalıklı hale getirmemek gerekir.

Bilmem anlatabildim mi?..



Haftanın en dramatik sahnesi

Sizce geride bıraktığımız haftanın en dramatik görüntüsü hangisiydi? Benim iki adayım var:

Birincisi, Atv'nin Bir Küçük Gün Işığı dizisinde oyunculuğuyla beni mest eden Azra Aksu'nun büyük bir başarıyla canlandırdığı Güneş'in, Elif'e "Benim evim sensin" diyerek tüm izleyenleri gözyaşına boğduğu sahne.







İkincisi ise adına "hayat" denilen acımasız senaristin elinden çıkma bir sahne: Bartın'daki facianın ardından düzenlenen cenaze töreninde 3 yaşındaki dünya güzeli minik kızın, tabut üzerinde babasının fotoğrafını görüp, annesini teselli etmeye çalıştığı o an: "Anne bak, babam burada..."

Vallahi bir kelime daha yazacak halim yok...



Gaf kürsüsü

Ekranlardan vatandaşa sürekli zayıflama önerileri sunan Dr. Murat Topoğlu, Çağla Şıkel'in programında bir yandan tarif verirken, diğer yandan tam 4 kilo aldığını itiraf etti.



Zap'tiye

Altılı masadan iki kişi kalkmak üzere. Artık rahatlıkla okeye dönebilirler!..



Ne demiş?

"Mutluyken söz, üzgünken karar, sinirliyken cevap verme. Bunların hepsi pişmanlık getirir." Atv'nin Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir'in hatırlattığı Heraklis sözü)