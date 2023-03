Zaten 6 benzemezdiler, şimdi iki parçanın daha eklenmesiyle iyice yamalı bohçaya döndüler. Ama görünen o ki, dikiş her an başka yerden patlayabilir.

Siyasete mümkün olduğunca uzak durmaya çalışan sade bir vatandaş olarak hayretle ve ibretle izlediğim bu oryantal şovun ardından cevabını beklediğim çok soru var:

1 - Sevgili İYİ Partililer, MHP'den ayrılıp bu partiyi kurma gerekçeniz "başkasına koltuk değneği olmamak" değil miydi? Peki ya şimdi kendi partinize baktığınızda ne görüyorsunuz? Bu manzarayı içinize sindirebiliyor musunuz?

2 - Üç günde ne değişti? Bunun tek bir mantıklı nedeni olabilir. Dışarıdan biri "Ne yapıyorsun kızım? Çabuk dön otur o masaya" demiş olabilir mi acaba?

3 - Hani o masa noter masasıydı, hani kumar masasıydı? Meral hanımı noterliğe ve kumarbazlığa ikna eden nasıl bir güçtür?

4 - Böyle bir muhalefet, son bir haftalık icraatıyla bile borsayı tepetaklak ediyor, tüm piyasaları dibe çekebiliyorsa, maazallah iktidara gelirlerse memleketin hali nice olur?

5 - Siyasal Bilimler Fakültesi'nde Öfkeyle Kalkan Zararla Oturur Bölümü olsa, Meral Akşener, "Kürsü Başkanı" olur muydu?

Başka sorum yok. Şimdi sanık sizindir aziz milletim.







Seçmen bu fotoğrafı satın alır mı?

14 Mayıs seçiminde kim kazanacak? Bunu o akşam hep birlikte göreceğiz. Ama seçimin kaybedeni şimdiden belli: Meral Akşener ve İYİ Parti...

Şimdi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının açıklandığı sırada çekilen şu fotoğrafa dikkatlice bakmanızı istiyorum. Temel Karamollaoğlu sunuculuğu üstlenmiş, Kılıçdaroğlu'nun ismini açıklıyor. Konuşurken de bu ismi kandil simidi gibi özel bir günün uhrevi paketine sarıp servis etmeyi ihmal etmiyor. Meral Akşener dışındaki genel başkanlar alkışlıyor. Ahmet Davutoğlu, dönmüş Meral Akşener'e dik dik bakıyor, "Haydi kızım alkışlasana" dememek için kendini zor tutuyormuş gibi. Gültekin Uysal uzun boyu yüzünden bir türlü kadraja girememenin derdine düşmüşe benziyor. Hepsi de iki gün önce kendilerine "Noter" ve "Kumarbaz" diyen Akşener'in azıcık gülümsemesi için adeta içlerinden dua ediyorlar.

Ve Meral Akşener... "Köyün ağasına zorla verilen bahtsız gelin" suratıyla başına gelecek her şeye razı ve biat etmiş bir görüntü çiziyor.

Ne dersiniz? Seçmen bu fotoğrafı satın alır mı? Bekleyip, göreceğiz...



Seni sevemedim Jesus

Fenerbahçe'yi şampiyon yapsan bile seni hep Arda'nın önünü tıkayan takoz olarak hatırlayacağım. 15. dakikada kaçırdığı golden sonra ona el hareketi yapacağına alkışlasaydın keşke.







Çünkü 18 yaşındaki gencin o anda en çok senin şefkatine ihtiyacı vardı. Bunu benden başka fark eden, bir başka genç Ferdi oldu. Attığı golün sevincini, seninle değil, oyundan aldığın Arda'nın yanına gidip sadece onunla paylaştı. Ama sende o ince mesajı alacak hassasiyet nerede?

Seni hiç sevmedim Jorge Jesus. Çünkü parmak kadar çocuğa karşı takındığın tavır, en az sakız çiğneyişin kadar çirkin...



Gaf'let kürsüsü

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak görevlendirilmesi formülünün fikir babası, firari FETÖ'cü Savaş Genç çıkmasın mı?



Zap'tiye

Çocukken bir oyun oynardık. 6 kişi 5 koltuğun etrafında dans eder, müzik bitiğinde herkes bir koltuğa oturmaya çalışır, ayakta kalan ebe olurdu. Ne dersiniz? Bu çocuk oyunu size bir şey çağrıştırdı mı?



Ne demiş?

"Yeni nesle koalisyonun nasıl bir şey olduğunu 40 yılda anlatamazdık. Sağ olsun 6'lı masa 1 dakikada anlattı." (Sosyal medyadan)