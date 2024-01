Ergül Aslan adlı kişi, geçen nisan ayında 12 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddiasıyla linç edilerek öldürülmüştü. 7 kişi, kızın fotoğrafını çektiği gerekçesiyle aralarına aldıkları Aslan'ı bıçaklamış, kan kaybeden ağır yaralı adamı da Diyarbakır sokaklarında dakikalarca dolaştırıp hayatını kaybetmesine neden olmuşlardı.

Yapılan tahkikat sonunda olayın bir "yanlış anlama"dan kaynaklandığı, Aslan'ın masum olduğu ortaya çıktı ve o yedi kişiden ikisinin cinayet suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.

Şimdi o talihsiz adamın ailesinin yerine kendinizi koyun. Kocanız ya da babanız sapık ilan edilmiş, hunharca linç edildiği görüntüleri ana haber bültenlerinde yer almış. Tam 8 ay sonra suçsuz olduğu anlaşılmış. Pisi pisine öldüğüne mi yanarsınız, yüz kızartıcı bir eylemle suçlanıp tüm ülkeye sapık olarak ilan edilmesine mi? Bunun ne maddi, ne manevi bir tazminatı olabilir... Şimdi o katillere verilecek cezayı büyük bir merakla bekliyorum.







Büyüklerimizin sıkça kullandığı bir sözdür: "Allah insanı kuru iftiradan saklasın..." Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, en safiyane duygularımızı bile elimizden aldılar. Ben ki çocukları çok seven biriyim. Artık mendil satan çocuğun kafasını okşamaya bile korkuyorum. Aman diyeyim, siz de sevginizi benim gibi içinize gömün, ne kadar içinizden gelse de kendinize hakim olun.

En masumane duyguları bile bizden çalıp, hepimizi bu kurak iklime mahkum edenleri Allah bildiği gibi yapsın.



Gör de inanma!

İnsanlar, özellikle de ünlüler görüntülerinden memnun değil. Allah'ın onlara bahşettiği benzersiz özellikleri bozmak ve "sıradanlaşmak" için ellerinden geleni yapıyorlar. Kimi bunun için estetik operasyonlara başvuruyor, kimi de sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara çeşitli efektler uygulayarak kendini tatmin etmeye çalışıyor.







Daha geçenlerde bu köşede kendilerini estetik operasyonlarla "uzaylılara" benzeten erkek şarkıcılardan söz etmiştim. Dün de Temizmagazin sitesinde karşıma komik bir fotoğraf daha çıktı. Oyuncu Büşra Pekin, katıldığı Hello Dergisi'nin organizasyonundan çekilmiş fotoğrafını kendi sosyal medyasından paylaşmıştı. Ama derginin sayfasında yer alan aynı kare çok daha farklıydı. Büşra'nın kendi paylaşımında kullandığı inceltme efekti sayesinde vücudu incecikti. Dergideki gerçek fotoğrafında ise balık etinden halliceydi. Mesleğe komedi oyuncusu olarak başlayan sevgili Büşra'nın bu işi insanları kendine güldürmek için şaka amacıyla gerçekleştirdiğine inanıyorum. Eğer öyleyse, gerçekten komik. Ama değilse, çok gülünç! Evet, iyi görünmeyi herkes arzular. Ama bunun için dengeli ve doğal beslenmek, düzenli spor yapmak, kendine bakmak gerekir. Estetik ve fotoşop gibi "kestirme" yollar ise insanın sadece kendini kandırmasına yol açar ve "sürdürülebilir" değildir.

İnsan gibi buruşun, kırışın, sarkın ve yaş almanın keyfine varın. Lütfen kendinizi daha fazla kurcalayıp, elalemi kendinize güldürmeyin...



İsmail Kartal'ın işi zor

Allah her teknik direktöre böyle zorluk nasip etsin. Bu kadar formda bir kadrodan hangi 11'i çıkartacağına karar vermek insanı yaşlandırır.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sahaya sürdüğü ve 4'ü ilk kez forma giyen yedek kadrosu, Adanaspor'u yarım düzine golle evine uğurladı.

Önce İsmail Kartal ve ekibine kocaman bir alkış. Yedek kadroyu kenardayken bu kadar istim üstünde tutmak kolay değil. Hem fizik hem de mental olarak kenarda bekleyen ve lige katılsa ilk üçe oynayabilecek ikinci bir Fenerbahçe izledik. Sanırım bundan sonra ligdeki rekabet sarı takım ile lacivert takım arasında geçecek...



Gaf kürsüsü

Kocaeli İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun üzerinde uyuşturucu bulundu. İnfaz memurları uyuşturucuyu mahkumun avukatının verdiğini iddia etti. Avukatın annesi "Ben kullanıyorum" dedi. Üzerinden uyuşturucu çıkan mahkum ise, "Paket koğuşun bahçesine gökten düştü" dedi.



Zap'tiye

Dünyanın ayarı hepten bozuldu. ABD'ye kızan İran gidip Pakistan'a füze fırlattı.



Ne demiş?

"Fazla zenginlik insana zarar veriyor. Yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli." (Hülya Avşar'ın sözü)