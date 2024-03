Siz enseyi karartmak için fırsat kollayanların kara propagandalarına bakmayın. Bu ülkenin geleceği çok parlak.

Neden mi içim bu kadar umutla doldu? Aşağıda sıralayacaklarımın hepsi bir gün içinde gerçekleşti de ondan.

1- ABD, kararlı dış politikamızdan etkilenip ilk kez "Bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı tavır koyacağını ve bu konuda Türkiye ile işbirliği içinde olacağını" açıkladı. Nihayet...

2- Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch, 12 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Her fırsatta moralimizi bozmaya çalışan Fitch, belli ki uzun vadeli ekonomi programımızın başarıya kavuşacağına ikna oldu.

3- Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ateşkes ve barış konusunda takvim belirlemek üzere Türkiye'ye geldi. Görünen o ki, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış olacaksa, bu Türkiye sayesinde gerçekleşecek.

4- Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbojet motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirilen atışta, hedefini tam 12'den vurdu.

Bunca başarıyı aynı gün yaşayabilen başka ülke var mı? Türkiye'm adına gururla, onurla, umut beslemeyeyim de ne yapayım?



"Eleştirmen olacaksınız" diye dolandırdılar

Olacak iş mi? "Filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" vaadiyle 23 ilde 18 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı belirlenen 8 şahıs, Karabük ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.









Düşünebiliyor musunuz, sırf eleştirmen olabilmek için adam başı ortalama 260'şar bin lirayı dolandırıcıların eline tıkır tıkır saymışlar.

Sinema ve dizi eleştirmek için ülkemin insanının bu denli fedakarlığı (!) göze alması beni duygulandırdı. Ama keşke çok kazançlı bir iş olduğuna ikna edilmeden önce maaş bordromu görselerdi...



Heykel yapamıyoruz!

İşinin ehli değerli heykeltıraşlarımızı tenzih ederek başlığı tekrarlıyorum: Heykel yapamıyoruz.

Memlekette yapılan Atatürk heykellerinin yüzde 80'i Atatürk'e benzemiyor. Şunu söylemek zorundayım: Yaptığınız bir portre, soyut çalışma değil. Bu nedenle yorum katamazsınız. En azından kabul edilebilir oranda aslına benzetmek zorundasınız.







Heykel konusundaki başarısızlığımız bu kez de milli voleybolcumuz Eda Erdem'in Kadıköy'e dikilen heykelinde kendini gösterdi. Heykel o kadar erkeksiydi ki, ilk gördüğümde Eda'nın antrenmanı olduğu için o pozu amca oğlunun verdiğini sandım. Dünyanın güzelliğine hayran olduğu, salonların en güzel ve zarif hanımlarından birini böylesine kaba bir şekilde yontmak da ayrı bir hüner olsa gerek.

Sosyal medyadaki yorumlar ise benimkinden çok daha sertti. Bir kullanıcı, heykel görüntüsünün altına "Yanına bir de pisuvar yapsaydınız bari" diye yazdı.



Gaf kürsüsü

Dünyanın en kaba sorusuna verilen en kibar cevap: Eser Yenenler: "Ok atarken niye kekelemiyorsun?" Mete Gazoz: "Ok atarken konuşmuyorum ki!.."



Zap'tiye

115 dakika süren Fenerbahçe - Pendikspor maçında top sadece 47 dakika oyunda kalmış. Benden çalınan 68 dakikanın parasını Digitürk'ten talep ediyorum.



Ne demiş?

"Şu anda çalıştığım yerde 7 tane yeni başlayan, bu sektöre özendiği için gelen kız olduğunu biliyor musunuz? İnci Taneleri'nin insanları etkilediğine yüzde yüz eminim." (Elips TV'den Ateş Çatıkkaş'a konuşan konsomatris A.Y.'nin sözleri)