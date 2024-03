Prof. Nihat Hatipoğlu'nun ramazandaki ilk sahurda anlattığı ve beni çok etkileyen öyküyü izlemeyenler için burada paylaşmayı görev sayıyorum.

Şam'da yaşayan Ali bin Muvaffak'ın hamile karısı, komşudan gelen et kokusuyla aşermiştir. Muvaffak komşusuna gidip durumu anlatarak bir lokma et ister. Komşusu "Olmaz" der, "Bu et bize helâl, size haramdır." Muvaffak nedenini sorunca komşusu ağlayarak anlatır: "Bizler fakiriz. Bu koyun leşini çöpte buldum. Başka yemek bulamazsam çocuklarıma yedireceğim. Siz ise zenginsiniz, size helâl değildir."

Muvaffak, komşusunun bu sefil halinden habersiz yaşadığı için kendini suçlar ve hacca gitmek için biriktirdiği 30 bin dirhem parayı ona vererek "Varsın benim de haccım böyle olsun" der.







Büyük evliyalardan Abdullah bin Mübarek hac mevsiminde Harem-i Şerif'te uyuya kalır. Rüyasında iki meleğin konuşmasına şahit olur. Biri der ki, "Bu mevsim 600 bin kişinin hac farizası kabul olunmamış. Ama Şam'da yaşayan Ali bin Muvaffak'ın hayrına hepsi geçerli sayılmış..."

Ne harika bir mesaj değil mi? Duanın, namazın, haccın Allah katında kabul olması için önce iyi ve hayırlı insan olmak gerekiyor. Öyle olduğunda Allah-ü Teala kutsal topraklara gitmeden de sizi hacı kabul ediyor. Demek ki asıl mesele neymiş? Kabe'nin avlusundan önce Allah'ın gönlüne girmekmiş...



Zulmün böylesi görülmedi

Ne Firavun, ne Hitler... Zulmün böylesi onların bile aklına gelmedi.

ABD bir yandan İsrail limanlarına ve havaalanlarına tonlarca bomba indiriyor, diğer yandan havadan Gazze'ye sözüm ona yardım paketleri bırakıyor. Ama onları denize atıyor. A Haber'de bir Gazzeli çocuk şöyle diyordu: "Bunu bizi aşağılamak için yapıyorlar. İstiyorlar ki atılan çomağın peşinden koşan itler gibi denize koşalım..."







Peki ya paraşütle karaya düşenlere ne demeli? Paraşütleri açılmadığı için Filistinlilerin kafasına düşüp, çocukları öldürdü. Yani bomba gibi kafasına kafasına attılar yardımları o biçare mazlumların...

Şu mübarek günde soruyorum: Dünya daha hangi kıyameti bekliyor, bilen var mı?



"Olala" nedir yahu?

Bu kelime son zamanlarda beIN Sports spikerlerinin diline fena dolandı. Son olarak Fenerbahçe - Pendikspor maçında sarı-lacivertli takımın oyuncularından Mert Hakan'dan gelen gol sonrası maçı anlatan spiker Ali Okancı garip bir şekilde "Olalaaaa" diye çığlık attı.







Bu hayret ve takdir ünlemi genellikle Fransızlar tarafından kullanılır. Son zamanlarda birkaç İngiliz spikerden de duydum. Ama bizimkilerin ağzında çok iğreti duruyor. Bu tuhaf kelimeyi kullanmaya niyetli genç spikerlere tavsiyem, hemen hafızalarından silmeleri...



Şeref kürsüsü

New York'taki Kadının Statüsü Komisyonu'nda İsrailli bakan May Golan konuşurken salonu terk eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ı gönülden kutluyorum.



Zap'tiye

ABD Başkanı Biden'ın Gazze için günah çıkarma çabalarına inanan var mı? Yeter artık, baydın!



Ne demiş?

"Bir yana güllaç, diğer yana Adriana Lima'yı koysunlar, ben direkt güllaca giderim. Kadın kendinden soğur vallahi..." (Hakan Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programındaki sözleri)