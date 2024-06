Fazla ses getirmeyen single çalışmalarının ardından Tarkan'ın yeni albümünü merakla bekliyordum.

Tarkan tıpkı "Karma" gibi enerji, reiki, vs. denilen safsatanın peşine takılanlara olta sallandırıp albümün ismini "Kuantum 51" koymuş. Ne diyeyim, Allah doğru yoldan ayırmasın...









Tarkan da piyasanın yeni yetmeleri gibi pek moda olan "düm teke tek tek" halay ritmine kendini kaptırdığı "Yo" ve "İllallah" ile dinleyicisine ilk selamı çakıyor. "İllallah" en koyu arabeskten daha dertli, daha umutsuzluk zerk eden bir şarkı olmuş. Tarkan bunun panzehirini ise "Boşu boşuna enseyi karartma" dediği "Çalkala" ile vermeye çalışmış. "Ayrılık Töreni" ise "Bu albümde ne işi var?" dedirtecek kadar zorlama ve iliştirme duruyor.

"Müteşekkir" bana göre albümün, sözleri en iyi olan şarkısı. Her daim Atasözü ve Deyimler Sözlüğü'ne rakip olacak şekilde şarkı sözü yazan Tarkan bir kez daha gözünü Türk Dil Kurumu ödülüne dikmiş gibi görünüyor. Albümden aklımda kalan tek şarkı ise Türk Sanat Müziği tınıları taşıyan Darmadağın oldu.

Özetle, Kuantum 51 bana "Nerede her şarkısı hit olan eski Tarkan albümleri?" dedirtti. Yine de Tarkan öksürse ayakta alkışlayan "fanatik" dinleyiciye hayırlı olsun.



Esra "Bayrak" oldu

Helal olsun sana canım kızım... Yüz kere, bin kere helal olsun.

Saklamayacağım, bültendeki "Özel sporcumuz Esra Bayrak 100 metrede Avrupa Şampiyonu oldu" haberini gözyaşlarıyla izledim. Pistte adeta kanatlandı, uçtu, geldi ve soyadı gibi azmin, çalışmanın, sebatın "bayrağı" oldu. Kendini eve kapatan (ya da kapatılan) tüm özel insanlara "Haydi oturmayın, kalkın ayağa, insanların arasına katılın ve hayaliniz neyse onun peşinden koşun" dedi adeta.









Onu 15 yaşında koşması için Samsun'a getiren antrenörü Aytunç Göz'e, her daim kol kanat gerip önünü açan eski ve yeni Gençlik ve Spor Bakanlarına ve hepsinden önemlisi bu yolda kızlarına her türlü desteği veren fedakar ailesine bir sporsever olarak şükranlarımı sunuyorum.

Hem özel hem çok güzelsin Esra kızım...



Bayram sohbetine buyurun

Yarın yazı günüm olmadığı için bugünden duyurayım istedim. A Para kanalında yarın 19.00'da değerli dostum, genç ve başarılı meslektaşım Uğur Korkmaz'ın hazırlayıp sunduğu Evvel Zaman İçinde adlı sohbet programına konuk oluyorum.







Eski bayramlar, değişen eğlence anlayışı, eski ve yeni medya karşılaştırmaları, eğlenceli meslek anıları ve özellikle genç gazeteci adaylarına naçizane tavsiyelerle dolu keyifli bir sohbet oldu. Biz çekimlerde vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Bunda programa harika hazırlanan genç dostum Uğur Korkmaz'ın büyük payı var. Söz veriyorum, sohbetimize ortak olanlar pişman olmayacak...



Gaf kürsüsü

Şükran Ovalı photo shop ile belini inceltmek isterken kolunu kalınlaştırdı.









Zap'tiye

Nöbetçi köşeniz Yakından Kumanda yine bayram boyunca açık olacak. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar... Hak eden babaların da Babalar Günü kutlu olsun.



Ne demiş?

"Trafik kurallarına uyalım. Uymayanlara uymayalım." (A Haber'in Sabah Ajansı'nda Erkan Tan'dan bayram için önemli uyarı)