Kadıköy Belediyesi'nin sanat etkinlikleri kapsamında önceki gün Kalamış Atatürk Parkı'nda rock grubu Objektif'in ücretli konseri vardı. Ancak dördüncü şarkıdan sonra önce ses, sonra da ışıklar kapatıldı. Organizatör CHP'li belediyenin gerekçesi ise "gürültü" olduğuydu.







Parasını ödeyip konsere gelenler bir saat boyunca alandan ayrılmayarak Kadıköy Belediyesi'ni protesto ettiler. Açıklama yapmak için sahneye çıkan başkan yardımcıları da yoğun protesto yüzünden konuşamadı. Oysa Objektif grubu özellikle çevre bilincinin gelişmesi amacıyla mesaj yüklü şarkılarıyla tanınıyordu. Adı gibi siyasi tarafı yoktu ve sadece dertlerini müzikle anlatmayı tercih ediyorlardı. Gelin görün ki müziği "Gürültü" olarak niteleyen bir belediyenin çirkin tavrına muhatap oldular. Oysa etkinliğin daha önceki gecelerinde Moğollar ve Bulutsuzluk Özlemi de aynı sahnede yer almıştı. Meydanlarda "Özgürlük, hak, hukuk" diye bağıranların gerçek yüzü böylelikle bir kez daha afişe oldu.



Çam ağacı dikilmesin

Köşemizin müdavimlerinden Ali Uygur, orman yangınlarının önlenmesi konusunda önemli bir detayı gündeme getirmiş:

"Yüksel Bey'ciğim, önceki salı günü yayınladığınız 'Ormanlar nasıl kurtulur?' başlıklı yazınızı okudum. Durumun vahametini sayenizde daha iyi anladım. Yazıda belirtmiş olduğunuz çözümleriniz ve önerilerinize gönülden katılıyorum, keşke sizin kadar duyarlı olabilsek...

Ankara Ulus'ta bulunan YIBA çarşısı yangınında oradaydım. Taşın nasıl cayır cayır yandığını orada gördüm. Düşünün, taş böyle yanarsa ağaç nasıl yanar?

Bu cihetten, ormanlarımızda yanan ağaçların yerine ısıya dayanaklı kara servi, mavi servi, zakkum, akasya, ahlat, kuşburnu gibi ağaçlar dikilmeli, kesinlikle çam ağaçları dikilmemelidir. Gördük işte, çam hem kolay tutuşuyor hem de kozalakların uzak mesafeye bir bomba gibi gitmesiyle yangın daha geniş alanlara yayılabiliyor."



Anız yakana kredi yasağı

Aynı konuda okurumuz Abdullah Çil'in de bir önerisi var: "20 Ağustos 2024 tarihli yazınızda belirttiğiniz önermeleri ilaveten, anız yakılan parsel/parseller ile ilgili tarım destekleri verilmemeli, ilaveten tarım destekleri faslında anız yakmama desteği verilmesinin iyi sonuç vereceğini, anız yakma hususunda caydırıcı etki yapacağını naçizane bir vatandaş olarak düşünürüm. Köşemizde çok yararlı bilgilere yer veriyorsunuz, yararlanıyoruz. Saygılarımla."







Ne mutlu bana...

Geçen hafta doğum günümde aldığım en anlamlı hediye, değerli okurum Mahpeyker Merve Doğan'dan geldi. Umre ziyaretinde benim ve ailem için dua etmiş. Elindeki notta şöyle yazıyor: "Gönlü güzel beyefendi Yüksel Aytuğ ve ailesine Kabe-i Muazzama'dan selam ve dua ile..."

Bir gazeteci için böylesine kutsal bir mekanda bir okurunun aklında ve dualarında yer bulmak acaba kaç Pulitzer ödülü değerindedir?



HAFTANIN ŞİİRİ

SÖZÜME GEL



Horoz olsan dersin ki;

Ben öttüm diye gün doğdu

Oysa bıçağın ucunda

Her horozun dik boynu



Seni kıyıya döndüren

Yelkeninin direğidir

Kendini rüzgar sanma

Direği kıran kibrindir



Medet umma bedduadan

Döner de seni bulur

Çamur atmadan önce

Kirlenen elin olur



Bir doğrunun uğruna

Sakın üç yanlış yapma

Gel Arifî'nin sözüne

Hak yolundan sapma

Aşık Arifî - 2024



Gaf kürsüsü

Muharrem Akduman dostum sobelemiş: TV 8'deki Yemekteyiz programında iki cahil hatun... Biri, kuzu kulağını et sanıyor. Diğeri, salataya konan ayçiçek içiyle ilgili 'Ağzında çitleyip mi salataya koydu?' diyor. Oysa hazır ayçiçek içi var.



Zap'tiye

Kayıp Narin'in babasını arayıp, gülerek dalga geçiyorlarmış. Hâlâ kıyamet alameti arayan var mı?



Ne demiş?

Okurumuz Murat Aydın, Show Haber'deki iş yeri sahibinin hırsızlara isyanını not etmiş: "Gündüzleri ben çalışıyorum, geceleri onlar."