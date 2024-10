Belediye başkanlığı forslu ama bir o kadar da meşakkatli bir iş. Herkesi memnun etmenin giderek imkansız hale geldiği bir dünyada koca beldelerin, ilçelerin, şehirlerin, büyük kentlerin tonlarca sorununu omuzlamak öyle her babayiğidin harcı değil. Ama işini hakkıyla yaptığın, insanların sevgi, saygı ve güvenini kazandığın zaman tüm yorgunluğun, stresin üzerinden gidiyor olmalı.







Bu girizgâhı yapmamın nedeni, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in geçen hafta gözlerimi buğulandıran icraatı.

Başkan, temizlik işçisi İsmail Yılmaz'ın her gün gelip süpürdüğü meydana bir ekran koydurmuş. Adamcağız, elinde süpürge ve faraşla işini yaparken birden kızının sesiyle irkiliyor. Kızı ekrandan babasına "İyi ki sen benim babamsın, seninle gurur duyuyorum, doğum günün kutlu olsun babacığım" diyor.







Sonra da eşi onu ne kadar sevdiğini ve saygı duyduğunu söylüyor. Temizlik işçisi bir parmaklığa kapanıp ağlarken, kızı ve eşi doğum günü pastasıyla meydana giriyor. Sonrası malum, şahane bir mutluluk tablosu...

Bunu düşünen, planlayan, hayata geçiren kişi o şehirde sevilmez mi? Bir gününü bir işçisini mutlu etmeye adayan belediye başkanı o şehri hizmetsiz bırakır mı?

Benim belediye başkanım işte böyle olmalı.



Gündüz kuşağının son hali

Reality şovlardan kadın programlarına, yemek yarışmalarından gelin kaynana didişmelerine kadar gündüz kuşağında bir "ayılıp bayılma" furyasıdır gidiyor. Bunlardan en sonuncusu da Uğur Arslan ile Songül Karlı'nın sunduğu Sana Değer programında yaşandı.







Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti, "Kocam da Kocam" şarkısıyla tanındıktan sonra boşanma kararı aldıklarını açıkladılar. Çift, Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın sunduğu programa katıldı ve hem kendilerini hem de seyirciyi geren davranışlarda bulundu. Ardından Ahmet Altınbaşak, şarkı söylerken bayılarak yere yığıldı. Düşerken Songül Karlı'yı da düşürünce ortaya son derece kaotik bir manzara çıktı.

Öncelikle her ikisine de geçmiş olsun. Ama söz meclisten dışarı diyerek bir not iliştirmeyi de görev sayıyorum:

Bayılmalar ilk başta reyting getirir. Ancak nihayetinde prestij ve inandırıcılık götürür. Kulağa küpe niyetine şuraya iliştirmiş olayım.



Yılın en iyi kurtarışı

Bunu yeşil sahada bir kaleci yapmadı, Hakan Ural stüdyoda gerçekleştirdi.

Cuma günü Kanal D'nin Neler Oluyor Hayatta programında Hakan'ın sunucu partneri Ferda Yıldırım, iki genç kızın katili Semih Çelik'ten söz ederken talihsiz bir cümle kurup, "Bir insan bıçakla intihar girişiminde bulunduktan sonra neden kasaplık eğitimi alır ki?" diyecek oldu. Hakan bir cengaver gibi atılıp, "Şimdi kasaplar alınmasın, aman! Seni kurtarayım, senin için söylüyorum. Ferda bu vaka ile bağlantı kurmak, ilişkilendirmek için söylüyor bunu, aman ha!" dedi.

Benim de Ferda'nın iyi niyetinden zerre şüphem yoktu ama insanların laflarını cımbızlayıp linç etmek isteyenlerin kol gezdiği şu alemde son derece kritik ve tehlikeli bir cümleydi. Neyse ki Hakan, "Hızır" gibi yetişip partnerini ipten aldı.



Gaf'let kürsüsü

Müteahhidimiz bu eserinde neyi anlatmış olabilir?







Zap'tiye

Sahte bal nasıl anlaşılır? Gerçek kıyma nasıl ayırt edilir? Tuğla tozundan kırmızı biberi nasıl ayırırız? Kostikle siyahlaştırılmış zeytin neresinden anlaşılır? Sahtekarlar yüzünden hepimiz kimyager olduk!..



Ne demiş?

"Aşık olacağınıza sarhoş olun. En azından kusunca geçiyor." (En romantik aşk şarkılarını yazan Yıldız Tilbe'nin sözü)