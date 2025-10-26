Neredeyse her yıl rutin olarak gerçekleşen bir prosedür, geçtiğimiz günlerde de tekrarlandı. Magazin dünyasının ünlüleri, uyuşturucu madde kullandıkları, kullanmaya teşvik ettikleri ya da sağladıkları suçlamasıyla adli kontrol altına alındı. Verdikleri örneklerin incelenmesi sonucu 8'inin vücudunda uyuşturucu tespit edildi. Ben de kafamda biriken soruları, ömrü bu tür olayları araştırmakla geçen, şimdilerde gençleri ve aileleri uyuşturucu maddelere karşı bilinçlendirmeye adayan Adli Bilişim Uzmanı değerli dostum İsa Altun'a sordum.

- Meslek hayatınız süresince ünlüler hakkında yapılan soruşturmalarda hangi özellikler dikkatinizi çekti?

"Narkotik şubede görev yaparken ifadesini aldığım bazı ünlülerde gözlemlediğim kadarı ile uyuşturucu madde kullanımında en önemli faktör genelde yakın çevre ilişkileridir. Ünlü kişilerin etrafında bulunan insanların duygu durumları, alışkanlıkları önemli bir belirleyicidir.

Ünlülerin yetiştiği kültür, zaman geçirdiği arkadaşları, maddeyle tanışmada en önemli unsurdur."

- Örnekleri pozitif çıkan bazı ünlüler bu durumun yeşil reçete ile aldıkları tedavi amaçlı antidepresan ilaçlardan kaynaklandığını iddia ettiler. Bu mümkün mü?

"Uyuşturucu madde testlerinden önce şahıslar numune alınmadan reçeteli ya da reçetesiz alınan ilaçları ve diğer maddeleri yetkililere mutlaka söylemelidir. Testlerde yanlış çıkma oranı yüzde 5 ile 10 arasında görülmektedir.

Antidepresan ilaçlar ile diğer alınan maddeler, ancak herhangi bir pozitif ilaç testi belirli bir bileşiği tespit edip tanımlayan ve seviyelerini gösteren GC-MS gibi ikincil bir testle her zaman doğrulanmalıdır."

- Paraya, şöhrete sahip ünlüler sizce neden uyuşturucu kullanmaya ihtiyaç duyuyor?

"Popüler kültür bütün yıkıcılığı ile toplumu tehdit ediyor. Sanatçıların kanında madde bulunması gençlere ve çocuklara iyi bir örnek midir? Asla. Milyonlarca takipçileri olan sanatçıların örnek olmaları lazım. Sanatçıların ruhsal sorunları olabilir. Ama bunun çözümü maddelere yönelmek değil, profesyonel desteği almaktır."



"Türk hissetmek" kolay mı?

Fenerbahçe - Stuttgart maçında rakibimizin Türk asıllı (!) futbolcusu Deniz Ündav'ın rezil hallerini izlediniz mi? İzlemediyseniz kısa bir özet geçeyim:

Forma giydiği süre içinde bizimkilere sürekli tekme sallayıp durdu. Özellikle maçın yıldızı İsmail Yüksek'i ve seyirciyi tahrik etmek için elinden geleni yaptı. Her tartışmanın ortasındaydı ve sürekli hakeme itiraz edip durdu. Maç sonunda da İsmail'e saldırmak istedi. İsmail ise eliyle 1-0 işareti yaparak ona en güzel cevabı verdi.

Deniz Ündav'a bir dönem Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için çağrıda bulunulmuş ama o "Kendimi Türk hissetmiyorum" diyerek teklifi geri çevirmişti.

Bak "Dennis" kardeş, Türk hissetmek öyle herkese nasip olacak ve yakışacak bir onur değildir zaten. Hele senin gibi mahalle kabadayılarına hiç...

Belli ki hazım sistemin ne mağlubiyeti ne Türk olmayı kaldıracak gibi değil...

Haydi güle güle...



Faik Çetiner'e veda

Kariyerime katkı sağlayan meslek büyüklerim birbiri ardına hayata veda ediyor. Bu güz ikliminin dökülen son yaprağı da spor yorumcusu ve programcısı sevgili Faik Çetiner ağabeyim oldu.

1998 yılında Atv Spor Servisi'nde iki yıl boyunca yardımcılığını yapmıştım. Servis dışındayken ağzından bal damlayan, dünyanın en tatlı dilli, en esprili kişisiydi. Ama binadan içeri adım attığı andan itibaren iş disiplini devreye girer ve son derece otoriter bir yönetim gösterirdi. Zaten beni de iş ciddiyetim için tercih etmişti. Spor servisleri arasında "Hababam Sınıfı" olarak nam salmış servisi ben gelmeden önce içtimaya çekmiş ve "Sizin başınıza öyle bir şef getireceğim ki, hepiniz muma döneceksiniz" diye gözdağı vermiş.

Tabii ki benim iş disiplinim, medeni kurallar çerçevesinde tatlı sert bir yönetim anlayışından ibaretti. Hatta Faik ağabey ile servis elemanları arasında tampon görevi üstlenmekten, manevi olarak bir hayli yara bere almıştım.

Allah, mekânını cennet eylesin.



Gaflet kürsüsü

Sivas'ta, yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına "dilenci" diyerek hakaret eden otobüs şoförü bir de yolcunun üzerine yürüyünce meslekten men edildi.

Zaptiye

Mardin halay ekibi, kule-kuleden iniş izni beklerken...

Ne demiş?

"Tik Tok insanları aptallaştırmadı. Aramızdaki aptalları ortaya çıkarttı." (Sanal medyadan)