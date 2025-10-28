Bazı ödüller vardır; elle tutulmaz, gözle görülmez, alıp da vitrine konulmaz. Onların yeri, gönül raflarının baş köşesidir.

A Haber geçenlerde işte böyle bir ödül aldı. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin daha doğrusu işgalci katliam sürüsünün resmi internet sitesi, A Haber'i hedef gösterdi. Burada yer alan düzmece bir görüntü ile A Haber'in yalan haber yaptığı, yiyecek kuyruğundaki hiçbir Filistinlinin öldürülmediği, hatta İsrail'in Gazze'ye tonlarca gıda yardımı yaptığı yalanı ortaya atıldı. Oysa 24 Filistinli masum sivilin atılan İsrail füzesiyle hayatını kaybettiği, aynı gün Reuters ajansı tarafından da tüm dünyaya duyurulmuştu.

Ben, bebek katili işgal ordusunun A Haber'i doğrudan hedef almasını, A Haber'in gururla göğsünde taşıyacağı bir "şeref madalyası" olarak görüyorum. Keşke Türkiye'deki tüm basın yayın kuruluşları aynı cesareti ve duyarlılığı gösterip, bu şerefe nail olabilselerdi.

İki yıldır bir gün bile Gazze'deki soykırımı gündeminden düşürmeyen, sunucusuyla, muhabiriyle, müdürüyle, kameramanı ve editörüyle hatta stüdyoya çay servisi yapan görevlisiyle bu yola baş koyan tüm mesai arkadaşlarımı aldıkları bu ödül için gönülden kutluyorum.

Helal olsun size, bize, hepimize...

İngilizler yanlış adreste (!)

İngiliz istihbaratı MI 6, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla açık seçik ajan ilanı verdi. İngilizler "Dark Web" olarak adlandırılan derin internet üzerindeki "Silent Courier" (Sessiz Kurye) uygulamasıyla ajan aradıklarını duyurdular. Hem de en resmi ağızdan...

Açıklamayı Mİ 6'nın görevden ayrılmaya hazırlanan başkanı Richard Moore, 19 Eylül Cuma sabahı İstanbul'da yaptı. Gelin görün ki, İngilizlerin İstanbul'da aleni olarak ajan aradığını belgeleyen bu çok önemli açıklama, iç ve dış gündemin tozu dumanı arasında kendine medyada pek yer bulamadı.

İngilizler bence işgüzarlık yapmışlar. Zira Ekrem İmamoğlu cephesindeki son iddialara bakılırsa, İngilizlerin İstanbul'da ajan aramasına pek de gerek yokmuş gibi görünüyor.

TIR'dan ejderha kafası çıktı (!)

D Max'da yayınlanan Gümrük Muhafaza Türkiye programı her hafta izleyicilerini şaşırtıyor. Bu hafta da gümrükte kontrol edilen bir TIR'ın dorsesinden ejderha başı ve yumurtası çıktı.

Şüphe üzerine özel X-Ray cihazından geçirilen kamyonun yük bölmesindeki iki nesne, bizim gümrük muhafaza memurlarını hayrete düşürdü. İçeride görüntülenen nesnelerden biri ejderha kafasına, diğeri de dev bir yumurtaya benziyordu. Bunun üzerine fiziki kontrol yapılmak üzere dorsenin brandası açıldı. Görüntü gerçekten ilginçti. Kocaman bir ejderha kafası ve dev bir yumurta yük bölümüne sabitlenmişti.

Sonunda bunların plastik malzemeden yapılan set dekorları olduğu ve House of the Dragon dizisinin çekimlerinde kullanılmak üzere ülkemizden transit geçiş yaptığı ortaya çıktı.

Şeref kürsüsü

Güney Kore'de bir bakan, kendisinden torpil isteyen kızına halkın ortasında özür diletti.

Zaptiye

Allah herkese bu manavın duyarlılığını nasip etsin!..

Ne demiş?

"Filmimin yapılmasını Harbiye'den yasaklıyorum." (Harbiye Açık Hava'da konser veren Yıldız Tilbe'nin sözleri)