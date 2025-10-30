1950'li yıllarda Almanya'nın Türkiye'den işçi alacağı haberi, geçim zorluğu çeken insanlarımızı heyecan ve sevince boğmuştu. Büyük bir umutla trenlere, otobüslere doluşup gurbete çıkarak "Alamancı" oldular.







Onlar, kuşaklar boyunca Almanya'nın dev otomotiv şirketlerinde köleliği andıran zorlu mesai koşulları altında çalışıp, Alman ekonomisinin büyümesinde önemli pay sahibi oldular. Tabii ki gurbette kazanılan o paralar bizim de ekonomimize katkı sağladı ama karşılığında vatandaşlarımız orada ikinci sınıf insan muamelesi görüp, ırkçı saldırılara uğradılar. Kundaklanan evlerinde uyurken yakılan insanlarımızı kurban verdik bu yolda. Pek çok yitik kuşak, iki kültür arasında sıkışıp, büyük zorluklar çekti.

Aradan 70 yıl geçti. Bir dönem Almanya'ya otomobil fabrikalarında çalıştırılmak üzere işçi ihraç ederken şimdi ilk yerli otomobilimiz TOGG'u Almanya'ya gönderiyoruz.

Allah, Almanların çalışmak için trenlere doluşup Türkiye'ye gurbete çıktığı günleri de görmeyi nasip etsin inşallah.



Arka Sokaklar neler gördü?

Dile kolay, tam 725 bölümdür ekranlarda. 20'nci yılına giren Arka Sokaklar dizisi neler görmedi ki?

3 cumhurbaşkanı (Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan) 3 başbakan (Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan), 12 içişleri bakanı, 9 emniyet genel müdürü ve 5 İstanbul emniyet müdürü gördü.

Rıza Müdür ve arkadaşları; Mavi Marmara, One Minute, Hırant Dink suikastı, Fenerbahçe şike olayı, Gezi kalkışması, Soma maden faciası, Aziz Sancar'ın Nobel alması, FETÖ darbe girişimi, Kahramanmaraş merkezli asrın depremi, Rsya-Ukrayna savaşı ve Gazze soykırımı gibi pek çok tarihi olay yaşadı. Ve ne yazık ki Arka Sokaklar, projenin mimarı Türker İnanoğlu'nun vefatına bile şahitlik etti.

Dizi değil, canlı televizyon tarihi...



Milyoner'den farkındalık sorusu

Atv'nin Kim Milyoner Olmak İster yarışması neredeyse her hafta bir sosyal farkındalık konusunu ekrana taşıyıp toplumsal bilinç oluşturulmasına katkıda bulunuyor.







Bu hafta da Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin önemini hatırlatan önemli ve bir o kadar da ilginç bir soru soruldu. "Dünyada çocuğun unutulma hakkı ne anlama gelir?" sorusunun doğru cevabı "Çocuğun kişisel verilerinin kamusal ve dijital alanlarından kaldırılması" idi. Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca "Gerçekten incelikli düşünülmüş bir hak. Bir sürü insan (anneler, babalar dahil) çocuklara sormadan içerikler paylaşıyorlar ama çocuk orada bulunmak istemeyebilir, bu doğrultuda bu içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili bir hak" yorumunu yaptı.



Aklımızı koru Ya Rabbim!

Zaten yeterince paranoyak olmamışız gibi şimdi bir de başımıza yapay zeka belasını sardılar.

"Aldığımız bal sahte mi?", "Telefonda dolandırılır mıyız?", "Mobil banka işlemleri güvenli mi?" diye kaygı dolu bir hayata yuvarlanmışken şimdi de önümüze çıkan haberler arasında neyin gerçek, neyin kurmaca olduğunu ayırt edebilmek için kafa patlatmaya başladık. Zira yapay zeka ile oluşturulan görüntü ve haberleri gerçeğinden ayırmak insanlığın yeni mesaisi haline geldi.

Geçenlerde bir araştırma şirketi internet üzerinden yayınlanan 13 bin haber ve görüntüyü incelemiş. Bunların yüzde 70'inin yapay zeka ile oluşturulan "feyk görüntüler" olduğu ortaya çıkmış.

Allah'ım sen aklımıza mukayyet ol!..



Ne demiş?

"Sürekli gıybet yapıyorum. Dedikodu yaparken başıma ağrılar giriyor. Sebebi günahkar olmam mı?" (Atv'de bir kadının Prof. Nihat Hatipoğlu'na yönelttiği soru)



Gaf'let kürsüsü

78 kişinin öldüğü Kartal Otel'in yönetim kurulu üyesi Emine Ergül'ün, evine ziyarete gelenlere "Sorma, bizim torunun tableti ve elbiseleri yandı. Çok üzülüyor çocuk" dediği iddia edildi.







Zap'tiye

386 yılda bir gerçekleşen doğa olayı: Kel Tutulması.