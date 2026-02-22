Pek çok kişi onu "Geleceğin Einstein'ı" olarak adlandırıyor. Peki ama Sabrina Gonzales Pasterski'yi bu kadar özel kılan ne? İşte bilim dünyasını sarsan o hikaye:

14 Yaşında Bir Uçak İnşa Etti: Sabrina, garajında tek motorlu bir uçak yapmaya başladı. Evet, yanlış duymadınız; parçaları birleştirip gerçek bir uçak yaptı!

16 Yaşında Gökyüzünde: İnşa ettiği uçağı Michigan Gölü üzerinde uçurarak havacılık dünyasının dikkatini çekti.

Ret Kararını Başarıya Dönüştürdü: Başta MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) tarafından reddedildi. Ancak uçağını inşa ederken çektiği videoları izleyen profesörler kararlarını değiştirdi. Sonuç: MIT'den 5 tam puanla mezun oldu!

Stephen Hawking'in Radarına Girdi: Harvard'da doktorasını yaparken kuantum kütleçekimi ve kara delikler üzerine yaptığı çalışmalar o kadar yankı uyandırdı ki, efsanevi fizikçi Stephen Hawking onun makalelerine atıfta bulundu. Peki ona neden "Yeni Einstein" deniliyor?







Sabrina, Einstein'ın bile tam olarak çözemediği evrenin temel yapı taşları (Kuantum Kütleçekimi) üzerinde çalışıyor. Büyük teknoloji şirketlerinden gelen milyon dolarlık iş tekliflerini reddederek hayatını sadece "saf bilime" adamış durumda. Peki ya diğerlerinden farkı ne? İşte bu yazının can alıcı noktasına geldiniz:

O, şöhret peşinde değil. Akıllı telefon kullanmıyor, sosyal medya hesapları yok (Kendi web sitesi hariç). Onun için asıl dünya, denklemlerin ve kara deliklerin gizemli dünyası.

Ya günün sonunda bunca cümleden bizim hesabımıza ne düştü? Sabrina Pasterski, bize dehanın sadece zekayla değil, bitmek bilmeyen bir merak ve el emeğiyle (O uçağı unutmayın!) birleştiğinde gerçek gücüne ulaştığını kanıtlıyor.



Yanlış Saat!

Nasıl desem bilmem ki?.. Kızın hevesini de kırmak istemiyorum doğrusu. Sonuçta bir çocukluk hayalini gerçekleştirmek istemiş, saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok... Beren Saat ve ilk şarkıcılık denemesinden bahsediyorum. Özel zevklere hitap eden "kitsch" yani sıra dışı, seçkinci ve alışılmadık bir müzik tarzını seçmiş. Üstelik İngilizce söylüyor. Demem o ki, ilk deneme için handikap üstüne handikap... Bunu onlarca yarışmada jüri üyeliği yapmış, yıllardır bu konularda kalem oynatan yarım yüzyıllık bir eleştirmen titriyle değil, sıradan bir müzik dinleyicisi olarak söylüyorum. Büyük bir inanç, hatırı sayılır bir emek var ama yanlış şarkı... Ayrıca insanda çıtı pıtı Beren tabureye çıkmış, hepimize üstten bakmaya çalışıyor hissi uyandırıyor.

Üstelik kocası Türkiye'nin en iyi bir kaç şarkıcısından biri. Kayınbiraderi ise ülkenin tartışmasız en başarılı aranjörü. İnsan bir omuz vermez mi? Bu kızcağızı aile içinde pek sevmiyorlar galiba... (!)



Ekranda "Keklik" avı

Beyaz TV'deki Bunu Kaçırma Türkiye'de Erhan Çelik, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi ile bağlantı hazır mı? Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan telefon hattımızda" dedi. Diğer sunucu Evrim Keklikler ilk kez telefonun ucunda Erdoğan'ın sesini duyunca yaprak gibi titremeye başladı. Üstelik Erdoğan "Siyahlara bürünmüşsünüz Evrim hanım, ramazanı şöyle daha açık, daha neşeli renklerle karşılamak icap ederdi" diye üstü kapalı azarlayınca, Keklikler utancından kıpkırmızı olup, "Bir daha dikkat edeceğim sayın Cumhurbaşkanım" diye kekeledi. Reji o anda konuşan kişinin görüntüsünü ekrana verdi. Canlı yayındaki, Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, onun sesini mükemmel şekilde taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya'dan başkası değildi.

Erhan Çelik ile Muhammed Nur, önceden anlaşarak Evrim Keklikler'e bu şakayı hazırlamışlardı.

Tahmin edileceği üzere programın geri kalanı, Evrim Keklikler'in, partneri Erhan Çelik'e sitemleriyle geçti.



Zap'tiye

Konya'daki bir mağazaya, kapanmadığı halde vitrinine "Kapanıyoruz" yazdığı için haksız rekabetten dava açılmış.

Mağaza sahibi savunma yapmış:

"Biz bir tesettür mağazasıyız, o yüzden 'Kapanıyoruz' yazdık." (Ben "kıvrak" zeka diye buna derim)



Gaf kürsüsü

Gazeteci Mehmet Tezkan, Halk TV canlı yayınında pidenin 350 lira olduğunu söylemesin mi?



Ne demiş?

Bilgeye "Öfke nedir?" diye sormuşlar. "Başkalarının yaptığı hata için kendinize verdiğiniz cezadır" demiş.