AHBAP olayı patladığı gün Atv ekranlarından Haluk Levent tezgahı için adeta hanutçuluk yapan ünlü ahalisine seslenip "Çıkın, bu rezalete ortak ettiğiniz milletten özür dileyin" diye çağrıda bulunmuştum ama nerdeee?

Kimi geri vitese takar gibi yaptı, kimi halkı "mal" yerine koyup, suçu onlara attı. Kimi de yakın dostlarını ve çevresini "sabıkalı" gördüğü Haluk Levent konusunda uyardı ama halkı yardıma çağırmaya devam etti. Gelin görün ki, içlerinden mert biri çıkıp da "Ben büyük hata yaptım. Takipçilerimi de yanlış bir yola soktum. Huzurlarınızda Türk halkından içtenlikle özür diliyorum" demedi, diyemedi.

Oysa özür dilemek de bir erdemdir. Sorumluluğu üstlenmek, en büyük dürüstlüktür. Hiç merak etmeyin, bu halk yüce gönüllüdür, yine sizin konserlerinize gelir, yine paylaşımlarınızı okur. Siz kesenizi, kasanızı yine doldurursunuz, endişe etmeyin. Yahu bu devlet, zarifçe "bilginize başvurulmak üzere" sizleri savcılığa ifade vermeye çağırıyor ya, hah işte bunu neden yapıyor sanıyorsunuz? Çıkışta medyanın önünde size halktan özür dileme fırsatı vermek için. Ama anlamıyorsunuz, kibirle burnunuzu kaldırıp, "Savcıya bildiklerimizi anlattık" diyerek arabanıza binip uzaklaşıyorsunuz.

Aslında uzaklaştığınız adliye sarayı değil, bu halkın ta kendisi, bilesiniz...



Tarih TV'de çeviri krizi

Yayına başladığı ilk günden beri belgesel kanalları arasında favorim olan Tarih TV biraz kan kaybetmeye başladı. Bunun da en büyük sebebi, çeviri konusunda yaşadıkları teknik sorunlar.

Adam konuşmaya başlıyor, Türkçe seslendirmesi 5 saniye sonra geliyor. Konuşmasının sonunda da Türkçe seslendirme bitiyor ama adam bir 5 saniye daha konuşuyor.

Belli ki seslendirme bir stüdyoda yönetmen nezaretinde yapılmamış. Ses dosyası olarak kayıt alınmış ve görüntüye montajlanmış. Televizyonculuk tabiriyle "time code'lar tutmadığı için" de senkron sağlanamamış.

Uzun süredir çözülemeyen bu problemin ekonomik nedenlerden kaynaklandığını tahmin ediyorum.

Ya kesenin ağzı biraz açılıp profesyonel bir seslendirme şirketiyle çalışılmalı ya da pratik yapay zeka uygulamalarından yardım alınmalı. Aksi halde çok sevdiğim bir kanalın üzülerek uzağına savrulacağım.



Karadeniz fıkrası (!)

Beyaz Saray'ı boyamak için ihale açılmış. İhaleye bir Çinli, bir Alman bir de Laz Ekrem katılmış. Çinli 3 milyon, Alman 7 milyon, bizim Ekrem de 10 milyon fiyat vermiş.

Çinli'ye sormuşlar, "Neden 3 milyon?" Çinli "1 malzeme, bir işçilik, 1 de benim kârım" demiş.

Alman'a "Neden 7 milyon?" diye sormuşlar. Alman "2 malzeme, 3 işçilik, 2 de benim kârım" diye cevap vermiş.

Tabii Ekrem'e de "Niye 10 milyon?" diye sorulmuş. Ekrem cevap vermiş: "4 milyon saa vereceğum, 3 milyon ben alacağum, 3 milyon da Çinlilere veriruk, onlar hepsini boyar uşağım daa..." İhaleyi Laz Ekrem kazanmış.



Zap'tiye

ABD'de Cherly Perkins adlı kadın kendini asarak intihar etmek istedi. Ancak ip kopunca hayatta kaldı. İpi üreten firmaya dava açtı ve 2 milyon dolar tazminat kazandı.

Gaf 'let kürsüsü

Doğa magandaları, İstanbul'u kene basınca önlem olarak Polonezköy Üretim Çiftliği'nden doğaya salınan sülünleri vurup, mangal yapmışlar.

Ne demiş?

"Barış Manço öldü, herkes saç uzattı. Barış Akarsu öldü, herkes rock'çı oldu. Allahım sen Bülent Ersoy'a uzun ömürler ver." (Sanal medyadan)