Bir kaç yıldır ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Geçtiğimiz günlerde Muğla'da yine binlerce dönüm orman alanı küle döndü. Ardından dört ilimizin (Antalya, Adıyaman, Bilecik, Balıkesir) ormanları tutuştu.

Geçen hafta da İspanya büyük orman yangınlarıyla mücadele etmişti. 10 günde ancak söndürebildiler.

Hatırlayın, dev Manavgat yangını 259 ayrı noktada aynı anda başlamıştı. Bunu "doğal" sebeplerle açıklamak mümkün mü?

Peki neden bizdeki ve İspanya'daki yangınları aynı yazıda konu ettim? İçimi kemiren ciddi bir şüphe var da onun için. Peki ya Türkiye ile İspanya'nın ortak noktası ne? Her iki ülkenin de Gazze konusunda İsrail- ABD ortaklığına ciddi biçimde kafa tutması, dik durması. Yani sözün özü, Siyonistler, menfaatlerine karşı duranların ormanlarını sinsice yakmayı yeni bir savaş yöntemi olarak benimsemiş olabilirler.

İsrail yayılmacılığına karşı giderek daha sert bir tutum sergilemeye başlayan Fransa ve İtalya'da da yakın zamanda dev orman yangınları çıkarsa hiç şaşırmayacağım.



"Özel içerik" rezaleti

Sosyal medyada "zehirli" bir para kazanma yöntemi hızla yayılmaya başladı. Şov dünyasının geçkin ünlüleri ya da takipçi sayısını kısa yoldan arttırıp, kazancına kazanç katmak isteyen sözde fenomenler, aylık 70 -80 liralık abone ücreti veren takipçilerine "özel içerik" sunuyorlar. Bu özel içeriğin ne olduğunu tahmin etmişsinizdir herhalde: Cinsellik... Örneğin, piyasası giderek daralan bir şarkıcı/oyuncu "özel abonelerine" bikinili fotoğraflarını servis ediyor. Abone olmayanlar ise sahne kostümlü görüntülerle yetinmek (!) zorunda kalıyor

Az önce verdiğim örnek, içlerinde en masum olanı. Yatak odasını açan mı istersiniz, partneriyle en özel anlarını paylaşan mı, duş kabinine kamera koyup canlı yayın açan mı?..

Sanal medya giderek cinselliğin paraya tahvil edildiği açık bir fuhuş ortamına dönüşüyor. "Allah beterinden saklasın" diyeceğim ama daha beteri var mı, işte ondan emin değilim.



Tek derdimiz bu olsa...

Sosyal medyada günlerdir dünyaca ünlü futbolcu Rio Ferdinand'ın "özeli" tartışılıyor.

Ferdinand bir açıklamasında şöyle demişti:

"Eşimle aynı banyoda tuvaletimi yapmayı reddediyorum. Bununla ilgili ciddi bir sorunum var. Aramızdaki romantizmin bozulmaması için aynı banyoyu kullanmıyorum. Gece yarısı bile olsa başka bir banyo arıyorum. Çünkü bazı şeylerin bir ilişkideki tutkuyu öldürebileceğini düşünüyorum."

Ferdinand bununla da yetinmedi. Eşi Kate için "Hayatı boyunca hiç gaz çıkarmadı" dedi ve bunun, onun önünde olması halinde "Romantizmin sona erebileceğini" garanti etti.

İşin ilginç yanı, bu açıklamanın üzerine ikiye ayrılan sanal medya ahalisi binlerce yorum yaptı, ciddi ciddi yol yordam ve taktik öğretmeye çalıştı.

Derde bakar mısınız yahu?



Gaf'let kürsüsü

İtalya'da yıllardır "antik Roma amfitiyatrosu" diye tanıtılan yapının aslında modern malzemelerle inşa edilmiş sahte bir yapı olduğu anlaşıldı.



Ne demiş?

Pazardaki taze fasulye tezgahından bir etiket: "Bu kaliteyi Müge Anlı bile bulamaz."



Zap'tiye

Tanzanya ve Uganda'da 250 hayvan üzerinde yapılan araştırmada şempanzelerin birbirlerinin sözünü kesmeyip sıralarını beklediği belirlendi. (İnsanın maymundan gelmediği bir kez daha kanıtlanmış!)