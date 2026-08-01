Kuzey Ege'nin çevre ve altyapı sorunlarını benden daha fazla dile getiren yoktur sanırım. Bu hafta ise söz yöre halkında ve yerel basında:

"Kanalizasyon problemi mi desem, kıyı şeridinden atıklarını denize boşaltan moteller yüzünden b.klu suda yüzmek mi desem, yediğini yediği yer de bırakan tatilci mi desem, her gün düşen kalite bir önceki yılı aratıyor mu desem? Belediyeler yüzünden gelişemeyen, güzelim diyarı b.mb.k eden zihniyet mi desem? Burada nüfus patlaması yaşanırken, çeşmeden akan suyun düzenli kesilmesi cabası mı desem? 45 gün süren sezonda iş yapmaya çalışan cânım esnafın beklentisi karşılanamadı, sahil çekirdekçilerle dolu mu desem?

Bize sakin, kimsesiz, bâkir koylar lazım, kafamın içindeki onlarca düşünce mısırcı, simitçi, midyeci naraları ile raks ediyor...

Yetti!.." (Ayşen Tok - Altınoluk)

"Akçay Pina Deresi'nde kaydedilen görüntüler, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bir vatandaşın iddiasına göre, bugün dereye vidanjörlerle boşaltım yapıldığı öne sürüldü.

Evinin balkonundan görüntüleri kaydeden vatandaş, gürültü üzerine dışarı çıktığını, bir vidanjörün dereye boşaltım yaptığını ve diğer vidanjörlerin de sırada beklediğini iddia etti.

Dere çevresinde uzun süredir ağır koku bulunduğunu belirten vatandaşlar, bu nedenle evlerinin balkonlarında oturmakta dahi zorlandıklarını ifade etti." (SonDakika Edremit Haber Sitesi)

"Narlı arıtması pis suyu direkt dereye, oradan da denize veriyor. Drenajlar ise orada çürümeyi bekliyor, yazık. Geçen yıl oradaki çınar ve ceviz ağaçlarını kestiniz, boşa mı bu çirkin görüntü? Fotoğraf ve videoyu ekliyorum. Yeşillik, arıtmanın akışını net göstermiyor olabilir." (Serpil Gülay Konan - Altınoluk)

"Soruyoruz... Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bu görüntülerden haberdar mı? Altınoluk'un en yoğun döneminde ortaya çıkan bu tabloya ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapılacak mı? Vatandaşın iddia ettiği sorunun kaynağı nedir ve ne zaman çözülecek? (Balıkesir Posta TV)

Kuzey Ege'ye hızlı tren

Okurumuz Babur Zencirkıran'ın turizm potansiyeli giderek artan Kuzey Ege için bir ulaşım önerisi var:

"Merhaba Yüksel bey. İzmir'de yaşıyorum. Yaz aylarında eşimin memleketi olan Balıkesir Burhaniye'deyim. Size, Kuzey Ege hassasiyetinizi bildiğim için yazıyorum. Bu bölgenin kara ulaşımı yıllardır otobüs ve minibüslerle yapılıyor. Halbuki turistik bölge olması sebebiyle İzmir-Çanakkale yüksek hızlı tren projesi olsa güzel olmaz mı? Hele bir de Antalya-İzmir yüksek hızlı tren projesi olsa, AntalyaÇanakkale arası demiryolu ile birleşse turizm açısından da bölgesel ulaşım açısından da çok iyi olur kanısındayım. Tabii bir de Çandarlı'ya kadar gelen Kuzey Ege Otoyolu, Çanakkale'ye kadar uzarsa daha da güzel olacağı düşüncesindeyim. Sesimi duyurursanız sevinirim. Saygılarımla."

YAZAR NOTU: Cennet Kuzey Ege beldeleri geçen hafta çok ciddi bir yangın geçirdi. Etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ne demiş?

"Bir türkünün içinde baştan sona tek bir kez bile 'Seni seviyorum' sözü geçmez. Ama öyle bir anlatır ki, o iki kelime sonunda çok hafif kalır. Türkülerin gücü buradadır." (Oktay Kaynarca)

Gaf kürsüsü

Sevgili Tansu Sarı'dan bir asist daha: "Eşinizle evliyseniz veya birlikteyseniz..." (Astrolog Mine Ölmez'in kendi YouTube kanalındaki Yengeç burcu yorumu)

Zap'tiye

Bilim insanları galaksimizin yan yattığını belirlemişler. Bize bakarak "yan gelip yatmaya" özenmiştir.