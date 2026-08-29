Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Threads gibi popüler sanal medya platformlarını elinde bulunduran Meta şirketi zorda. Çünkü ABD'deki 29 eyalette, çocukların olumsuz etkilendiği iddiasıyla açılan davalarda şirket 16 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Ayrıca gece saatlerinde çocukların hesabı kapatılacak ve okul vaktinde bildirim gönderilemeyecek.

İşin garip tarafı; başımıza yeni belalar açan da ABD, buna çare bulup etkisiz hale getiren de... Garip bir toplum vesselam.

Ancak bizim de bu son gelişmeden ders çıkartmamız şart. Geçen hafta konuyu gündeme taşıyıp "Haydi ebeveynler cepheye" diyerek bir farkındalık kampanyası başlatmıştım. Bakın, elin Amerikalısı elini nasıl da çabuk tuttu. Açtı davaları, hem çocuğunu korudu hem şirketlere darbe vurdu hem de cebini doldurdu.

Eğer siz de çocuğunuzun sanal medyadan olumsuz etkilendiğini düşünüyorsanız, bunu görsel olarak belgeleyin, çocuğunuz için resmi bir psikiyatri raporu edinin ve gecikmeden davanızı açın.

Açın ki, çocuğunuzu "Meta" olarak kullanmak isteyenler yola gelsin.



Şefler artık değişmeli!

Okurumuz Murat Kulaksız'ın MasterChef jürisi için ciddi eleştirileri var:

"Hep 'Ben dedim oldu, ben yaptım oldu' tavırları... Yarışmacıları resmen aşağılarcasına o kafalarına fırlattıkları önlükler... Sırf kendi memleketlisi Bolulu ya da açmış oldukları restoranlarında daha önce çalışmış diye tanıdık kontenjanından yapılan torpillerle MasterChef kadrosuna yarışmacı seçmeleri gibi artık iyice ayyuka çıkan torpiller... Bu gibi birçok şey, yarışmanın doğallığına ve güvenirliğine zarar veriyor.

2018 yılından beri yani 8 yıldır jürilik yapıyorlar. Uzun zaman olduğu için artık yapımın bir çalışanı gibi değil de sanki sahibi gibi çok adaletsiz tavırlar almaya başladılar haliyle.

Hiçbir zaman biz izleyicilerin sesine kulak verdiklerini hatırlamıyorum ama şunu unutuyorlar: Bu geldikleri yer, aldıkları ün, açmış oldukları ikinci, üçüncü, dördüncü restoranlar hep bu MasterChef yarışması ve en çok da biz izleyiciler sayesinde! Söyler misiniz, MasterChef öncesi bu üç jüri üyesi şefi kim tanıyordu?

Geçen sene Çağatay'a, geçen hafta da çok yetenekli Mine'ye yaptıkları haksızlıkları hepimiz gördük.

Reyting getirir diye düşündükleri için tuz ile şekeri ayırt edemeyen Cansu gibi birini kadroya aldılar. Bir de Fatma var. Kimse kusura bakmasın, burada içinizden bir çok ev hanımının bile Fatma'dan çok daha fazla yemek bilgisi olduğuna eminim ama Fatma kadroya girdi, düşünün işte.

Bu yapılan büyük ayrımcılıklar, adaletsizlikler ve bu üç şefin ego zehirlenmesi sebebiyle bu şeflerin artık değişmesi ya da en azından büyük bir uyarı alması gerektiğine inanıyorum. Uzun yıllar bu yarışmayı izleyen ben, artık yarışmayı takip etmeme kararı aldım."



Ah bu insan yok mu?..

Muğla'da yaban keçilerinin yabancı turistlere peşkeş çekilerek öldürtülmesi ile ilgili yazılarım büyük destek buldu. Kadim okurum Ramazan Budaklar da onlardan biri:

"Yaban keçilerinin turistler tarafından avlanması konusu bana, Bosna Savaşı'nda zengin Batılı turistlerin Bosnalı Sırplara para ödeyerek kuşatma altındaki sivilleri keskin nişancı tüfekleriyle vurmasını hatırlattı! Kafa aynı kafa: ÖLÜM TURİZMİ.

Kimin kimi öldüreceğine karar verme yetkisini nereden alıyorsunuz? Hayatı sen mi verdin ki, ortada bir savaş veya suç yokken o hayatın alınmasına karar veriyorsun? Keçi özelinde bu kararı veren, yarın insan için de verir! İnsan ve hayvan hayatına kast eden zalim uygulamaları gizleyen sirkler, boks maçları, hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar bence yasaklanmalıdır. Barınaklar bile gün gelir Hitler'in toplama kampına dönüşür.



Şeref kürsüsü

"Sen yedin mi?" sorusuna "Ben zaten eve gidiyorum ama onun evde annesi yok" diyerek elindeki ekmeği sokak köpeğine veren çocuk, sana ve seni yetiştirenlere helal olsun.

Zap'tiye

"Ortak yapım" dedikleri bu olsa gerek!

Ne demiş?

"Özlemek; kalbin, gidemediği yere her gün yeniden varmasıdır." (Anonim)