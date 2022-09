New York Moda Haftası, 100'den fazla markanın sergilendiği, tıklım tıklım dolu bir programla ve NFT'lerle geri döndü. Adeta New York sokakları podyuma döndü. Markalar ve yaratıcı ekipler NFT'nin olumlu yanlarının yanı sıra riskleri üzerine düşünmeye devam ederken, moda dünyasından isimlerse çoktan iş birliklerini açıklamaya başladı. New York Moda Haftası'nda da bu iş birliklerinden bazı örnekleri görmüş olduk.







Bir grup, NFT ve moda konusunu, "Üzerinize giyemediğiniz bir kıyafeti alır mıydınız?" sorusuyla tartışmaya açarken diğer grup ise "NFT'ler farkındalık yaratmak adına önemli, modayı minimum çevresel maliyetle deneyimlemek ve bunun etrafında yeni bir evren yaratmak dijital dünyanın sunduğu en önemli fırsatlardan biri" şeklinde yorumladı. New York Moda haftasında beş tasarımcı, dijital cüzdanlarında bulunan markalı bir anahtar biçiminde çeşitli avantajların kilidini açan 100 dolarlık NFT satın alanlara; gösterilere, diğer deneyimlere, hediyelere ve avantajlara erişim imkanı sağladı.







Altu by Altuzarra, Jonathan Simkhai, Kim Shui, AnOnlyChild ve The Blonds'un toplam 250 NFT ile katıldığı, tasarımcı başına 50 anahtar satışa sunuldu. Ayrıca The Talks oturumlarına giriş sağlayacak NFT davetiyeler yayınlandı. Her tasarımcı NFT'ler için, İlkbahar/Yaz 23 koleksiyonlarından ilham almış. Örneğin geçen sezon Simkhai, NFT giyilebilir ürünler olarak satılan Second Life aracılığıyla IRL koleksiyonunun dijital versiyonlarını göstermişti. Bu yıl tasarımcı NFT anahtarlarının satışından elde edilen tüm geliri, New York'ta yetersiz hizmet verilen topluluklardaki çocuklara sanat ve rehberlik programları getiren Free Arts NYC'ye bağışlıyor. Ayrıca moda haftalarında Türk tasarımcıların koleksiyonları da sergilendi.







HAK EDİLMİŞ BAŞARI!

Global bir marka olma yolunda ilerleyen Raisa Vanessa kardeşler, New York Moda Haftası'nda sunduğu etkileyici şovla izleyicilerden tam puan aldı. Defile Berrak Tüzünataç, Yaz Yücelil ve Teoman'ın başrolünde yer aldığı 'La Casa de Raisa Vanessa' isimli kısa filmle başladı. Öykü aslında döneminde çok konuşulan ve günümüzde hâlâ adından bahsettiren Bonnie ve Cyle'dan esinlenilmiş. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Rafael Cemo Çetin müthiş bir iş çıkarmış.

Ekranda dönen renklerle başlayan defilede gözü bantlı mankenler görürken mor, yeşil, turuncu, sarı ve mavi gibi canlı renklerde tasarlanmış, şık ve sofistike gece elbiseleri karşımıza çıktı. Her anlamda kusursuz bir defileydi. Hak edilmiş bir başarıyı New York'ta görmek gurur vericiydi.







BELMOND TRENİNİN TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Yönetmen Wes Anderson filminden hatırlayacağınız en etkileyici trenlerden biri olan Belmond'un yakında Türkiye'den Paris'e 5 gecelik bir seyir yapacağını öğrendim. Bu unutulmaz tren deneyimi ile Paris'e gitmek Türkiye'den sadece bir kerelik gerçekleşecek. Duyduğuma göre bir kabin 17 bin Euro civarında. Neden bu kadar pahalı demeyin çünkü bu tren dünyanın en lüks ve farklı deneyimler yaşatan treni. Wes Anderson filmi izleyen herkesin hayalini kurduğu, ünlü yönetmenin nesli tükenmekte olan bir seyahat türü olarak tanımladığı bir tren bu bahsettiğim. Belmond'a özgü efsanevi Venedik Simplon-Orient-Express (VSOE), dünyanın en tanınmış seyahat deneyimlerinden biridir, 1920'lerin orijinal tren vagonlarında büyüleyici bir zarafet yolculuğu. Merakla ilk trenin ilk seyrini ve içinde geçecek hikayeleri bekliyorum.