Her aralık ayında olduğu gibi bu yıl da sanat dünyasının dört gözle beklediği Art Basel'i takip etmek için Miami Beach'teyim. Fuar bu yıl 38 ülke ve bölgeden 283 galeriyle 2008'den bu yana en yüksek yeni katılımcı sayısına ulaştı. Hatırlarsınız, Maurizio Cattelan'ın 2019'da Sotheby's New York'ta 6,2 milyon dolara satılan Comedian adlı çalışması, duvara bantlanmış bir muzla tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Şimdi, beş yıl sonra Cattelan, Art Basel Miami Beach'te yeni bir eseriyle gündemde: Meat (2024). Gagosian'ın standında sergilenen bu çalışma, büyük ahşap paneller üzerine yerleştirilen orkide görsellerini içeriyor. Ancak işin çarpıcı yanı, bu panellerin kurşunlarla delinmiş olması.

Cattelan, bu yılın başında Gagosian New York'ta sergilenen Sunday (2024) adlı enstalasyonuyla da benzer bir tema işlemişti. Meat, sanatçının silah şiddeti üzerine bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Sanatçı eseriyle ilgili şunları söylüyor:

"Farklı temalar denedim- dağlar, manzaralar, uzun bir gecenin ardından dağınık yataklar gibi. Sonunda çiçekleri seçtim; çünkü çiçekler hem uzun zamandır kullanmayı hayal ettiğim bir tema hem de güzellikleriyle şiddetin vahşetine tezat oluşturup gerçekten sarsıcı bir etki yaratıyor."







HANGİ ESERLER KONUŞULDU?

Galerinin Meat için bir fiyat açıklamadığını da öğrendim, bu da Cattelan'ın eserinin fuarın önüne geçmesi. Bu işin, Cattelan'ın son yıllardaki provokatif kariyerinin yeni bir zirvesi olduğu kesin.

Fuarın en çarpıcı eseri, siyah- beyaz bir Picasso tablosuydu: İç içe geçmiş sevgilileri tasvir eden Couple with Cup (1969), 30 milyon dolarlık fiyatıyla, ABD'nin en büyük çağdaş sanat fuarının düzenlendiği Miami Beach Kongre Merkezi'ndeki en pahalı eser oldu. Fuara, Black çifti (Debra ve Stephen Black) gibi önemli koleksiyonerlerin yanı sıra, Steve Wynn, Dan Sundheim, Leonardo DiCaprio, Jared Leto, şarkıcı Jewel ve Hollandalı DJ Martin Garrix gibi isimler katıldı. İlk gün sonunda açıklanan büyük satışlar arasında 4,75 milyon dolarlık bir David Hammons (Hauser & Wirth), 3,5 milyon dolarlık bir Yayoi Kusama (David Zwirner), 2 milyon dolarlık bir Keith Haring (Gladstone), 1,5 milyon dolarlık bir Suzanne Jackson (Ortuzar) ve 1 milyon dolarlık bir Sam Gilliam (Pace) yer aldı.

Kurşun delikleriyle süslenmiş çiçekleri tasvir eden 'Meat' 850 bin dolara satıldı. Herkes, "Sanat piyasası toparlanıyor gibi görünüyor" diyor burada, bu büyük bir gelişme. Gagosian'ın 10 milyon dolarlık Warhol'u (Ethel Scull, 1963) ve beyaz Carrara mermerinden oyulmuş, 7 fit (yaklaşık 2,1 metre) uzunluğunda orta parmak heykeli (2,2 milyon Euro / 2,31 milyon dolar) alıcı bulamadı. Başka bir galeride, 1958 tarihli 9,5 milyon dolarlık bir Joan Mitchell tablosu da satışa dönüşmedi. Galeri Başkanı Marc Glimcher, "Hiçbir şekilde indirim yapmıyoruz" dedi. Tabii siz bu satırları okurken satılmış olabilirler çünkü fuar yarın bitiyor. "2022'den bu yana ön izlemelerden bu kadar çok satış yapmamıştık" dedi Thaddaeus Ropac ve 1 milyon dolarlık bir Georg Baselitz heykeli, 1,1 milyon dolarlık bir Sturtevant (1967) ve 650 bin dolarlık bir Robert Longo eserinin satışını listeledi.









SU ALTINDA SANAT PARKI HAYALİ

New York'un High Line projesine Miami'nin cevabı niteliğinde olan ReefLine, yedi millik bir sualtı heykel parkı ve şnorkel yolu olarak planlanıyor. 2025 baharında hayata geçirilmeye başlanacak bu projeden bir ön izleme, Carlos Betancourt'un tasarladığı 'Miami Reef Star' adlı 60 metrelik heykel prototipi ile sahilde sergileniyor.







Kumdan bir kale kompleksini andıran bu eser, 46 farklı yıldız şekilli modülden oluşuyor. Nihai hali denizin 20 metre derinliğinde, 90 metrelik bir çapta yer alacak ve uçaklardan dahi görülebilecek. Projeyi hayata geçiren Ximena Caminos, sahilde bir başka dikkat çekici sergiye daha ev sahipliği yapıyor: 'The Great Elephant Migration'.









Dodie Kazanjian tarafından organize edilen ve daha önce New York'un Meatpacking District'inde sergilenen bu eser, boyutları gerçek olan 100 fil heykelini sahil boyunca diziyor. Fil heykelleri, gelecekteki ReefLine'ın paralelinde yer alarak doğa ve sanat arasındaki bağa vurgu yapıyor.