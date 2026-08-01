Yalıkavak'ta bir mekanda bileklerde yüz binlerce dolarlık saatler... Ve o saatlerin üzerine özenle bırakılmış kaşık kaşık havyar. Adeta yeni bir servis biçimi gibi. Fotoğraf çekiliyor, video çekiliyor, sosyal medya paylaşılıyor. Bir an durup düşündüm: Ne ara görgüsüzlük seviyesi bu noktaya geldi? Saatin üzerine havyar koymak elbette kimseye zarar vermiyor. İsteyen istediği gibi eğlenebilir. Ama burada asıl mesele, tüketimin deneyim olmaktan çıkıp gösteriye dönüşmesi. Lezzet ikinci planda kalıyor, estetik geri plana itiliyor; geriye sadece paylaşılacak bir görüntü kalıyor.

İşin ironik tarafı ise gerçekten zarafeti bilen insanlar, çoğu zaman bunu sergileme ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü lüksün en güçlü hali bağıran değil, fısıldayan halidir. Sessiz bir özgüven, gösterişli bir vitrine her zaman ağır basar. Belki de sorun saatlerin üzerine havyar konulması değil. Sorun, her anı bir performansa çevirmemiz. Artık sofraya oturmuyoruz; sahneye çıkıyoruz. Tat almıyoruz; izlenme peşinde koşuyoruz.

Bodrum yıllardır şıklığın, sadeliğin ve rafine yaşamın simgelerinden biriydi. Umarım onu yalnızca pahalı objelerin sergilendiği bir dekor olarak görmeye başlamayız. Bu arada saatlerle ilgili başka komik haberlerim de var ilerleyen günlerde konuşuruz.

BODRUM'DA NELER OLUYOR?

Bodrum'da sezonun tam ortası... Ama gözde bir otelin ana binası kapalı. İlk duyduğumda ben de şaşırdım. Yoksa otel tamamen mi kapandı diye düşündüm. Oysa işin perde arkasında bambaşka bir hikaye var. Edinilen bilgilere göre, uluslararası lüks otel zinciri Kempinski, otelin belirli standartlara uygun şekilde yenilenmesini istedi. Bu taleplerin karşılanmaması üzerine marka ile işletme yollarını ayırdı ve kapsamlı bir renovasyon süreci başladı. Rezervasyon platformlarında da tesisin 2026 sonuna kadar planlı bakım ve yenileme nedeniyle kapalı olduğu bilgisi yer alıyor. Peki ilginç olan ne? Beach açık. Restoranlar hizmet vermeye devam ediyor. Rezidans sahipleri ağırlanıyor. Yani tesis tamamen sessizliğe bürünmüş değil. Ancak otel kısmı kapalı. İşte tam da burada insanın aklına şu soru geliyor: Böylesine büyük bir renovasyon neden sezon ortasında başladı? Normal şartlarda Bodrum'daki büyük oteller milyonlarca euroluk yenilemelerini sezon bittikten sonra gerçekleştirir. Çünkü yaz ayları, yılın en yüksek gelir elde edilen dönemidir. Sezonun ortasında odaları kapatmak, hem ekonomik hem de operasyonel açıdan kolay alınabilecek bir karar değildir. Demek ki alınan karar, sıradan bir bakım çalışmasının ötesinde. Lüks otelcilikte marka ismini taşımak yalnızca tabelayı asmak anlamına gelmiyor. O markanın dünya genelinde uyguladığı hizmet, mimari ve kalite standartlarını da eksiksiz karşılamak gerekiyor. Bu standartlar karşılanmadığında ise dünyanın en güçlü markaları bile isimlerini geri çekebiliyor.

Bodrum turizmi açısından bakıldığında ise bu gelişme önemli bir mesaj veriyor. Artık yalnızca doluluk oranı yeterli değil. Uluslararası zincirler, misafir deneyiminden odaların teknik altyapısına kadar her ayrıntının belirli bir seviyede olmasını istiyor. Aksi halde yıllardır kullanılan marka ismi bile bir gecede değişebiliyor.

Şimdi merak ettiğim şu, renovasyon tamamlandıktan sonra otel yeniden lüks otel zinciri markasıyla mı açılacak, yoksa Bodrum çok yakında sahilinin ikonik otellerinden birini bambaşka bir uluslararası zincirin tabelası altında mı görecek?

Bu değişim, Bodrum turizminin son yıllardaki en dikkat çekici ve en talihsiz otel hikayelerinden biri olmaya aday görünüyor.

ÖZDİL'İN BODRUM'U NERESİ?

Yılmaz Özdil, Bodrum'da güvenlik sorununun ciddi boyutlara ulaştığını, yetkililerin ise fahiş fiyat denetimlerine odaklanırken asıl meseleleri gözden kaçırdığını söylüyor. Acaba aynı Bodrum'dan mı bahsediyoruz?

Ben Bodrum'da doğup büyüdüm. Yaz kış bu sokaklarda yaşayan biri olarak söyleyebilirim ki; gece üçlere kadar sokaktayım. Yalıkavak'tan Bitez'e gitmediğim yer yok. Elbette zaman zaman üzücü olaylar yaşanıyor. Ancak tekil olaylardan yola çıkarak bütün bir kenti çelik yelekle dolaşılacak yer gibi göstermek de gerçeği yansıtmıyor. Bodrum'un tamamını güvensiz ilan etmek, burada yaşayan binlerce insanın günlük deneyimiyle örtüşmüyor. Milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan bu kentte güvenlikten altyapıya kadar konuşulması gereken çok başlık var. Bunların hepsini görmezden gelmek de doğru değil, tek başlığa indirgemek de. Belki de asıl mesele, Bodrum'u siyah ya da beyaz olarak anlatmaya çalışmak. Oysa gerçek hayat gri tonlardan oluşuyor. Bodrum'un çözülmesi gereken sorunları var; fakat aynı zamanda hâlâ insanların gece sahilde yürüyebildiği, çocukların bisiklete binebildiği, milyonlarca turistin huzurla tatil yaptığı bir yer. Şu soruyu sormak istiyorum: Özdil'in anlattığı Bodrum ile benim övdüğüm Bodrum arasında bu kadar fark mı var, yoksa ikimiz de kendi penceremizden gördüğümüz kısmı mı anlatıyoruz? Yorum sizin.