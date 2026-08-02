Kosova, bu hafta sonu yine dünyanın ritmini tuttu. Priştine'de düzenlenen Sunny Hill Festival, sadece Avrupa'nın değil, dünyanın en dikkat çeken müzik organizasyonlarından biri olmayı sürdürüyor. Festivalin arkasındaki en güçlü isimlerden biri ise kuşkusuz Kosova'nın dünyaya armağan ettiği en büyük yıldızlardan Dua Lipa ve ailesi.

Festivali hayata geçiren vizyon, yıllardır Kosova'yı uluslararası müzik haritasında önemli bir noktaya dönüştürdü. Geçtiğimiz yıl festival sahnesinde izleyicisiyle buluşan Dua Lipa bu yıl performans sergilemese de organizasyonun ruhunda yine onun imzasını hissetmek mümkün. Bu yılın programı da bunun en güçlü kanıtıydı. Festivale Türkiye'den Manifest katıldı.

Gecenin en çok konuşulan performanslarından biri ise Katy Perry'den geldi. Sahne şovu, dansçıları, kostümleri ve bitmeyen enerjisiyle tam anlamıyla bir pop gösterisi izledik. Performansı boyunca zaman zaman yaptığı espriler, sahneden sevgilisine gönderdiği göndermeler ve seyircilerle kurduğu samimi iletişim konseri unutulmaz kıldı. Sahneden inerek kalabalığın arasına karışması ise festivalin en heyecan verici anlarından biriydi. Seyircilerle sohbet ederken "Nerelisiniz?" diye sorduğu anda kalabalığın içinden yükselen "Türkiye!" sesleri dikkat çekiciydi. Her yer Türk ve ben bunu görünce ayrıca mutlu oluyorum.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ

Türkiye'nin festivaldeki görünürlüğü de etkileyiciydi. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise Limak Holding. Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'nın yapımını üstlenen ve işletmesini yürüten Limak, üç yıldır Sunny Hill Festivali'nin ana sponsorları arasında. Bu destek, Türkiye ile Kosova arasındaki güçlü ekonomik ve kültürel bağların önemli bir göstergesi. Müzik, kültür ve uluslararası iş birliklerini aynı sahnede buluşturan organizasyon, her geçen yıl biraz daha büyüyor. Bu yılın ana sahnesinde Katy Perry dışında Lewis Capaldi ve Martin Garrix yer aldı. Ayrıca Dhurata Dora, Blanco, Esdeekid ve Tyson O'Brien da festivalde sahnesinden etkilendiğim isimlerden. Elektronik müzik severler için uluslararası DJ ve sanatçılar performans sergiledi.

FESTİVAL NASIL DOĞDU?

Festival aslında bir yardım projesi olarak doğdu. Sunny Hill Festival'in temel amacı, Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa tarafından kurulan Sunny Hill Foundation için gelir elde etmek ve Kosova'daki gençlere eğitim ile sanat alanında destek sağlamak. İsmi bir mahalleden geliyor. 'Sunny Hill', Dua Lipa'nın ailesinin Priştine'de yaşadığı mahallenin İngilizce adı. Festival de adını bu semtten alıyor. Yaklaşık 1.8 milyon nüfuslu Kosova, Sunny Hill sayesinde her yaz on binlerce yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Festival, ülkenin uluslararası tanıtımında en güçlü kültürel araçlardan biri olarak görülüyor. Festival için sıfırdan yeni bir alan inşa edildi. 2024'ten itibaren Sunny Hill, sadece bu organizasyon için hazırlanan Sunny Hill Festival Park'ta düzenleniyor. Böylece festival, geçici bir etkinlik olmaktan çıkıp kalıcı bir kültür merkezine dönüştü. Sunny Hill, üç kez Avrupa'nın en iyi orta ölçekli festivalleri listesine aday gösterildi ve kısa sürede kıtanın dikkat çeken festivallerinden biri haline geldi. Dua Lipa sadece kurucu değil, programın şekillenmesinde de aktif rol oynuyor. Sanatçı seçimlerinden festival vizyonuna kadar birçok konuda ailesiyle birlikte karar alma sürecine katılıyor. Bazı festivaller sadece konser programlarıyla hatırlanır. Sunny Hill ise geride bir duygu bırakıyor. Kosova'nın dünyaya açılan vizyonunu ve müziğin sınır tanımayan gücünü aynı anda hissettiren bu festival, Avrupa'nın en heyecan verici yaz duraklarından biri olmayı fazlasıyla hak ediyor.