Bodrum bu yaz bir türlü olmadı, bana kalırsa sadece Bodrum değil hiçbir yer olmadı da gelin neden olmadı onu araştıralım.

Bir kere bu yaz Bodrum'un ruhu yok, adeta keyifsizlik zirvesi yaşanıyor. Eskiden Bodrum'a girince yaz başlardı. Şimdi Bodrum'a giriyorsunuz, herkes burada ama kimse burada değil gibi. Plajlar dolu, marinalar dolu, restoranlar dolu... Bir tek o eski yaz heyecanı yok. Peki neden? İşte 2026 Bodrum sezonunun ruhunu kaybetmesinin olası sebepleri: Mekanlar soruşturma korkusundan parti yapamıyor neredeyse hiçbir eğlence yeri kalmadı. Dans etmek unutuldu bu yaz. Tamam dansı da boşverdik ama çalışanlar asık suratlı, eskiden İstanbul'dan güneye çalışmak için gidenler mutlu olurdu şimdi Ege'ye gelen "İstanbul'da kalsaydık" keşke diyor.

Mekanlar birbirinin kopyası, aynı DJ, aynı suşi, aynı beyaz keten gömlek, aynı imza yemekler. Fiyatlar deneyim satıyor ama deneyimin kendisi ortada yok. Belki de sorun burada. Yeni nesil artık sadece pahalı masaya oturmak istemiyor. Festival istiyor, sanat istiyor, yerel hikaye istiyor. Gece üçte spontan bir konser, sabah yogası, gün içinde yaratıcı atölye istiyor. Spontanelik öldü. Eskiden "Şuraya gidelim" denirdi. Şimdi önce WhatsApp, sonra rezervasyon, sonra minimum harcama, sonra masa teyidi... Yaz tatili değil, proje yönetimi. Lüks arttı, karakter azaldı. Eskiden bir balıkçı, bir sandalyeyle efsane olurdu.

Bugün milyonlarca euroluk dekorlar var ama anlatacak hikaye yok. Daha yeni açılan bir mekan, iki haftada eski ilan ediliyor. Trendlerin ömrü Bodrum'da çok kısa. Bir başka sorun daha; herkes VIP olunca kimse VIP değil. VIP giriş, VIP iskele, VIP masa, VIP loca, bir süre sonra insan normal girişinin nerede olduğunu merak ediyor.

GENÇLER SAMİMİ VE YEREL OLANI SEVİYOR

Belki de sezonun en kritik sorusu şu: Bodrum Z kuşağını okuyabildi mi? Çünkü yeni nesil pahalı olana gitmekten etkilenmiyor. Samimi olana gidiyor, yerel olanı seviyor. Paylaşılabilir deneyim istiyor ama yapay değil, gerçek olanını. Bir beach club'ın ses sistemi kadar güçlü bir hikayesi yoksa, algoritmada da hafızalarda da uzun süre kalmıyor. Bana göre Bodrum'un 2026 yaz sorunu kalabalık olmaması değil; heyecan üretememesi. Çünkü yaz sadece güneşten ibaret değildir, bir ruhu vardır ve 2026 sezonunda o ruh, sanki başka bir koyda demir atmış gibi görünüyor.

Z KUŞAĞI AŞKA İNANIYOR

Son yıllarda en sık duyduğumuz cümlelerden biri bu. Dating uygulamaları, ghosting, situationship'ler, 'seen atıp kaybolmalar' derken sanki romantizm tarihe karışmış gibi anlatılıyor. Peki gerçekten öyle mi? Araştırmalarda Z kuşağının aşkı hâlâ hayatlarının önemli bir parçası olarak gördüğü ortaya çıktı. Ancak onların aşk tanımı önceki kuşaklardan belirgin biçimde ayrılıyor. Katılımcılar için aşk; sadece tutku değil, güven, duygusal güvenlik, karşılıklı gelişim ve bireysel alanı koruyabilmek anlamına geliyor. Aslında Z kuşağının reddettiği şey aşk değil. Romantik ilişki adına yıllarca katlanmayı normal gören eski ilişki modeli. Bugün 20'li yaşlardaki gençler bir ilişkide ilk olarak şunu soruyor: "Beni iyi hissettiriyor mu?"

Geçmiş kuşaklar için fedakarlık, sabır ve tahammül ilişkinin doğal parçalarıydı. Z kuşağı ise toksik davranışları romantikleştirmiyor. Yakın zamanda yayımlanan araştırmalar, gençlerin partner seçiminde en önemli özelliğin nezaket ve saygı olduğunu gösteriyor. Büyük jestlerden önce empati geliyor. Bu kuşak için aşk; özgürlüğü kaybetmek anlamına gelmiyor. İlişkide bireysel alanın korunması, kariyer hedefleri, ruh sağlığı ve kişisel gelişim de en az romantizm kadar önemli. Belki de ilk kez bir kuşak "Sırf yalnız kalmamak için biriyle olmam" diyebiliyor. İspanya'da üniversitelilerle yapılan bir başka araştırma da gençlerin hâlâ romantik aşkı idealize ettiğini gösteriyor. Ancak fiziksel çekimden çok duygusal uyum ve arkadaşlık hissi öne çıkıyor. Belki de bugün "Seni seviyorum" demek eskisinden daha zor. Ama söylendiğinde daha bilinçli. Z kuşağı eski aşk tanımlarına neden inanmıyor? Çünkü onlar için aşk; kıskançlığın romantikleştirildiği, iletişimsizliğin normalleştirildiği, fedakarlığın tek taraflı olduğu bir hikaye değil. Onlar hâlâ aşık oluyor.