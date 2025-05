Klasik gitarın sınırlarını zorlayan ve yorumlarıyla milyonlara ilham veren İtalyan gitar quartet'i 40 Fingers, 22 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar'da sahne alacak.

Klasik müzikten rock'a, film müziklerinden pop'a uzanan geniş bir repertuvara sahip olan 40 Fingers; 'Sound of Silence', 'Bohemian Rhapsody', 'Libertango', 'Game of Thrones Theme', 'Hotel California' ve 'Cinema Paradiso' gibi ikonik parçaları kendilerine özgü düzenlemeleriyle, fingerpicking tekniğinde uzmanlaşarak yorumluyor. Hatta, Bohemian Rhapsody'ye yaptıkları yorum, grubun onayını alarak, resmi sitelerinde de yayınlandı. You- Tube'da 350 milyondan fazla izlenmeye ulaşan videoları, sahne üzerindeki enerjileri ve teknik ustalıklarıyla dikkat çeken grup, sahnede dört ayrı kişiliği tek bir ses hâline getirerek büyüleyici bir uyum yakalıyor.

2000'li yıllarda kurulan grup, Andrea Vittori, Emanuele Grafitti, Matteo Brenci ve Enrico Maria Milanesi'den oluşuyor. Gitarı sadece bir enstrüman değil, bir anlatı aracı olarak kullanan bu dört yetenekli müzisyen, sahneye adım attıkları andan itibaren izleyicilerini zamansız bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

40 Fingers, aralarında Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, Amerikalı şarkıcı Tori Kelly ve The Police'ten Andy Summers'ın da bulunduğu çeşitli ulusal ve uluslararası sanatçılarla işbirliği yaptı. Giderek büyüyen küresel bir hayran kitlesine sahip olan grup, performanslarıyla dünya çapındaki izleyicileri büyülemeye hevesli. Grup, ilk İstanbul konseriyle hem klasik müzik tutkunlarını hem de modern yorumlara açık dinleyicileri bir araya getirecek. Müzikal sınırları zorlayan bu konser, kaçırılmaması gereken bir sanat şöleni olacak.



AFRİKALI ALİ'DEN 19 MAYIS PERFORMANSI

19 Mayıs benim memleketim Çankırı'nın Korgun ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Korgun Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Seda Kara ve Sami Çelik sahne alarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ilçe belediye başkanları,

MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Çakır ve il protokolünden çok sayıda isim katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, büyük bir katılımla gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu, sevilen radyocu Afrikalı Ali (Ali Şentürk) üstlendi. Samimi sunumu ve enerjisiyle geceye renk katan Afrikalı Ali, izleyiciden büyük alkış aldı. Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan da konuşmasında birlik- beraberlik mesajları verdi.



RECKOL YENİDEN LİSTELERDE

Türk rap müziğinin üretken isimlerinden Reckol, uzun bir sessizliğin ardından yeni şarkısı 'Beddua' ile hayranlarına yeniden merhaba dedi. Kendi tarzını her zaman koruyan ve müzikal yeteneğiyle dikkat çeken genç sanatçı, bu çalışmasında da prodüksiyon kalitesini konuşturuyor. Söz, müzik, mix ve aranjesi Reckol imzası taşıyan 'Beddua', aynı zamanda Birand ile birlikte düzenlenerek son halini aldı.

Altyapısı, sözleri ve karakteristik Reckol sound'u ile şarkı kısa sürede dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Reckol, hem rapçi hem müzik prodüktörü olarak yeteneklerini bir kez daha gözler önüne sererken, 'Beddua' ile dijital platformlarda yeniden yükselişe geçti.