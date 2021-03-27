İdilika'nın Mutfağı'nda ekonomik sofra hedefimi bugün de tutturduğum için çok mutluyum. Dört kişilik bir ailenin rahatlıkla doyabileceği, çorbasından tatlısına kadar bütün tabakları dolduran çok güzel bir sofra oldu bence. Buyurun o zaman ekonomik soframa, hepiniz davetlisiniz.





KABAK KARNIYARIK



YAPILIŞI: Kabakları alacalı soyuyoruz ve kızartıyoruz. Soğanı, sarımsakları ve biberleri soteliyoruz. Pişince kıymayı ilave ediyoruz. Kabuklarını soyup küp küp doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kekik ile lezzetlendiriyoruz. Kabakların ortasına harcı paylaştırıp bir fırın kabına alıyoruz. Biber salçasını su ile açıp karnıyarıkların üzerine döküp fırında pişiriyoruz.



MALZEMELER

6 adet kabak

200 gr. dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil sivri biber

1 kırmızı biber

2 domates

1 yemek kaşığı biber salçası

KIZARTMAK İÇİN:

Ayçiçek yağı

SÜSLEMEK İÇİN:

Çeri domates



KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI



MALZEMELER

1 kg. közlenmiş domates

1 kutu (300 ml.) çiğ krema

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım et bulyon

1 yemek kaşığı un

SERVİS İÇİN:

2 yemek kaşığı labne peyniri

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

YAPILIŞI: Domatesleri közlüyoruz ve ince ince doğruyoruz. Çorba tenceresinde yağları eritip unu kavuruyoruz. İçine doğranmış, közlenmiş domatesleri ekliyoruz, biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Kaynar su ilavesi ile inceltiyoruz ve bulyon ekliyoruz. (Arzunuza göre acı ilavesi yapabilirsiniz.) İyice kaynadığına emin olunca altını kısıyoruz, kremayı ilave ediyoruz. İki dakika daha kaynatıp blendar'da çekiyoruz. Servis ederken labne ve süzme yoğurdu karıştırıp kaseye bir kaşık koyup çorbayı üstüne döküyoruz.



ANTEP FISTIKLI MUHALLEBİ

YAPILIŞI: Fıstık hariç tüm malzemeyi karıştırıp, pişiriyoruz. Ocaktan alınca henüz sıcakken fıstık ve tereyağı ekleyip mikserle 10 dakika çırpıyoruz.



MALZEMELER

1 litre süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya 3 yemek kaşığı Antep fıstığı

1 çorba kaşığı tereyağı