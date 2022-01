İdilika'nın Mutfağı'nda bugün gelişim çağındaki çocuklara ve hatta bebeklere tavsiye edilen, enfes bir çorba tarifim var: Brokolili sebze çorbası. Bursa'ya özgü olan, İskender kebaptan esinlenerek üretilmiş, pide üzerinde küçük köftelerin, yoğurt, domates sos ve tereyağı ile buluştuğu enfes lezzetli bir yemek tarifi paylaşıyoruz sizlerle. Üzerine sumak dökerseniz, bizim Ege bölgesinde Manisa kebabı olarak adlandırdığımız, ancak gerçekte ismi Manisa kebabı olmayan pideli soslu köftenin lezzetine birebir benzeyecektir. Köfteleri buzluktan çıkarıp pişirirseniz bu yemeğin yapımı 10 dakika almayacaktır. Tavuk köftesi ile ilk defa denedim, bakalım beğenecek misiniz?



KEŞKÜLÜN HİKAYESİ

Keşkül denilen şey, esasen Hindistan cevizinin kabuğundan yapılan bir tür kap, çanak olarak geçmiş zamanlardan beri biliniyormuş, ancak tatlı olarak nam salmasının ardında gerçekten bir hikaye var. Keşkül- ü Fukara tam bir Osmanlı tatlısıdır. Hikayeye göre Osmanlı döneminde devletin adaletini sağlamakla yükümlü kadılar ve dervişler halkın maddi manevi durumunu görüp değerlendirmede bulunmak için dilenci kılığına girerek sokaklarda Hindistan cevizi kabuğundan yapılan kap olan keşküllerle dilenirlermiş. Burada toplanan paraları devletin sahip olduğu aşevlerine götürüp yiyecek yapmaları sağlanırmış. Popülaritesini kaybetmeyen bu tatlı yoksullara yardım amaçlı dağıtıldığı için yoksul çanağı ya da keşkül-ü fukara ismiyle anılmaktadır. Ben de bugün keşkülün fındıklısını sizler için hazırladım. Hepinize şimdiden afiyet olsun.







PİDELİ TAVUK KÖFTE

MALZEMELER

600 gr. tavuk kıyma

2 dilim ıslatılmış bayat ekmek

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Kimyon

ÜZERİ İÇİN:

100 gr. tereyağı

Domates

SOSU İÇİN:

3 çorba kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

Yarım fincan zeytinyağı

SERVİS İÇİN:

Tırnaklı pide

Közlenmiş domates ve biber

Yoğurt

YAPILIŞI: Köftesi için; bir kaba kıymayı, ekmek içini, yumurtayı, tuzu, karabiberi, kimyonu koyuyoruz ve yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra iki-üç saat buzdolabından dinlendiriyoruz. Hazırladığımız köfte harcından parçalar koparıp şekil veriyoruz. Köfteleri ızgarada kızartıyoruz. Tırnaklı pideleri küçük küçük kare şeklinde kesiyoruz. Domates sosu için; küçük bir tencerede domates salçasını, suyu, zeytinyağını pişiriyoruz. Servis tabağına pideleri yerleştiriyoruz. Pidelerin üzerine domates sosunu döküyoruz. Domates sosunun üzerine köfteleri yerleştiriyoruz. Tereyağını eritip köftelerin üzerinde gezdiriyoruz. Közlenmiş domates, biber ile süsleyip yoğurt ile servis ediyoruz.







ET SUYUNA SEBZE ÇORBASI

YAPILIŞI: Kabuklarını soyduğunuz patates ve kuru soğanı iri parçalar halinde kesiyoruz. Kereviz sapını ince ince doğruyoruz. Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırdıktan sonra karnabahar, patates, kuru soğan ve kereviz saplarını bir renk alana kadar soteliyoruz. Sotelenen sebzelere sıcak et suyunu ilave edip haşlıyoruz. Terbiye için; tereyağını ayrı bir sos tenceresinde eritiyoruz. Unu ilave edip kavuruyoruz. Soğuk sütü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Tuz ve karabiber ekliyoruz ve blenderdan geçirerek servis ediyoruz.

MALZEMELER

1 adet küçük boy brokoli

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet kereviz sapı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber







FINDIKLI KEŞKÜL

MALZEMELER

1 kg. süt

1.5 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı pirinç unu

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı fındık tozu

Yarım su bardağı su

1 paket vanilya

ÜZERİ İÇİN:

Fındık

YAPILIŞI: Öncelikle yarım su bardağı suya nişasta, pirinç unu, yumurta sarısını koyup çırpıyoruz. Bir litre sütü tencereye alalım ve şekeri ilave ediyoruz. Hazırladığımız nişastalı karışımı sütün içine döküyoruz. Muhallebi kıvamına gelince vanilya ve fındık tozunu ilave edip ocaktan alıyoruz. Kaselere isterseniz kuplara doldurabilirsiniz üzerini fındık ile süslüyoruz. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis ediyoruz.