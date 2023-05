İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mis gibi kurabiye kokusu var. Kurabiye yapımı çok kolay, ancak püf noktaları olan, ustalık isteyen bir iş. Ben bugün sizlere farklı altyapıda, en pratik ve lezzetli olduğuna inandığım kurabiye tariflerini anlatıyorum. Kurabiyenin oluşumu tamamen şans eseri olarak ortaya çıkmış. Önceki dönemlerde kullanılmakta olan ve bir çeşit termometre görevi gören kurabiyeler; hamur şeklinde hazırlanarak ekmek fırını ve benzeri alanlarda, ekmekleri fırına sürmeden önce fırının ısınıp ısınmadığını kontrol etme amaçlı yapılmaya başlanmış. İlk olarak ısı ölçmede ve fırının sıcaklığını kontrol etmekte kullanılan kurabiyeler, sonrasında ise ilk olarak M.S. 7'nci yüzyılda çikolatalı ve benzeri şekilde denenmeye başlanmış. Sonrasında ise 17'nci ve 18'inci yüzyılda sürekli olarak değişik şekillerde ve tatlarda üretilerek günümüze kadar gelmiş.



HER KÜLTÜRÜN GÖZ BEBEĞİ KURABİYE

Her ülkenin kendi geleneğine ve damak tadına hitap eden kurabiye çeşitleri bulunmaktadır. Her ülke kendi kurabiye malzemelerine farklı farklı maddeler katarak kendine özgü tarifleri ve malzemeleri ön plana çıkarmaktadır. Örnekle açıklayacak olursak; Hollanda ve Almanya'da bol tereyağlı kurabiyeler üretilmekte iken Amerika'da ise bol çikolatalı kurabiyeler daha fazla üretilmektedir. Kurabiye çeşit ve farklılıkları, giderek gelişen teknolojimiz sayesinde daha farklı bir boyut kazanmıştır. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...









KURABİYELERİM NEDEN ÇATLIYOR?

Kurabiyeler çatlıyor ise bunun üç sebebi olabilir:

Karbonat veya kabartma tozunu ölçüsünden fazla kullanmış olabilirsiniz.

Kurabiye hamurunuzun kıvamını tutturamamış olabilirsiniz.

Kurabiye hamurunuzun malzemelerini iyice yoğuramamış olabilirsiniz.



VİŞNE DOLGULU KURABİYE



MALZEMELER

1 paket margarin (250 gr.)

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Dondurulmuş vişne

YAPILIŞI: Un hariç bütün malzemeleri kaba koyup yoğuruyoruz. Unu azar azar ekliyoruz. Yumuşak, ele yapışmayan kıvama gelene kadar un ekliyoruz. Kıvamını alınca hamurdan, cevizden biraz büyük toplar alıyoruz. Yuvarlayıp, düzleştirip elimizle ortasına buzlu vişneleri, buzları çözülmeden koyup kapatıp yuvarlıyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında üzerleri hafif renk değiştirene kadar pişiriyoruz.









ÇİKOLATA DOLGULU KURABİYE



MALZEMELER

1 paket margarin (250 gr.)

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Dondurulmuş çikolata

YAPILIŞI: Un hariç bütün malzemeleri kaba koyup yoğuruyoruz. Unu azar azar ekliyoruz. Yumuşak, ele yapışmayan kıvama gelene kadar un ekliyoruz. Kıvamını alınca hamurdan, cevizden biraz büyük toplar alıyoruz. Yuvarlayıp, düzleştirip elimizle ortasına bir tane buzlu çikolata koyup kapatıp yuvarlıyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında üzerleri hafif renk değiştirene kadar pişiriyoruz.



TAHİNLİ KURABİYE



MALZEMELER

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım veya 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Kurabiyeye başlamadan önce fırınımızı açıyoruz. Un hariç bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Unu ekliyoruz. Güzel kıvamlı hamur olduğunda şekil veriyoruz. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip 180 derece fırında hafif kızarana kadar pişiriyoruz.



PUDİNGLİ KURABİYE



MALZEMELER

1 paket kakaolu puding

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı granül kahve

1 paket kabartma tozu

3 büyük çay bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Öncelikle kahveyi üç yemek kaşığı suda eritin. Sonra bütün malzemeleri karıştırıp hamuru yoğurun. 175 derecede 13 dakika pişirin. Pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz.